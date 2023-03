Vil slåss mot Putin med norske F-16

UKRAINA / NORGE (TV 2): Norge donerer to nye NASAMS luftvernsystem til Ukraina, men for jagerflypiloten Vadym Voroshylov er det norske F-16 som står øverst på ønskelisten.

Fra Kyiv fredag, erklærte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Norge i samarbeid med USA vil donere to nye komplette NASAMS luftvernsystem til Ukraina i tillegg til to som allerede er levert.

– Vi vil si tusen takk til folket i Norge for deres hjelp til Ukraina. NASAMS-systemet redder mange liv og kritisk infrastruktur, sier pressetalsmann for det ukrainske luftforsvaret, Yuri Ignat, til TV 2.

For den ukrainske krigshelten Vadym Voroshylov gir donasjonen nye håp om å få det han mener det ukrainske flyvåpenet virkelig trenger: F-16 fly fra Norge.

– Hver eneste ukrainske pilot venter på vestlige kampfly. F-16 er en klar prioritet, sier Vadym Voroshylov.

UNNSLAPP DØDEN: Voroshylov ble internasjonalt kjent da han unnslapp døden på mirakuløst vis. Foto: Elias Engevik / TV 2

Norge skal kvitte seg med 57 kampfly

Norge har nemlig 57 amerikanskproduserte F-16 kampfly som ikke lenger brukes av flyvåpenet. De er i ferd med å bli skiftet ut, men er oppgradert og i god teknisk stand.

32 av dem er solgt til Romania og tolv av dem er solgt til det amerikanske selskapet Draken International.

Men hva som skjer med de resterende 13 er ikke avgjort.

PÅ LAGER: Norge har 13 fly av typen F-16 som er uklart hva skal gjøres med. Foto: Anders Vanderloock / Scanpix

Unnslapp på mirakuløst vis: Gikk viralt

Vodym Voroshylov, som går under kallenavnet Karaya, ble nasjonalt og internasjonalt kjent da han skjøt ned fem iranske kamikazedroner på ett og samme oppdrag.

– Russerne gikk målrettet etter sivile i Vinnitjsa. Jeg måtte stanse dem og fikk fem bekreftede mål, forklarer Voroshylov.

Men at han selv kom levende fra det og nå kan fortelle om hendelsen, sjokkerte en hel verden.

– Flyet mitt ble truffet og begynte å brenne. Det begynte å bryte ned, og jeg måtte skyte meg ut fra katapultsetet.

Utslitt, skadet og blodig traff Voroshylov bakken, men han var i live. Piloten tok en triumferende selfie som siden gikk viralt.

KRIGSHELT: Selfien til den ukrainske piloten, Vodym Voroshylov, gikk viralt. Foto: Privat

Æresmedaljen og heltestatusen som fulgte bryr han seg fint lite om, men han vil gjerne ha bedre utsikter for å overleve fremtidige oppdrag - og da er det en ting han trenger.

– Det er mamma som liker medaljen best. Det ville ha vært bedre med et F-16 fly, sier Vodym «Karaya» Voroshylov.

MEDALJE: Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, gjorde Vadym Voroshylov til helt av Ukraina. Foto: Ukranian presidential press

Vil USA snu?

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har lenge bedt Nato og Vesten om kampfly for bedre vern mot russiske luftangrep, men uten å få gehør.

USA har som produsent og selger av F-16 fly, det siste ordet for om land som Norge kan donere sine F-16 fly til Ukraina.

NEI: USAs president, Joe Biden, sier foreløpig nei til F-16 fly. Foto: Evan Vucci / AP

Dette har USAs president, Joe Biden, avvist flere ganger. Sist i et intervju med ABC News i slutten av februar:

– Ukraina trenger ikke F-16 fly nå. Jeg utelukker dette inntil videre. Vi sender Zelenskyj det våre erfarne militærtopper mener han trenger nå. Han trenger stridsvogner, artilleri og luftforsvarssystemer.

6. mars melder dog amerikanske CNN at USA ifølge deres kilder samarbeider med ukrainske piloter i USA, for å vurdere hvor lenge det vil ta å trene ukrainske piloter opp til bruk av F-16 fly.

– Helt avgjørende

Til CNN denne uken, understreket den ukrainske presidenten igjen betydningen av vestlige kampfly og appellerte direkte til president Joe Biden om å ta en beslutning:

– Vi trenger virkelig dette og appellerer til presidenten om at de kan begynne å trene ukrainske piloter, og president Biden har sagt til meg at dette vil bli arbeidet med. Jeg tror USA vil gi oss muligheten til å forsvare vårt luftrom.

I UKRAINA: USAs president, Joe Biden, besøkte Kyiv og president Volodymyr Zelenskyj i februar. Foto: Evan Vucci / AFP

På spørsmål fra CNN om vestlige kampfly vil være avgjørende for ukrainsk suksess i krigen, var president Volodomyr Zelenskyj klinkende klar:

– Ja, det tror vi.

Det standpunktet deler krigshelten Vadym Voroshylov, og han mener at det nå haster.

– Ett år går like fort som en dag. Det medlemmer av den ukrainske hæren går gjennom på ett år, tilsvarer det man ellers går gjennom på ett helt liv, sier Voroshylov.