Vil sende nytt legeteam fra Norge «så snart som mulig»

TRAPPER OPP: Grensebyen Rafah har vært tilfluktstedet til mange palestinske flyktninger. Nå varsler Israel at de skal sende bakketropper inn i byen. Foto: MAHMUD HAMS /AFP

– Vi opplever ikke at det er noe økt trussel mot oss helsepersonell, sier lederen av Norwac til TV 2.

Onsdag kveld kunngjorde Israels statsminister Netanyahu at han har beordret hæren inn i byen Rafah, og at «seieren er innen rekkevidde».

Nå er den israelske bakkeoffensiven på vei mot den siste store byen på Gazastripen, der over én million internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt fra krigen.

Selv om krigen tilspisser seg, ønsker Norwac å sende inn et nytt team med norske leger så snart som mulig, ifølge lederen Erik Fosse.

– Vi kommer til å sende et helseteam med spesialister ganske snart, i løpet av kanskje to uker, vil jeg tro, sier han til TV 2.

EKSTREMT: De norske legene Erik Fosse (t.v.) og Geir Stray Andreassen har kommet tett på krigens grusomheter under oppholdet på Gazastripen. Foto: Norwac/NTB

Fosse understreker at det ikke er endelig bestemt når eller hvor det neste teamet med norske leger reiser ned.



Akkurat nå jobbes det med planlegging og forberedelser.

– Føler dere at det er trygt?



– Vi opplever ikke at det er noe økt trussel mot oss helsepersonell, og Israel ser ut til å følge avtalen de har inngått med FN om å gi beskyttelse, svarer legen, før han legger til:

– Samtidig er det sånn at vi sender folk inn i et av verdens tøffeste krigsområder. Det er ganske ekstremt psykisk for dem som reiser.

Utsatte hjemturen

Legen kom selv hjem fra Gazastripen tidligere denne uken, etter å ha vært der som en del av det norske teamet i underkant av fire uker.

– Vi kommer til å reise tilbake, men jeg tror vi må ha en lengre pause først. Det er et annet team som skal reise nå, sier Fosse.

KOM HJEM DENNE UKEN: Det norske teamet på seks leger reiste ned til Gazastripen i januar. Eirik Fosse (t.v.) forteller at de må ha en lengre pause før de reiser tilbake. Foto: Norwac/NTB

De skulle egentlig reise tilbake til Norge forrige uke, men hjemturen ble utsatt fordi Israel ikke kunne garantere for sikkerheten deres.



Legene har vært utplassert på European Gaza Hospital utenfor Khan Younis, der det har foregått harde kamper de siste ukene. Sykehuset ble nylig rammet av et droneangrep.

– Det kan være ganske klaustrofobisk å være innesperret i en leir der det bombes og skytes til alle kanter, og du ikke har kontroll på når du får reise. Det krever litt ro i sjelen å akseptere det og sitte stille i båten, sier Fosse.

Farlig for de sivile



Flere, deriblant Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), har sagt at de frykter et blodbad nå som frontlinjene beveger seg nærmere Rafah.

Selv om Eirik Fosse mener det er trygt nok å sende leger til Gazastripen, understreker han at situasjonen blir stadig farligere for de sivile.

– De hadde allerede startet angrepene på Rafah før helgen, det merket vi veldig godt fra sykehuset, forteller han.

– Når Israel går inn med bakkesoldater, øker risikoen for sivile skader, legger legen til.

TETT BEFOLKET: Om lag to tredjedeler av befolkningen på Gazastripen skal nå befinne seg i Rafah. Foto: -

Fosse understreker at om lag to tredjedeler av den sivile befolkningen i Gaza befinner seg i Rafah nå.

– De må være et av de tettest befolkede områdene i verden for øyeblikket. Det er en livsfarlig situasjon.