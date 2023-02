Norge foreskriver medisinsk cannabis kun ved enkelte tilstander som alvorlig epilepsi, eller personer med visse symptomer på multippel sklerose (MS).

Imidlertid antas det også at det kan bidra til å redusere angst og søvnløshet.

PSYKOSE: Forskere vil se om cannabis kan behandle psykose. Foto: Tijana Martin / The Canadian Press

Nå har forskere ved University of Oxford lansert en global studie for å undersøke om cannabis kan behandle psykose og symptomer på psykose.

Studien skal involvere omtrent 1000 mennesker.

Deriblant dem med klinisk høy risiko for psykose, personer som har hatt en psykotisk episode, og pasienter med psykose som ikke har respondert på konvensjonell behandling.

Godkjent i Norge

Studien skal bruke Epidyolex, en form for cannabidiol (CBD) som er godkjent for enkelte barn og voksne med epilepsi.

Epidyolex har i Norge vært godkjent for medisinsk bruk i omtrent et år, og gis på H-resept – altså, det må foreskrives av en spesialist på sykehus.

CBD er et kjemikalie som finnes i cannabis, men det inneholder ikke tetrahydrocannabinol (THC), den psykoaktive ingrediensen i cannabis som gir følelsen av å være ruset.

CANNABIS PÅ SPRAY: Cannbissprayen Sativex er godkjent for medisinsk bruk i Norge. Sprayen skal hjelpe MS-pasienter mot spasmer og smerter. Foto: Luis Hidalgo / AP Photos

Medisinen er også godkjent i Norge under et annet navn – Sativex.

Det gis hovedsakelig til personer med MS, og inntas som en spray under tungen.

Får millionsum

Studien finansieres av den britiske veldedige stiftelsen Wellcome, som har tildelt prosjektet 16,5 millioner pund.

– Dette vil hjelpe oss å finne ut om CBD er effektivt til å behandle psykose i ulike stadier ved å teste det i stor skala, sier lederen for mental helse i Wellcome.

Studien skal gjennomføres ved 35 klinikker i forskjellige europeiske og nord-amerikanske land.

OXFORD: Professor Philip McGuire jobber som seksjonsleder for studier i psykiatri ved University of Oxford. Foto: Roger Davies

Professor Philip McGuire, leder av studien, er optimistisk.

– CBD er en av de mest lovende nye behandlingene for mennesker med psykose, sier McGuire.

Professoren sier også at mange mennesker med psykose er åpne for å prøve CBD, og at tidligere studier har indikert at behandlingen har gunstige effekter.

MANGE FORMER: CBD kan tas som piller, olje, spray, og røykes. Foto: Niall Carson

– I tillegg til å behandle psykose som allerede er etablert, vil studien også undersøke om CBD kan forhindre utbruddet av psykose hos personer med høy risiko for å utvikle det, avslutter han.

FHI er i tvil

Det er tidligere gjennomført lignende studier på verdensbasis, uten at det har gitt noen avgjørende resultater.

FHI sier til TV 2 at det er stor interesse for studiene som allerede er gjennomført.

FHI: Folkehelseinstituttet ved Jørgen Bramness sier de er i tvil. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er antydninger på resultater i noen studier, og andre har ingen antydninger, sier Jørgen Bramness.

Bramness er seniorforsker ved FHI. Han spesialiserer seg i blant annet klinisk rusmiddelforskning og psykiatrisk epidemiologi.

– Det er gjort eksperimentelle studier blant folk som bruker cannabis, og det viser noe effekt i eksperimentelle settinger, fortsetter han.

VISER NOE EFFEKT: Bramness sier at tidligere studier har vist noe effekt. Foto: Angela Weiss / AFP

Han understreker at det er vanskelig å overføre resultater fra eksperimentell forskning til behandling i praksis.

Han er likevel positiv til det nye studiet ved University of Oxford.

– Det er bra at de kommer i gang med flere studier, da kommer vi nærmere en sannhet om det har noe virkning eller ikke, sier han.

– Men vi er i tvil, avslutter han.