Vil presse McCarthy over til Demokratene

Matt Gaetz, som tilhører partiets ytre høyre-fløy, er misfornøyd med at McCarthy inngikk en avtale med Demokratene om en midlertidig forlenging av den nå værende budsjettperioden med 45 dager.

Reglene for et mistillitsforslag krever at det holdes en avstemning innen to dager, i dette tilfellet altså senest onsdag.

Lammer Kongressen

Hvis McCarthy blir avsatt, lammer det Representantenes hus, som ikke vil kunne utføre oppgavene sine før en ny speaker blir valgt.

UNDER PRESS: Kevin McCarthy er speaker i Huset. Enn så lenge.. Foto: Chip Somodevilla / Getty Images / NTB

McCarthy fikk rollen som speaker først etter 15 avstemninger i januar, en prosess som tok fire dager, til tross for at Republikanerne har flertall i Representantenes hus.

Alle Demokratene stilte seg bak sin leder, Hakeem Jeffries, som fikk 212 stemmer.

– Avslørende

Gaetz er avhengig av Demokratenes stemmer for å avsette McCarthy, mens speakeren også er avhengig av Demokratenes hjelp for å bli sittende.

– Hvis han beholder makten, må han jobbe for Demokratene, fortsette å løpe deres ærend. Så dette blir en avslørende øvelse. Jeg tror dette vil vise landet hvem som egentlig bestemmer, sier Gaetz ifølge The Washington Post.

Det knytter seg derfor stor spenning til hva Demokratene vil gjøre, og hvilke innrømmelser Gaetz eller McCarthy er villig til å komme med overfor Demokratene.

Alexandria Ocasio-Cortez (D) fortalte søndag til CNN at hun vil stemme imot McCarthy fordi han «åpenbart har mistet kontroll».

– Det er ikke opp til Demokratene å redde republikanere, spesielt ikke fra dem selv, sa hun.