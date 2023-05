Ramzan Kadyrov skal nå være klar til å sende sine menn inn i «kjøttkvernen».

Den tsjetsjenske lederen og nære Putin-allierte kunngjør dette i et svar på Jevgenij Prigozjins tordentale fra fredag.

Wagner-sjef Prigozjin, som omtales som «Putins kokk», hevdet at hans leiesoldater vil trekke seg ut av kampen om Bakhmut – som han bare kaller «Operasjon Kjøttkvern», med referanse til de blodige kampene.

Skrikende og bannende foran en mengde lik – angivelig døde Wagner-soldater, skyldte han på Russlands regjering for manglende levering av ammunisjon og soldatenes død.

Kampene om Bakhmut har rast i månedsvis, og krevd titusener av russiske og ukrainske liv.

Kritiserer likvideo

Kadyrov starter meldingen, publisert på Telegram, med å kalle Prigozjins uttalelser for «ubehagelige».

– Dobbelt ubehagelig er det at ledelsen i det russiske forsvarsdepartementet ikke kommenter eller imøtekommer Wagner-ledelsen.

Etter å ha bedt Russlands regjering rydde opp, retter han kritikk mot Wagner-sjefen. Mangel på forsyninger er ikke uvanlig, argumenterer han.

– Men våre soldater spiller ikke inn videoer der de gir vekk beleilig informasjon til fienden. Dessuten, å filme liket av døde kamerater for å skape offentlig ramaskrik.. det er feil. La oss aldri gjøre det.

Til slutt tilbyr han seg å «utføre den øverste sjefens ordre», altså Vladimir Putins, om å ta Bakhmut. Han sier seg villig til å overta Wagner-gruppens posisjoner dersom de gjør alvor av påstandene om å trekke seg ut.

KAMERATER: Russlands president Vladimir Putin og leder for Den tsjetsjenske republikken, Ramzan Kadyrov, er nære allierte. Kadyrov hevder å ha sendt sine egne sønner i krigen for Russland i Ukraina. Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

I et svar lørdag takker Prigozjin for tilbudet. Han hevder at Kadyrovs menn vil være fullstendig på plass i stillingene ved midnatt onsdag.

– Jeg kontakter hans representanter for å begynne å overføre stillinger umiddelbart, skriver han.

Putins snuoperasjon

Ukraina tror ikke på den angivelige tilbaketrekningen.

De hevder at Wagner-gruppen omplasserer styrker fra andre frontgrupperinger og plasserer dem sammen med regulære russiske styrker for å erobre byen innen tirsdag.

Den amerikanske taneksmien Institute for the study of war (ISW) mener at Russland dreier fokuset fra Bakhmut til å forsvare seg mot en mulig ukrainsk offensiv.

Det setter samtidig leiesoldatselskapet Wagner-gruppen i en skvis, skriver tankesmien, og viser til Prigozjins rasende video.

– Hans tydelige sinne antyder at det russiske forsvarsdepartementet nedprioriterer Bakhmut og retter fokuset andre steder, noe som virkelig kan bringe Wagner-gruppens evne til å operere effektivt i fare, skriver ISW.

RASENDE: I en ny video, etter å ha kunngjort tilbaketrekning fra Bakhmut, publiserte Wagner-gruppen en ny video der Russlands regjering fikk så hatten passet fra Wagner-sjefen. Foto: AFP PHOTO / Telegram channel of Concord group

De mener at Wagner-gruppen ikke har gitt opp målet om å erobre Bakhmut, til tross for at de ikke har klart det ennå etter langvarige og svært harde kamper.

ISW skriver at det ikke bare er i Bakhmut at de russiske offensivene har stanset opp. Tankesmia mener det tyder på at de forbereder seg på den lenge varslede ukrainske offensiven.

– De går trolig over på defensiven. Det er en operasjonell sunn avgjørelse fra Russland, skriver tankesmia.