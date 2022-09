Vil kjøle ned Europa: – Forsøker å så splid

Gassrørledningen Nordstream 1 er fremdeles strupet av Putin, som følge av vestlige sanksjoner mot Russland.

Mandag steg gassprisene med over 30 prosent, og det er ventet at de vil fortsette å stige i takt med at temperaturene synker.

– Det vi ser er at energi er et viktig sikkerhetspolitisk virkemiddel, som Russland aktivt bruker. De har gjentatt flere ganger at Europa vil bli veldig kaldt til vinteren, sier Karen-Anna Eggen.

Vil sette Europa mot hverandre

Eggen er forsker ved institutt for forsvarsstudier, og kaller russernes strategi for en klassisk «splitt og hersk»-metode.

SPLID: Forsker Karen-Anna Eggen mener et iskaldt Europa er en del av Putins plan. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– De bruker energivirkemidler for å prøve å sette land i Europa mot hverandre, og forsøker å så splid i støtten til Ukraina. De går særlig mot landene som er spesielt avhengig av russisk gass, sier Eggen.

Forskeren sier det er tydelig at Russland legger mye av sin strategi fremover på at vinteren kommer til å bli veldig hard for Europa, og ikke minst for Ukraina.

– Det virker som at de ser for seg at når vinteren kommer og prisene stiger ytterligere, vil det føre til at samholdet i Europa vil kunne slå sprekker.

– Underordnet

Basert på hva Putin og hans nærmeste sier, er det lite som tyder på at de tror de skal tape krigen, ifølge Eggen.

– Til tross for sanksjoner, dårligere økonomi og utfallet på slagmarken – som ikke har gått veldig vellykket for Russland sin del – det virker å være underordnet de større politiske målene, sier Eggen.

Hun mener den russiske ledelsen heller ikke later til å være veldig bekymret for store tap, så lenge de overordnede målsettingene nås på sikt.

En slik utmattelseskrig ligner ikke det Russland har gjort tidligere i historien, mener Palle Ydstebø, hovedlærer seksjon for landmakt ved krigsskolen.

– Rent ressursmessig ville de ikke klare å slå den ukrainske hæren på slagmarken, og de har heller ikke industriressurser til en langvarig utmattelseskrig – den har de nå havnet oppi, sier Ydstebø.

UTMATTING: Ydstebø mener Russland nå står i en posisjon de ikke tidligere har stått i. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Overraskende for Russland

Eggen sier det allerede er flere land i Europa som har vist seg villige til å vende seg i retning Russland.

– Du har Ungarn for eksempel, men også politiske ledere i Italia, som tar til orde for forhandlinger mellom Russland og Ukarina. Men enn så lenge er samholdet i Europa sterkt.

Akkurat dét tror hun kan ha overrasket Putin.

– Men på sikt vil det være land som kjenner dette mer enn andre land. Da er spørsmålet hvordan man får til en fordelingsprosess innad i Europa, og klarer å formidle budskapet til europeere om hvorfor det er vanskelig akkurat nå.