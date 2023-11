Vil intensivere norsk opptrening av ukrainske soldater

SACHSEN-ANHALT (TV 2): I skogene utenfor Berlin blir ukrainske tropper drillet av norske og tyske soldater. Forsvarsministeren tar nå til orde for økt militær opptrening.

Ører, neser og munn dekkes til før vi ankommer. Sikkerheten står i høysetet når TV 2 sammen med Norges forsvarsminister, Bjørn Arild Gram (Sp), besøker troppene som gjennomfører en offensiv operasjon i Brück, en liten times kjøring utenfor Berlin.

OPPLÆRING: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker troppene som skal stå for opplæringen av ukrainske soldater. Foto: Johannes Morland/TV 2

Norge intensiverer nå opptreningen av ukrainske soldater. Innen utgangen av 2023 vil den norske hæren hatt ansvaret for opptrening av 1.580 infanterister og 302 stormingeniører.

– Bidraget er nå på rundt 80 personer. Vi vurderer å øke antallet som bidrar fra Norge til 100 personer i 2024, sier Gram.

– Fortsatt støtte til Ukraina er helt avgjørende. Krigen er utmattende, og Ukraina har stort behov for nye soldater. EUs samarbeidsorgan EUMAM har ambisjon om å øke antallet ukrainere som trenes i 2024, noe Norge ønsker å bidra til at skjer, sier han.

Å se soldatene trene gjør inntrykk på forsvarsministeren.

– Det gjør sterkt inntrykk, og det er interessant å se. Det ligger et betydelig alvor i det at de ukrainske soldatene er på oppløpssiden etter en intensiv treningsperiode, og skal mer eller mindre rett ut i striden, sier Gram til TV 2.

Nye tall for militær satsing

Under besøket i Tyskland offentliggjør ministeren tall som viser omfanget av det norske bidraget.

TRENER: Etter opptreningen skal de ukrainske soldatene ut i kamp. Foto: Johannes Morland/TV 2

Til sammen har over 300 norske instruktører bidratt til trening av ukrainere i år.

Planlegger å bruke i overkant av en milliard kroner fra Nansen-fondet neste år på å trene opp ukrainske soldater.

Rundt 1000 ukrainske soldater har fått opptrening ved Værnes og andre steder i Norge.

Målsettingen er at til sammen 50.000 ukrainske soldater før utgangen av året skal ha fått opptrening av Norge i samarbeid med allierte.

Opplæringen inkluderer blant annet skarpskyting, sanitet og militær ledelse.

– Ambisjonene våre vitner om Norges sterke forpliktelse til å bidra til fred og stabilitet i regionen. Samtidig som norske styrker lærer opp ukrainske soldater sammen med allierte, tar vi også med oss mye lærdom hjem til Norge. Tett samarbeid og koordinering med andre land gir også viktig læring, sier forsvarsministeren.

ØVER: De norske soldatene lærer bort verktøy for å maksimere muligheten for å overleve i kampsituasjner. Foto: Johannes Morland/TV 2

Gode tilbakemeldinger

Milliardsatsingen gjør at dette nå er Norges største internasjonale bidrag for øyeblikket. Ifølge Gram er tilbakemeldingene at de norske soldatene leverer svært godt på profesjonalitet.

– Norges styrkebidrag får svært gode tilbakemeldinger. Forsvaret er meget gode til trening og mentorering, der norsk tilnærming vekker stor interesse hos andre nasjoner, sier han.