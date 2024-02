Vil innføre fremmede arter i korallrev: – Skremmende

TRUET: Korallrev i det karibiske hav er kritisk truet. Nå vekker et kontroversielt forslag oppsikt. Foto: JOSEPH PREZIOSO/AFP.

Saken oppsummert Amerikansk forsker foreslår å innføre fremmede korallarter for å redde korallrev i Karibia som er på grensen til utryddelse.





Forslaget er kontroversielt og har vekket oppsikt. Innføring av fremmede arter kan føre til varige endringer i det opprinnelige økosystemet.





Korallrev i Karibia er hardt rammet av klimaendringer, forurensing og sykdom. I enkelte regioner har mer enn 80% av revene forsvunnet de siste 20 årene.





Korallrev vest i Indiahavet og øst i Stillehavet klarer seg bedre. Forsker Mikhail Matz mener det er på tide å undersøke om disse korallartene bør settes ut i karibiske rev. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av TV 2s journalister.

Kan fremmede arter redde korallrev som er på grensen til utryddelse?

Tanken er kontroversiell, men det er nettopp det en amerikansk forsker foreslår.

Han mener forholdene for korallrev i Karibia er så kritiske at vi trolig ikke har andre valg enn å sette inn koraller fra andre hav.

– Tiden løper ut for revene i regionen. Derfor er det viktig å utforske mulighetene, sa korallforsker Mikhail Matz på et toppmøte for biologer i Seattle nylig.

Utspillene er gjengitt i tidsskriftet Nature.

– Dette er en ellevte time-situasjon. Og nå er klokken 11:45, sa Matz.

UTSATT: Koralldyret Mycetophyllia alicia er stedegen til rev i det karibiske hav. Den er blant artene som er truet av sykdom. Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS.

– Veldig kontroversielt

Utspillene vekker oppsikt, også her hjemme.

– Dette er en veldig kontroversiell tanke, sier seniorforsker Eli Rinde ved Norsk institutt for vannforskning (Niva) til TV 2.

Korallrev har en viktig rolle i naturen. De beskytter kystene mot erosjon, og gir mat og beskyttelse for mange arter i havet.

Å innføre fremmede arter i et korallrev kan føre til varige endringer på hele det stedegne, altså opprinnelige, økosystemet, forklarer Rinde.

EKSPERT: Seniorforsker ved Niva, Eli Rinde ute i felt. Foto: Niva.

– De kan spre sykdom, og drive vekk planter og dyr som alltid har vært der.

Kritisk truet

Mange forskere frykter at fremmede arter vil bety slutten på de unike korallrevene i Karibia.

Men spørsmålet er om alternativet er noe bedre.

Revene der har blitt veldig hardt rammet av klimaendringer, forurensing og sykdom.

I enkelte regioner har mer enn 80 prosent av revene forsvunnet de siste 20 årene, ifølge Nature.

Hetebølgene i fjor sommer har gjort vondt verre. Mer korallrev en noen gang tidligere har svunnet hen. Og de neste somrene kan bli like ille – eller verre.

Forskere har i årevis forsøkt å redde korallrevene i Karibia.

De har blant annet plantet tusenvis av nye koralldyr som hører hjemme i faunaen, uten at det har gitt revene tilbake sine gamle krefter.

Mer robuste arter

Men i motsetning til i Karibia, klarer korallrev vest i Indiahavet og øst i Stillehavet seg mye bedre.



Her takler mange arter varmen godt, og korallene er mye flinkere til å spre seg videre og bygge opp revene.

Matz mener det er på tide å undersøke om disse korallartene bør settes ut i karibiske rev, og dermed gjøre revene bedre rustet mot forandringene i havet.

MER ROBUST: Arten gitterbordkorall trekkes fram som et alternativ til de stedegne artene i det karibise hav. Foto: EMILY IRVING-SWIFT/AFP.

– Et nytt økosystem basert på disse fremmedartene kan jo være et alternativ til en ørken, sier Rinde.

– Men det ville vært bedre å vurdere å benytte en allerede introdusert habitatdannende art enn å føre inn en helt ny fremmed art, legger hun til.

– Skremmende

Rinde mener det kontroversielle forslaget ikke hadde dukket opp, om ikke situasjonen var så ille som den er.



– Jeg syns det er skremmende at man ser et behov for å prøve ut så kontroversielle tiltak. Det vitner om hvor stor trussel klimaendringene allerede utgjør i naturen, sier hun.

Nature skriver at det er lite som tyder på at påfunnet vil bli lovlig med det første. Men flere forskere mener det må diskuteres.

Matz mener undersøkelser i forkant vil være avgjørende. Et grep mot sykdom, kan være å gro de nye korallene i laboratorier, skriver Nature.

Og man bør passe på at korallene som eventuelt settes ut, forblir i området hvor man kan kontrollere spredningen, ifølge Matz.

Trekker linjer til Norge

Dette er en av hovedutfordringene med å sette ut fremmede arter, ifølge Rinde.



Man ikke vet hvordan de vil spre seg, eller endre økosystemet. Akkurat det har vi sett her hjemme.

Rinde forteller at vi har satt ut arter i sjøen gjennom årene som har vist seg å skade livet langs kysten vår.

– Stillehavsøsters har for eksempel blitt en konkurrent til blåskjellene våre, og den gjør bløtbunns-områder til hardbunn. Dette endrer det stedegne økosystemet fullstendig.

FREMMEDART: Stillehabsøster skaper store endringer på den norske havbunnen. Foto: Alf Simensen / TV 2

Stillehavsøstersen ble satt ut i norske farvann på 1980-tallet. Da trodde man ikke den ville spre seg, men etter hvert som havtemperaturene har steget, har de bredt seg utover kysten.



– Japansk drivtang kom dessuten som en følgeart av dette. Den har spredt seg mye i Oslofjorden og på Sørlandet, sier Rinde.

– Må tenke nytt

Det pågår ingen systematiske tiltak for å begrense spredningen av disse fremmedartene i norske farvann, ifølge Rinde.

Rydding av stillehavsøsters skjer kun på frivillig basis.

Havforskeren mener derfor lite tyder på at problemet vil forsvinne. Derfor er vi nødt til å tenke helt nytt.

– Det gitt at det blir varmere og varmere, og vi får stadig mer utbredte fremmedarter, må vi kanskje prøve å utnytte tjenestene de bringer med seg.

På samme måte som at fremmede koraller muligens kan opprettholde revene i Karibia, skal man ikke utelukke at fremmedarter i Norge kan gjøre noe.

– De vil kanskje kunne sørge for viktige økologiske funksjoner i framtida, som ellers ville være tapt på grunn kollaps av stedegne arter.

PÅ DYPET: Seniorforsker Eli Rinde følger utviklingen fremmedarter tett. Her fra den norske havbunnen. Foto: Niva.

Blåskjell er for eksempel en viktig renholder av havet vårt. Ett enkelt blåskjell kan rense godt over 100 liter vann i døgnet, ifølge Havforskningsinstituttet.

– Og hvis blåskjellene blir helt borte, så er kanskje det er bedre å ha bestander av Stillehavsøsters til å rense vannet, enn å ikke ha noen muslinger, sier Rinde.

– Diskusjoner som denne har vi ikke hatt i Norge ennå, men vi blir kanskje nødt til det, legger hun til.