– Vil ikke utgjøre stor forskjell

Denne uken har Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, vært på besøk i Russland. Under besøket spekuleres det rundt en signering av våpenleveranse fra Nord-Korea til Russland. Det har gjort at mange land har uttrykt bekymring. Foto: Vladimir Smirnov

– Nord-Korea vil være i stand til å øke Russlands forsyning av artilleriammunisjon for krigen i Ukraina.

Det sier den amerikanske hærens general, Mark Milley, til det amerikanske nyhetsbyrået AP, da han denne helgen deltok på Nato-møtene som fant sted i Oslo i helgen.

Storfint besøk

Denne uken har Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, vært på besøk hos naboen i vest. Ulike observatører mener at Russland ønsker seg tilgang til de nordkoreanske artillerigranatene og annet utstyr som kan brukes i Ukraina.

SKEPTISK: Den amerikanske hærens general, Mark Milley, anerkjenner at Nord-Korea vil være i stand til å levere våpen til Russland. Likevel er han ikke altfor bekymret. Foto: Mandel Ngan

Det antas at Nord-Korea har store lagre med nettopp artillerigranater av gammel sovjetisk standard.

Russiske myndigheter har imidlertid avvist at det blir signert noen avtaler om våpenleveranse under besøket, som har vart fra tirsdag til søndag.

Vil føre til våpenleveranse

Milley hevder likevel at Kim Jong-uns besøk i Russland vil føre til leveranse av nettopp disse artillerigranatene fra sovjettiden. Men til tross for dette, er han kritisk til forskjellen det vil utgjøre.

– Om det vil utgjøre en stor forskjell? Det er er jeg skeptisk til, sier Milley.



Den amerikanske generalen ønsket ikke å undertrykke det faktum at Nord-Korea trolig vil bistå Russland med våpen, men han sier at han «tviler på at det vil være avgjørende».

BESØK: Russlands forsvarsminister Sergei Sjojgu og Nord-Koreas leder Kim Jong-un under besøket i Russland. Foto: STR

Russlands «deal» vil antakelig gå ut på å motta ammunisjon fra Nord-Korea, i bytte mot avanserte våpener og våpenteknologi.

Truer med sanksjoner

Forrige ukes møte mellom Vladimir Putin og Kim Jong-un har skapt internasjonal bekymring. Både Russland og Nord-Korea er isolert fra Vesten av hver sin årsak: Russlands krig i Ukraina, og Nord-Korea med sinn atomvåpenprogram.

USA og Sør Korea mener at et russisk våpensamarbeid med Nord-Korea er et alvorlig brudd på FN-sanksjonene mot Nord-Korea.

FN-sanksjonene mot Nord-Korea Siden 2006 har FNs sikkerhetsråd vedtatt resolusjoner som sanksjonerer Nord Korea for utvikling av atomvåpen og aktivitet relatert til det.

Sanksjonene forbyr handel med våpen og militært utstyr, og de fryser eiendelen til personer som er involvert i atomrpogrammet.

Sanksjonene har ikke presset Nord-Korea til å avskaffe atomkraft. Flere kritikere hevder blant annet at sanksjonene trenger sterkere håndhevelse. Dessuten mener noen at de skader vanlige familier og mennesker framfor elitene i landet. Kilde: Council on Foreign Relations

Amerikanske og sørkoreanske diplomater og forsvarstopper advarer Russland og oppfordrer landet til å vise ansvar som fast medlem i FNs sikkerhetsråd.

Dårlig rykte

Forskningsassistent for forsvar og militæranalyse ved International Institute for Strategic Studies, Joseph Dempsey, tror Nord-Korea kan gi store bidrag til Russland.

– Nord-Korea kan representere den største enkeltkilden til artilleriammunisjon utenfor Russland.



Men, artillerisystemene er gamle, og har et rykte for dårlig nøyaktighet.

Fortsatt behov

Lederen av Natos militærkomité, admiral Rob Bauer, sa under åpningen av gårsdagen møte i Oslo at Ukraina har «forvandlet moderne krigføring og de går framover hver dag».

– Hele Russland lider under virkningen av økonomiske sanksjoner og diplomatisk isolasjon.



General Milley minner likevel om at det fortsatt er behov for mer våpen og utstyr til Ukraina, og at de allierte og partnere vil diskutere hvordan de skal løse dette.

FRAMGANG: Lederen av Natos militærkomité, admiral Rob Bauer, sier at krigen går framover hver dag, og at hele Russland lider under virkningen av økonomiske sanksjoner. Foto: JANIS LAIZANS

Amerikanerne er blant annet stadig mer todelt når det kommer til støtte og våpen til Ukraina. President Joe Biden har foreslått en pakke på 13,3 milliarder dollar mer i militærhjelp, og 8,5 milliarder dollar til humanitær støtte. Noen republikanere på sin side hevder at støtten til Ukraina burde stoppe.

Støtten fra USA vil med høy sannsynlighet være hovedtemaet når Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj neste uke besøker Washington og Det hvite hus under hans besøk i USA neste uke. Zelenskyjs USA-besøk gjennomføres i forbindelse med FNs generalforsamling.