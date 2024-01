– Vil ikke ha det sånn i Norge

– Vi må slå hardt ned på narkotikasmugling, og det er rekordstore beslag som gjøres både i Europa og i Norge. I 2023 avdekket vi noen av de største kokainbeslagene i historien hos oss, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun kan se ut på et havneområde like stort som 20.000 fotballbaner. Mesteparten av kokain-lastene fra Sør-Amerika kommer til Antwerpen. I fjor ble det beslaglagt 116 tonn med kokain her.

Kokain og annen narkotika øker vold og gjengkriminalitet i byer over hele Europa.

– Vi har nå et begrenset antall kriminelle nettverk som er etablert i Norge. Men vi ser jo at det er en urovekkende økning, sier Mehl.



Barn drept

Byer som Marseille i Frankrike, Stockholm i Sverige og Antwerpen i Belgia har opplevd gjengkrig og drap på grunn av kampen om narkotikasalg. I fjor ble en 11 år gammel jente drept i en skuddveksling blant gjenger i Antwerpen. Journalister og dommere blir truet.

– Vi hører fra kollegaer i Europa at de sliter. Med korrupsjon i sine havnevesen og i domstoler og rettsvesen. Jeg har ikke grunn til å tro at det er den største utfordringen for oss, men dette er jo et grenoverskridende problem, som vi er avhengige av å samarbeide med andre land om, sier Mehl.

Hun er i Belgia for å støtte opprettelsen av en havneallianse i EU. Foreløpig er ikke Norge med i dette samarbeidet. Havnealliansen skal styrke kampen mot narkotikaimporten, ved blant annet nye teknologiske løsninger.

– Norge har jo også en lang kystlinje, så det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med næringslivet, for eksempel våre havner, rederiene og andre som kan bli utsatt for trussel om narkotikasmugling, sier Mehl.

I fjor ble det blant annet avslørt kokain-laster i banankasser som kom til Oslo havn fra Latin-Amerika. Alliansen teller 15 havner foreløpig, og justisministeren vil vurdere om Norge skal knytte seg til samarbeidet.

– Jeg mener det kan være aktuelt at også norske havner blir konkret med i dette samarbeidet.

Gjenger og narko

– Hvilken forbindelse ser du mellom disse rekordbeslagene også i Norge, gjengkriminalitet og grovere kriminalitet?

– Vi vet dessverre at narkotika kan være med på å finansiere gjenger, som bedriver veldig alvorlig kriminalitet. Her i Belgia og i Sverige har de hatt store problemer med at vold internt i gjengene får overslag til andre. Uskyldige ofre blir rammet fordi de tilfeldigvis er i nærheten. Vi ønsker ikke en utvikling mot det i Norge, sier Mehl.

Hun viser til at det kommer en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet i vår. Den behandler også organisert kriminalitet, som narkotikaomsetning.

– Hvis vi skal stoppe de organiserte kriminelle gjengene, så er også narkotikasmugling en finansieringsmodell som vi må komme til livs.

Hun er bekymret for at Norge også brukes som transittland for for eksempel kokain, men tror ikke bestikkelser er utbredt i norske havner.

– Hvis det skulle være eksempler på korrupsjon, så er det en sak for politiet. Men at det er en utfordring i andre land i Europa, det mener jeg også bør bekymre Norge. Og de kriminelle nettverkene opererer ofte veldig sofistikert, langsiktig og profesjonelt.