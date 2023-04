Om drøyt to uker blir kong Charles kronet sammen med dronning Camilla i en storslått seremoni i Westminster Abbey.

Kroning av Charles har vært planlagt i årevis under kodenavnet Operation Golden Orb, og forventes å koste flere millioner pund.

Selv om budsjettet ikke er avslørt og regjeringen ikke vil kommentere hva de forventer i totale kostnader, antydes det at Operation Golden Orb kan koste mellom 50 og 100 millioner pund, skriver Sky News.

KONGE OG DRONNING: Om to uker er det klar for den første kongelige britiske kroningen på over 70 år. Foto: OLI SCARFF

Hvor mye offentlige midler som skal brukes forblir ukjent, men i følge en fersk meningsmåling fra YouGov ønsker ikke flertallet at skattebetalerne skal finansiere festen.

Ifølge undersøkelsen svarer 51% av de spurte at seremonien ikke bør finansieres av skattebetalerne, mens nesten en tredjedel (32%) mender den burde bli det. Rundt 18 % av de spurte er usikker.

Vanskelig å rettferdiggjøre

Avdøde dronning Elizabeths kroningssermoni i 1953 kostet 912.000 pund, noe som i dag tilsvarer 20,5 millioner pund.

Kritikere mener det er vanskelig å rettferdiggjøre en tilsvarende pengebruk i en tid med høy inflasjon hvor folk sliter med å få endene til å møtes.

Kong Charles skal i likhet med sin mor bli kronet i Westminster Abby, men seremonien skal være kortere enn det den var for 70 år siden. Gjestelisten er også kraftig redusert fra 8000 til 2000.

Men til tross for spekulasjoner om at både levekostnadskrisen og kongens ønske om et «slankere» monarki, vil bety mindre pomp og prakt, skal kongelige kilder likevel være fast bestemt på at folk ønsker å feire Storbritannias rike og unike historie, skriver Sky News.

I en uttalelse fra Buckingham Palace heter det at «Kroningen vil gjenspeile monarkens rolle i dag og se mot fremtiden, samtidig som den er forankret i langvarige tradisjoner.»

GULLVOGN: En 260 år gammel gullvogn skal frakte paret fra Westminster Abby Foto: Yui Mok/AP

De eldste mer villig til å betale

Av de 4246 voksne som ble spurt av YouGov, var 62 % i alderen 18 til 24 år imot at kroningen skulle bli statlig finansiert, mens 15 % var for.

For dem over 65 år var tallene mer jevne. 44 % var imot, mens 43 % var for offentlig finansieringen.

Likevel er det de eldste som sannsynligvis takker nei til å markere dagen med en fest, skriver The Mail.

Ifølge en meningsmåling av Redfield and Wilton Strategies sier bare 30% at det er sannsynlig at de vil delta på en tradisjonell gatefest for å markere dagen, og det er de over 65 år som anser det som minst sannsynlig.

Det ser derimot ut til at flere planlegger å se begivenheten på TV, ifølge samme måling sier 6 av 10 de vil se kroningen på TV.

SUVENIRER: Britiske suvenirbutikker bugner over at Charles-merch. Foto: HENRY NICHOLLS

For dem som ikke vil tilbringe dagen hjemme i sofaen, vil storskjermer bli satt opp rundt om i Storbritannia for å la lokalsamfunn se kroningen sammen.

Departementer for kultur, media og sport har satt av over én million pund til skjermene.

Prislappen blir først kjent etter kroningen

Ifølge britiske medier er det underforstått at de totale kostnadene og fordelingen av finansiering ikke vil være tilgjengelig før etter kroningen 6. mai.