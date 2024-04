Vil hevde drapstiltalt har alibi for sjokk-drapene

Bryan Kohberger (29), som er tiltalt for overlagt drap på fire studenter i Moscow i Idaho i 2022, hevder han var ute og kjørte bil da drapene fant sted.

Drapene sjokkerte en hel verden.

Forsvareren til Kohberger planlegger å bevise at han var langt unna åstedet på drapstidspunktet når rettssaken starter, skriver nyhetsbyrået AP. Det kommer fram i rettsdokumenter offentliggjort onsdag.

KNIVDREPT: Kaylee Goncalves (nummer to fra venstre nede), Madison Mogen (nummer to fra venstre oppe), Ethan Chapin (i midten) og Xana Kernodle (nummer to fra høyre) ble knivstukket og drept. Foto: Foto: ZUMA Press Wire

Det er fremdeles ikke satt en dato for oppstart av rettssak.

Aktoratet har varslet at de vil be om dødsstraff hvis han finnes skyldig. Idaho tillater henrettelser ved skyting, siden det har blitt vanskeligere å få tak i medikamentene som vanligvis brukes for å henrette dødsdømte.

Uten nettverk i to timer

Påtalemyndigheten mener de har gode bevis for at Kohberger er gjerningsmannen. De har teledata som viser at den tiltalte kjørte forbi huset til ofrene et titalls ganger før drapene, og de fant også DNA som knytter ham til åstedet.

Men telefonen hans var uten nettverk i om lag to timer da drapene skjedde.

Påtalemyndigheten hevder det er fordi han skrudde av telefonen for ikke å bli knyttet til drapsstedet. Forsvareren hans, Anne Taylor, kommer imidlertid til å hevde at Kohberger ofte var ute og løp eller kjørte turer sent på kvelden for å se på nattehimmelen.



Det hevder han også å ha gjort denne fatale kvelden.

I rettsdokumentene står det at Kohberger denne kvelden kjørte langs Snake River i retning Wawawai Park – som ligger i motsatt retning av Moscow, hvor studentene ble drept.

En ekspert på mobilsignaler skal støtte opp under denne påstanden, skriver AP.

ÅSTED: De fire studenene ble drept i dette huset. Boligen har siden blitt revet. Foto: DAVID RYDER

Fire venner drept

Det var natt til søndag 13. november 2022 ble fire studenter ved universitet i Idaho funnet knivdrept i sitt hjem.

To andre studenter ble funnet uskadet i huset. De hadde sovet gjennom hele massakren.

Bestevenninnene Kaylee Goncalves (21) og Madison Mogen (21) ble funnet drept på sitt soverom, mens kjæresteparet Ethan Chapin (20) og Xana Kernodle (20) ble funnet drept i sin egen seng.

På sosiale medier begynte teoriene om hva som kunne ha skjedd straks å versere. Mange reagerte på at politiet ikke klarte å finne den skyldige.

Studerte kriminologi

Nærmere sju uker senere, 30. desember, ble da 28 år gamle Bryan Christopher Kohberger pågrepet hjemme hos sine foreldre i Pennsylvania hvor han var på ferie.

De siste dagene før pågripelsen ble han overvåket av FBI.



Han ble siktet og senere tiltalt for overlagt drap.

Kohberger var doktorgradsstipendiat innen kriminologi ved Washington State University, en kort kjøretur fra Moscow.