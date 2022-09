– Vil helst se Putin død

Drønnene fra kampene som pågår på andre siden av åsen kan høres godt. Ukrainske styrker forsøker å ta kontroll over byen Lyman. De vil drive de russiske styrkene ut av nok en by i Donetsk.

Landsbyen vi besøker har ukrainerne akkurat tatt kontroll over.

Den er fullstendig ødelagt.

ALT ER ØDELAGT: Ikke en eneste bygning er hel etter krigen som har herjet her. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Før den russiske invasjonen bodde det over 700 mennesker her. Vi går rundt i folketomme gater, sjokkert over hvor store ødeleggelsene er.

Plutselig ser vi noen som beveger seg mellom ruinene. Det er 77 år gamle Mykola Zouzulja. Han har akkurat kommet tilbake etter å ha vært på flukt, og blir helt sjokkert når vi roper til ham at vi er norske journalister.

INVITERER OSS INN: Mykola er den eneste vi finner i den krigsherjede landsbyen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Nordmenn! Jeg vet hvor dette landet er. Dere er fra andre siden av verden, og så kommer dere hit. Jeg kan ikke tro det, roper han tilbake.

Russerne stjal alt

Mykola ber oss komme inn i det som var hagen hans. Nå er både den og huset hans helt ødelagt.

– De drittsekkene! De kom her og bombet alt, sier han fortvilet.

Han peker på døren inne i gangen.

«RUSSERNE ER HER»: Overalt har russerne etterlatt beskjeder for å vise hvor de har vært. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– De skrev her: Russerne er her! De er forferdelige folk, sier han og rister på hodet.

Alt er ødelagt og det meste er plyndret.

– Jeg plantet poteter, men de gravde dem opp. Jeg tenkte at når jeg kom tilbake skulle jeg spise poteter. Men nei, de hadde gravd dem opp de drittsekkene!

Fortvilelsen og sinnet er stort. Landsbyen hans er ødelagt. Alle naboene er fortsatt på flukt, også konen. Hun er hos slektninger i byen Tsjerkasy.

RUINHAUG: Slik ser huset Mykola vokste opp i ut. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Det er skrekkelig! Jeg har levd her i hele mitt liv og jeg er snart 80 år. Nå er dette det vi har igjen. Hva har jeg igjen av livet, sier han og er tydelig preget.

Vil sloss med Putin og russerne

Helst skulle Mykola vært ung nok til å kjempe mot russerne ved fronten.

– Jeg håper du dør der oppe sammen med soldatene dine, Putin, sier han og ser i retning der drønnene fra krigen fortsatt kan høres.

Han kan ikke fatte hvordan russerne kan gjøre det de gjør mot ukrainerne.

– Vi hadde et godt liv her. Vi var verken for fattige eller for rike. Vi hadde nok klær, vi hadde nok mat. Hvorfor i alle dager kom Putin her!

Han gir den russiske presidenten ansvaret for det som har skjedd med hjemmet og landet hans.

– Vi må snakket til ham med kraften av Javelin og Himars, våpnene amerikanerne har sendt oss. Det er det eneste språket han forstår, sier Mykola.

HATER PUTIN: Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Når vi spør ham hva han ville sagt til Putin hvis han hadde møtt ham ansikt til ansikt, så svarer han dette:

– Hvis jeg hadde en kniv ville jeg stukket ham bak, i siden og foran. Hvis jeg hadde en pistol ville jeg tømt magasinet, det er det jeg ville sagt til ham!

Nekter å overgi seg

At russerne forsøker å gjøre landsbyen og området den ligger i til en del av Russland gjennom fiktive folkeavstemninger har han lite til overs for.

– Det er et sirkus! Hvis de vil lage et sirkus for idiotene, la dem gjøre det, vi bryr oss ikke. Landet hører til oss, våre soldater vil komme og alt vil tilhøre Ukraina, sier han.

Selv om Mykola har mistet det meste, har han beholdt kampviljen.

– Vi kan ikke miste motet, troen, kampånden. Vi må bite tenne sammen og knytte nevene og gå frem. Vi vil ikke overgi oss.