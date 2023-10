Vil ha «vugge til grav»-ansvar for din brukte bukse

BRUKTKLÆR: Mange leverer brukte klær til gjenbruk. En arbeidsgruppe forslår store endringer i ansvaret for et klesplagg. Produsenter, det vil si blant annet kleskjeder og butikker, kan få ansvaret for et plagg gjennom hele livsløpet. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Tirsdag overleverer en arbeidsgruppe flere «revolusjonerende» forslag til klima- og miljøministeren. Utvalget vil at produsentene skal ha ansvar for et klesplagg, fra det sys til etter at du er ferdig med å bruke det.

Utvalget foreslår at det samme skal gjelde for sko og andre tekstiler, som vesker.

Det betyr at selskaper som selger klær, sko og andre tekstiler på det norske markedet, skal ha ansvar for blant annet innsamling, sortering, transport og avfallsbehandling av brukte klær og sko.

– De som setter et produkt på et marked, må ta ansvar for hele livsløpet til produktet, også når det blir avfall, skriver arbeidsgruppa i sitt forslag.

Mer folkelig kan produsentansvar defineres som ansvar for et plagg, fra vugge til grav.



Et ansvar som også betyr at de rundt 6000 produsentene - eller bedriftene - må betale utgiftene for det samme.

– Det vil si at de må dekke både administrative kostnader og kostnader knyttet til de ulike avfallshåndteringsleddene.

TRASHION: Bedre kontroll på tekstilavfall i Europa kan hindre forsøpling i land som Kenya. Foto: Clean up Kenya / CMF

Tekstilnæringen gir jobb til 52.000 mennesker i Norge. Den omsetter for over 107 milliarder i året. Bare dagligvarebransjen er større innen handel.

Bakgrunnen for forslaget om produsentansvar er å få kontroll på miljøproblemene med tekstilavfall. Eller trashion, som det også kalles. Trashion består av fashion og det engelske ordet trash, søppel.

Produsentansvaret skal også sørge for en mer sirkulær økonomi i bransjen.

Netthandel skal også med

I helga fortalte TV 2 om klær som samles inn til gjenbruk i Europa, også i Norge. I nesten halvparten av tilfellene havner brukte klær og sko fra europeiske land, som søppel i land i Afrika og Asia.

97 prosent av alt som kastes i gjenbrukscontainere i Norge sendes ut av landet.

TV 2 har fått tilgang til arbeidsgruppas rapport Produsentansvar for tekstiler, som overleveres til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) tirsdag formiddag.

Arbeidsgruppa kommer i rapporten med anbefalinger om hvordan et norsk produsentansvar skal innrettes. EU-kommisjonen kom i juli med et liknende forslag.

Hvem som er produsent, defineres vidt av arbeidsgruppa.

– En «produsent» defineres som enhver aktør, uansett størrelse, som bringer tekstiler i omsetning på det norske markedet for første gang.

I verdenstoppen i shopping

Bare i fjor kom det rundt 106.000 tonn nye tekstiler på det norske markedet. Det er 19,3 kilo tekstiler per innbygger i året. Ikke alt er klær og sko, det kan også være for eksempel arbeidstøy og gardiner.

– Norge har et høyt forbruk av tekstiler, skriver gruppa.

Den påpeker også at i de senere årene har levetiden for et plagg blitt stadig kortere.



HØYT FORBRUK: Klær vi ikke lenger vil ha havner ofte i gjenbrukscontainere. Foto: Hanna Kristin Hjardar/TV 2

Av andre forslag gruppa anbefaler er opprettelse av et returselskap.

– Produsenter må være medlem av et returselskap og skal betale et vederlag for tekstiler, som settes på det norske markedet.

De veldedige innsamlerne som Røde Kors, Fretex, UFF, Kirkens Bymisjon med flere, kan også få sin hverdag endret.

– Ved innføring av krav om separat innsamling av tekstilavfall og produsentansvar for tekstiler kan det oppstå konkurranse om hvem som skal samle inn og håndtere avfallet videre. Aktørbildet for innsamlere kan derfor bli endret i fremtiden, og krav og plikter til innsamlere må tydeliggjøres. Innsamlere må også ha rapporteringsplikt, skriver arbeidsgruppa.



Det er også en forutsetning at netthandel inkluderes i systemet med produsentansvar. Utenlandske aktører på det norske markedet gjennom distansesalg eller e-handel, må ha en nasjonal representant i landet.

Nesten helt enige

Tollfritaket på varer fra utlandet under 350 kroner i verdi foreslås fjernet.

Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra bransjen ved Virke og Samfunnsbedriftene. I tillegg Fremtiden i våre hender og Naturvernforbundet, og de veldedige innsamlerne ved Fretex. Bærekraftsdirektør Tord dale i Virke har vært leder.

Arbeidsgruppa er i det store og hele enige, men det er dissenser på fire punkter, deriblant spørsmålet om om produsentansvaret skal følge brukte tekstiler og tekstilavfall, som eksporteres for salg utenfor OECD. Det er disse klærne som ofte havner som et miljøproblem i land, f. eks. i Afrika.