Vil ha USA-ambassadør med kontakter og erfaring

VIKTIG JOBB: Utenriksminister Espen Barth Eide ramser opp egenskapene som Norges USA-ambassadør må ha. TV 2 har tidligere fortalt at regjeringen har bestemt seg for å gi Anniken Huitfeldt denne posten. Foto: Santiago Vergara/TV 2

DAVOS (TV 2): Utenriksminister Espen Barth Eide forteller hva som skal til for å bli norsk ambassadør i Washington D.C.

– Vi trenger en erfaren person som både kan Amerika, skjønner internasjonal politikk og som vil representere Norge på en god måte, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Utenriksministeren ramser opp kvalifikasjonene som trengs for å bli norsk ambassadør i Washington DC.



TV 2 har tidligere fortalt at regjeringen har bestemt seg for å utnevne Anniken Huitfeldt til ny ambassadør i USA.

VAKTSKIFTE: Espen Barth Eide tok jobben som utenriksminister da Anniken Huitfeldt måtte gå av. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er viktig at vi har folk som har erfaring med utenrikspolitikk og som skjønner at vi trenger et veldig bredt sett av kontakter. Ikke bare mot administrasjonen, men også mot Kongressen, Senatet og mot folk flest der ute, sier Barth Eide.

– Er det derfor Anniken Huitfeldt er en god USA-ambassadør?



– Jeg har ingen kommentar til hvem som blir ambassadør i verken USA eller noe annet land, før vi tar det med Kongen og utnevner det i statsråd. Men når vi gjør det, så er jeg klar til å svare på de spørsmålene.

Anniken Huitfeldt måtte gå av i oktober, da det var flere utskiftninger og endringer i regjeringen. Hun var inhabil i flere saker på grunn av ektefellens aksjekjøp. Huitfeldt sitter nå på Stortinget.

Barth Eide har til nå ikke kommentert den planlagte utnevnelsen av Huitfeldt. Regjeringen venter på det som heter «agrement» på diplomat-språket. Det vil si at USA gir beskjed om at de ikke har innvendinger mot utnevnelsen.

Vanligvis er det utenriksministeren, som velger hvem som skal ansettes i den viktige ambassadørstillingen. Når det gjelder ansettelsen av Huitfeldt har statsminister Jonas Gahr Støre personlig engasjert seg.

ENASJERT: Statsminister Anniken Huitfeldt sammen med statsminister i New York i fjor høst. Støre har personlig engasjert seg i saken. Foto: Pontus Höök / NTB

Ifølge Barth Eide er det ekstra viktig hvem som blir ansatt som Norges fremste representant i USA akkurat nå. Ny ambassadør skal tiltre til sommeren, og starter med å følge den siste tiden av Biden-administrasjonen.

– Det er også en tid hvor vi kan få Trump, men vi kan også få en gjenvalgt Biden i et veldig polarisert Amerika.



Han sier han ikke har diskutert ny USA-ambassadør med sin amerikanske kollega Antony Blinken under Davos-møtet. Derimot har de snakket om Midtøsten.

VIKTIG: Norges neste USA-ambassadør må kanskje forholde seg til en ny president-periode med Donald Trump, eller en gjenvalgt Biden i et mer polarisert USA: Foto: SAM WOLFE / AP / NTB Les mer VIKTIG: Norges neste USA-ambassadør må kanskje forholde seg til en ny president-periode med Donald Trump, eller en gjenvalgt Biden i et mer polarisert USA: Foto: Lise Aserud / NTB Les mer VIKTIG: Norges neste USA-ambassadør må kanskje forholde seg til en ny president-periode med Donald Trump, eller en gjenvalgt Biden i et mer polarisert USA: Foto: Pontus Höök / NTB Les mer

Israel blokkerer Palestina-penger

Utenriksminister Espen Barth Eide løper fra møte til møte under World Economic Forum i Davos. Rundt 60 stats- og regjeringssjefer er innom, og en lang rekke utenriksministere. Mange møter handler om Gaza. Om å få til en humanitær våpenhvile, men også hva som skal skje etter at krigen er slutt.

– Hva må skje med Hamas?

–Jeg tror alle skjønner at det blir neppe fred hvis Hamas skal styre i Gaza om igjen. Det er ikke slik at man bare kan gå tilbake til 6. oktober, altså dagen før terrorangrepene på Israel, og Israels voldsomme respons, og tro at ting vil bli som normalt.

Han sier både arabiske naboland og USA er opptatt av å styrke de palestinske selvstyremyndighetene, slik at de etter hvert kan få kontroll i Gaza.

HUMANITÆR VÅPENHVILE: Det jobbes intenst med å få mer nødhjelp inn i Gaza. Under Davos-møtet jobbes det også med å styrke de moderate politiske kreftene i Palestina. Foto: AFP / NTB Les mer HUMANITÆR VÅPENHVILE: Det jobbes intenst med å få mer nødhjelp inn i Gaza. Under Davos-møtet jobbes det også med å styrke de moderate politiske kreftene i Palestina Foto: Mohammed Salem / Reuters / NTB Les mer HUMANITÆR VÅPENHVILE: Det jobbes intenst med å få mer nødhjelp inn i Gaza. Under Davos-møtet jobbes det også med å styrke de moderate politiske kreftene i Palestina Foto: AFP / NTB Les mer HUMANITÆR VÅPENHVILE: Det jobbes intenst med å få mer nødhjelp inn i Gaza. Under Davos-møtet jobbes det også med å styrke de moderate politiske kreftene i Palestina Foto: Fatima Shbair / AP Photo / NTB Les mer HUMANITÆR VÅPENHVILE: Det jobbes intenst med å få mer nødhjelp inn i Gaza. Under Davos-møtet jobbes det også med å styrke de moderate politiske kreftene i Palestina Foto: AFP / NTB Les mer

– Vi mener at dette burde også Israel interessere seg for. Vi snakker jo også med israelere om dette, men skal vi være helt ærlige, er det nok USA som har mest innflytelse på Israel. Den innflytelsen minner vi dem om at de også må bruke.

Advarer om kollaps

Barth Eide møtte også sjefen for Palestinas sentralbank i Davos.



– Ja, det er jo dessverre slik at Israel holder tilbake penger som tilhører palestinerne, og som alle vet at tilhører palestinerne. Det er for eksempel avgifter, som er samlet inn og som de skal sende videre.

Norge forsøker å løse dette problemet, for at palestinerne skal få penger.

– Vi jobber nå for en slags alternativ måte å gjøre dette på, hvor Israel deponerer penger hos oss, og så betaler vi til de palestinske selvstyre- myndighetene midlertidig.

Barth Eide sier det er helt avgjørende at de palestinske selvstyremyndighetene overlever og styrker seg.

Under Davos-møtet har han fått opplysninger om at situasjonen på Vestbredden er alvorlig.

UROLIG: Røyk stiger i opp fra Nur Shams-leiren på Vestbredden under et israelsk angrep 17. januar. Foto: Zain Jaafar / AFP

– Der hvor det fortsatt på et vis fungerer i Palestina, på Vestbredden, der er det i ferd med å kollapse.

Grunnleggende tjenester til palestinerne på Vestbredden holdes gående, men om noen uker varsler Barth Eide et fullt sammenbrudd.

– Da har vi faktisk en enda verre situasjon. For da er det ikke bare full krise på Gaza, men da går veldig mye av det vi har fått til gjennom disse 30 årene i oppløsning. Det som vil skje etter det, er at mer ekstreme krefter kommer til å ta makten også på Vestbredden.