Vil ha droner i lufta mellom Bulgaria og Tyrkia

To brødre prøvde å krysse grensen mellom Tyrkia og Bulgaria i desember. De skal ha blitt dyttet tilbake, avkledd.

Mennene ble seinere funnet nært bygden Vaysal i Tyrkia. Én døde av hypotermi.

Hendelsen er blant en rekke dødsfall meldt inn i fjor langs Bulgarias grense til Tyrkia. Det skriver Border Violence Monitoring Network, som overvåker brudd på menneskerettigheter langs EUs yttergrense.

Situasjonen har eskalert de siste årene etter pandemien.

Kraftig økning

2022 så en kraftig økning i ulovlige grensekryssinger, opp 64 prosent i forhold til året før, totalt 330.000 registrerte krysninger langs EUs yttergrenser. Det høyeste tallet siden 2016, ifølge Frontex.

EU-organet har ansvaret for å samordne medlemslandenes kontroll og overvåkning av unionens grense.

– Det er utvilsomt et økende press på våre ytre grenser, sier Ursula Von Der Leyen om situasjonen. Hun er Europakommisjonens president.

TALTE: Kommisjonens president talte til parlamentet om asyl- og immigrasjonssituasjonen langs EU sine yttergrenser. Foto: John Thys / AFP

Presidenten talte onsdag til Europaparlamentet.

Hun påpekte at det er EU sin plikt å sørge for at Europa fortsetter å være et sted som beskytter dem som trenger det.

– Samtidig er asyl- og mottakssystemene til medlemslandene under betydelig belastning.

Droner og radar

Der Leyen sier at grensen mellom Bulgaria og Tyrkia er det mest pressende problemet.

Frontex melder at voldsnivået har økt. Skyting skjer nesten ukentlig.

Nå vurderer kommisjonen nye midler og tiltak, som droner langs grensen. Det skriver EU Observer.

– Vi kan også bidra med infrastruktur og utstyr som droner, radar og andre former for overvåkning, talte presidenten.

FIKSER GJERDET: Gjerdet mellom EU og Tyrkia 13. januar 2023. Foto: Nikolay Doychinov/AFP

Kriminelle nettverk

Presidentskapet har også fokusert på en rekke tiltak for å motvirke menneskesmugling.

– Bak alt dette finnes kriminelle nettverk. De organiserer hensynsløst forslitte redningsvester og båter, talte Der leyen.

– De raner migrantene; de handler med menneskeliv.

Presidenten vil lansere et nytt antismuglingspartnerskap.

– Vi må intensivere kampen mot disse smuglerne.