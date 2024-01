Vil grave opp kroppen til Pelé

UKJENT DATTER: Pelé var ikke fremmed for ideen om at han kanskje har en ukjent datter. Nå vil hun grave opp kroppen hans. Foto: Joedson Alves / AFP / NTB

Fotballegenden Pelé var ikke negativ til tanken på at han kanskje hadde et åttende barn – en ukjent datter. Nå vil hun grave opp kroppen hans for å bevise slektskapet.

Over ett år etter at den brasilianske fotballspilleren Edson Arantes do Nascimiento, bedre kjent som Pelé, døde, skaper han igjen overskrifter i aviser verden over.

Da han levde, handlet artiklene om fotballegenden stort sett om bragdene han oppnådde på fotballbanen. Denne gangen er det noe helt annet.

En kvinne som hevder å være Pelés datter forsøker nå nemlig å få kroppen hans gravd opp for å ta en DNA-test, slik at hun kan få sin del av den enorme arven Pelé satt til side for barna sine.

Det får familien hans til å se rødt, melder den brasilianske kanalen O Dia, som omtalte saken først.

Negativt resultat på DNA-test

En 60 år gammel kvinne har kjempet i snart fem år for å bli anerkjent som fotballspillerens datter. I et nytt forsøk på å bevise slektskapet har hun nå gått til sivilt søksmål for å få levningene hans opp fra jorda.

FAR OG SØNN: Pelé avbildet med et av barna sine, Edinho, i 2007. Foto: Mauricio de Souza / AFP / NTB

Pelé har sju barn, men fotballegenden åpnet selv for at han muligens hadde et åttende barn – en datter han aldri møtte.

I fjor gikk Pelés familie med på å gjennomføre en DNA-test på kvinnen for å bekrefte eller avkrefte at hun var fotballstjernens datter.

Under denne prosessen gjennomgikk to av Pelés barn den samme testen. De testet begge positivt, mens kvinnen som hevder å være den ukjente datteren ikke gjorde det.

Resultatene er imidlertid ikke utvetydige, noe kvinnens advokat mener bryter med avtalen kvinnen og fotballstjernens familie hadde om å vente med å offentliggjøre resultatene før de var helt sikre på dem.

– På julaften brøt de denne avtalen og ga ut informasjonen om at testen hadde vært negativ, og dermed vil ikke kvinnen ha muligheten til å be om en ny test, sa advokaten til kanalen O Dia.



Testament kan bli avgjørende

Selv om det ble antatt at det negative resultatet avsluttet prosessen, fortsatte kvinnen etter nyttår å insistere på en ny test.

Legendens familie, som etter hans død satt igjen med den enorme formuen hans på nærmere 200 millioner kroner, har nektet kvinnen muligheten til å ta en ny test, ettersom de hevder at det foreløpige testresultatet viser at hun ikke er datteren til Pelé.

GRAVLAGT: En rekke brasilianske fans tok til gatene da Pelé ble gravlagt. Foto: Matias Delacroix / AP Photo / NTB

Men fordi fotballspilleren i testamentet slo fast at det var mulig at han hadde en ukjent datter, som dermed vil ha krav på en del av formuen satt av til barna hans, kan ikke saken avsluttes.

Dermed kan kvinnen kreve at kroppen hans graves opp igjen, slik at hun får gjennomført en ny farskapstest – og potensielt får en del av formuen hans.

– Det er hennes rett å vite hvem hennes far er, sa advokaten til den brasilianske kanalen.



Familien til den brasilianske stjernen har på sin side reagert negativt. Advokatene til Márcia Aoki, Pelés enke, forsikrer at familien ikke er enige og at de vil utfordre kvinnens krav slik at prosessen ikke finner sted.