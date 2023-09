Vil gjøre det lettere å drepe ulv i Europa

OPPHETET: Ulvedebatten har lenge rast i Tyskland. Ulvene i reservatet Neuhaus nær Goettingen i Tyskland havnet i kryssilden etter det som skal ha vært et angrep på en mann i 2019. Arkivfoto, Neuhaus. Foto: Swen Pförtner / dpa / AFP

Hvis Norge hadde vært medlem av EU, ville vi ikke kunne ført dagens ulvepolitikk, har MDG uttalt. Men nå åpner EU-presidenten for å senke vernestatusen til ulv også i EU.

Ulven har status som vernet i EU-landene. Med en økende europeisk ulvebestand, øker også presset fra bønder som vil beskytte husdyr. Mandag opplyste EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om at det vil komme nye regler som vil gjøre det enklere å felle ulv.

– Kan bli en fare for mennesker

Problemene oppstår fordi ulven vender tilbake til EU-områder der det ikke har vært noen ulvebestand på svært lenge. Lokale bønder og jegere opplever det som et stadig større problem, spesielt der

Leyen signaliserte allerede i juli at hun ville senke den strenge beskyttelsesstatusen til EU-ulvene. Mandag kunngjorde hun at data om ulvebestanden i hele Europa skal samles inn innen 22. september, og at evalueringen av dataene skal være fullført senest ved utgangen av året.

– Ulvebestanden i noen europeiske regioner har blitt en reell fare for husdyr og potensielt også for mennesker, sa von der Leyen under pressekonferansen.



Hun hevdet at lokale og nasjonale myndigheter kan ta grep der det er nødvendig, og at EU-reglene slik de er i dag allerede åpner for det.

Mistet ponni

EU-kommisjonens leder har fått oppleve konsekvensene av den økende ulvestammen. I september i fjor mistet hun sin 30 år gamle ponni Dolly, etter at den ble angrepet av en ulv i Tyskland.

MISTET DOLLY: Ponnien skal ha vært yndlingsdyret til EU-president Ursula von der Leyen. Dolly ble funnet drept av en ulv i september i fjor. Foto: Instagram/Ursula von der Leyen.

Den gangen ble det gitt fellingstillatelse, men avisen Politico skriver at fellingstillatelsen på ulven GW950m, også kjent som Snowy, er utløpt. Stadig nye fellingstillatelser er utstedt, men ulven er fortsatt på frifot, ifølge Politicos siste oppdatering.

En elsket ponni på 30 år vil imidlertid neppe sette ulv på dagsorden ene og alene. I Leyens hjemland Tyskland har ulv lenge stått på dagsorden, og ponnidrapet aktualiserte problemet. Flere bønder fortalte om at de fant dyrene sine revet i hjel. Og ett av partiene som ønsker seg mer jakt på ulv, er partiet De Grønne. Altså det tyske partiet, ikke det norske.

Tysk miljøparti vil beskytte bønder

Leyen har sittet 14 år som minister i Angela Merkels regjering før hun ble Europakommisjonens president. Regjeringen har merket et stadig økende press fra opposisjonen, der både partiet De Grønne og SPD ønsker å gjøre det lettere å skyte ulv for å beskytte for eksempel sauer, skriver Die Zeit.

– Når dusinvis av sauer får flenger og dør på beitet, er det en tragedie for bøndene og en stor belastning for de som blir rammet, sier miljøminister Steffi Lemke fra det tyske partiet De Grønne til nyhetsbyrået DPA mandag.

Begge partier går hardt ut mot alt byråkratiet som står i veien for en fellingstillatelse. De krever regionale løsninger.

BESØK OSS: Mélanie oppfordrer alle som har sterke meninger om fredning av ulv til å oppleve hvordan bønder lever med ulv tett på. Foto: Santiago Vergara S.

Mens miljøpartiet og bøndenes parti står samlet i i Tyskland, er situasjonen en annen i Norge.

Miljøpartiet De Grønne i Norge hevder at Norge som EU-medlem ikke kunne ført dagens ulvepolitikk, skriver kommentator Alf Ole Ask på nettstedet enerigogklima.no. Men nå kan EUs ulvepolitikk i stedet begynne å nærme seg den norske, påpeker han.

Snuoperasjon

For det stemmer at ulv er beskyttet i EU.

Med enkelte unntak, blant annet livstruende situasjoner, er det å ta livet av ulv ulovlig under EUs direktiv slik det er i dag, skriver The Guardian.

Etter at ulven var så godt som utryddet i store deler av Tyskland, har den nå spredd seg fra Polen og Karpatene, ifølge Rewilding Europe. Nå er ulv sett så langt vest som i Nederland, Belgia og Luxembourg.

I Norge og i flere europeiske land har ulven vært så godt som utryddet. Mens den norske ulvebestanden nå ligger på 89–92 ulver ifølge Rovdata, har bestanden i EU økt til minst 17 000 individer fordelt på 28 land.

Etter hvert som ulvebestanden økte, iverksatte EU et prosjekt for å forbedre sameksistensen mellom ulv og bønder. Gjerder, vakthunder og sensoraktivert lyd som skulle skremme bort ulven ble tatt i bruk. Prosjektet pågikk mellom 2013 og 2018. Dette prosjektet ligger tett opp til MDGs rovdyrpolitikk.

At Leyen nå nevner jakt som en mulig måte å håndtere ulvebestanden på, er en snuoperasjon fra den tidligere fredningen, og peker ut en ny retning i Europeisk rovdyrpolitikk. Leyen begrunner endringen med den økende rovdyrbestanden.

I første omgang skal altså dokumentasjon samles inn, og et forslag som skal legges frem. Allerede i 2024 kan vernet av den økende ulvebestanden i Europa bli justert.