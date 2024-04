Vil gi NATO mer ansvar under Ukraina-krigen

NORGE ER FOR: Jens Stoltenberg vil ha en større rolle for NATO i å koordinere militær støtte til USA. Til nå har USA tatt mye av det ansvaret. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter forslaget. Foto: Cornelius Poppe/NTB

BRUSSEL (TV 2): Jens Stoltenberg foreslår at NATO tar på seg nye oppgaver og et større ansvar for den militære støtten under krigen i Ukraina. NATO forbereder seg på en mulig Trump-seier.

NATO-landene forbereder seg på det amerikanske valget, og et mulig skifte av president. Generalsekretær Jens Stoltenberg foreslår at NATO overtar oppgaver som USA til nå har hatt under Ukraina-krigen. Norge støtter forslaget.

– NATO er i en unik posisjon til å koordinere støtten til Ukraina. Norge står sammen med våre allierte i å støtte dette, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en uttalelse.



NATOs utenriksministere møtes i Brussel onsdag og torsdag. Møtet blir symbol-tungt. NATOs 75-års-dag skal markeres i hovedkvarteret på torsdag. Samtidig er Sverige med på sitt første NATO-møte som fullverdig medlem.

For første gang er NATO-traktaten fraktet over Atlanterhavet. Under streng sikkerhet. Dokumentet ble underskrevet av Norge og 11 andre land i Washington DC den 4.april i 1949.

Det var starten på NATO. Traktaten får en fremtredende plass under seremonien på torsdag.



Ingen støtte foreløpig

Samtidig forsøker medlemslandene å gjøre mer for å støtte Ukraina. Til nå har våpendonasjoner skjedd i en gruppe, som er ledet av USA.

Generalsekretær Jens Stoltenberg har i samarbeid med USA, foreslått at NATO gradvis tar på seg større ansvar for den militære støtten til Ukraina.

Årsaken til at USA koordinerer møtene i det som heter The Ukraine Defense Contact Group, er at NATO ikke er direkte part i krigen. Gruppen består at 56 land, langt flere enn medlemmene i NATO.

Helt siden Russland invaderte Ukraina har en viktig oppgave for NATO vært å sørge for at krigen ikke sprer seg til medlemsland.

TRUMP: NATO-landene forbereder seg til en mulig Donald Trump-seier sent i høst. Foto: Evan Vucci/AP/NTB

Fortsatt er det ingen tegn til at den amerikanske Kongressen vil vedta en ny militær støttepakke. På grunn av motstand blant republikanske politikere.



– Vi mener denne denne støtten er helt kritisk og Ukraina trenger støtte umiddelbart. Vi har en situasjon hvor våre venner i Ukraina trenger forsyninger, så det er viktig at USAs hjelp fortsetter å komme, sa den amerikanske NATO-ambassadøren Julianne Smith på et pressemøte tirsdag.



Utenriksministerne skal også diskutere opprettelsen av et fond på 100 milliarder euro, som skal sørge for langsiktig støtte til Ukraina. Møtet i Brussel denne uka er en forberedelse til toppmøtet i Washington i juli.