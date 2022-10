– Vil fortsette pågripe disse terroristene

UTEN ARRESTORDRE: Politiet i El Salvador kan nå pågripe mistenkte uten at det foreligger arrestordre, og fengslene i det lille mellomamerikanske landet er nå stappfulle. Her blir pågripende menn fraktet til varetekt. Foto: Moises Castillo

El Salvadors president Nayib Bukele varslet for sju måneder siden krig mot de kriminelle gjengene i landet, og politiet har siden hatt det travelt.

– Det har vært over 55.000 pågripelser av antatte gjengmedlemmer siden mars, opplyser justisminister Gustavo Villatoro.

Politiet kan nå pågripe mistenkte uten at det foreligger arrestordre, og fengslene i det lille mellomamerikanske landet er nå stappfulle.

Alt før Bukeles krigserklæring mot gjengene var 16.000 medlemmer av gjenger som Mara Salvatrucha (MS-13) og Barrio 18 fengslet.

For å få plass til alle bygges det nå et enormt fengsel for 40.000 innsatte i Tecoluca. Dette skal etter planen stå ferdig innen utgangen av året.

– Vi vinner krigen mot organisert kriminalitet, og vi vil fortsette med å sette inn tusenvis av politifolk og soldater hver eneste dag for å pågripe disse terroristene, sier Villatoro.