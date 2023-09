– Vil fortsatt spille hardt

– Det kommer definitivt til å bli flere runder før Tyrkia godkjenner det svenske medlemskapet i Nato. President Erdogan kommer til å spille hardt helt til det siste, sier den tidligere tyrkiske topp-diplomaten Selim Kuneralp til TV2.

Samtidig sier en Nato-kilde med innsikt i godkjennelses-prosessen, at Nato-søknaden kommer til å bli godkjent tett opp til 25. oktober. Da planlegger Erdogan et besøk til Brussel.

ÅPEN: Tidligere topp-diplmat Selim Kuneralp forteller åpent om hva som er viktig for president Erdogan. Foto: Gündem Haberler

SLEKTNINGER: Boris Johnson og Selim Kuneralp er tremenninger. Foto: Privat

Kuneralp har vært Tyrkias ambassadør til blant annet EU og WTO, i tillegg til en rekke andre toppjobber i diplomatiet. Han er utdannet ved London School of Economics. Kuneralp er dessuten tremenningen til Boris Johnson, tidligere britisk statsminister.

– I prinsippet kunne Erdogan sendt forslaget om godkjennelse av Sveriges Nato-medlemskap til parlamentet, selv om det ikke trer sammen før i oktober. Det har han ikke gjort, sier Kuneralp.



Venter på USA

Ifølge tyrkisk presse gikk Erdogan denne uken med på å godkjenne Sverige som Nato-medlem i bytte mot 40 nye amerikanske F-16-kampfly og oppgradering av gamle fly. Tidligere har han vært sterkt imot at disse to sakene har blitt koblet sammen.

– Sverige må fortsatt være tålmodige. Men på den annen side er de så godt som fullt medlem allerede. Det er ingen umiddelbar trussel om invasjon mot Sverige og Finland, så det akutte behovet for et raskt medlemskap er over, mener Kuneralp.



Det tyrkiske parlamentet trer sammen på mandag, og etter det TV 2 erfarer, kommer det formelle forslaget om ratifisering av det svenske medlemskapet til å bli overlevert kort tid etter åpningen.

Kuneralp viser til at Biden-administrasjonen har satt i gang prosessen om kjøp av jagerfly, men at Kongressen fortsatt ikke har sagt ja til dette.

– Hvorfor trenerer Erdogan det svenske Nato-medlemskapet fortsatt?



– Jeg er ikke inne i hodet hans. Han har sagt forskjellige ting på ulike tidspunkt. Han presset på for å få utlevert kurdere i Sverige, og det hører vi ikke lenger mer om. Sverige har endret loven slik at finansiering av terrorvirksomhet er vanskeligere. Han har vært mot demonstrasjoner med PKK, og mener at land som tillater koran-brenning ikke kan være med i Nato.



KAMPFLY: Amerikanske F-16 kan muligens få Sverige inn som fullt medlem i Nato. Tyrkia har allerede fly av denne typen, som F-16 Fighting Falcon. Foto: Reuters

Kuneralp sier at Erdogan nok vet at han ikke får alle krav innfridd, blant annet krav om utleveringer av mange kurdere i Sverige.

Står imot press

Finland ble formelt medlem av Nato den 4 april i år. Sverige står for tur til å bli forsvarsalliansens 32. medlem. Tyrkia og Ungarn har foreløpig ikke ratifisert det svenske medlemskapet. President Erdogan står under et stort press fra de andre medlemmene i Nato, siden han blokkerer et land som de andre formelt har ønsket velkommen inn.

– Er dette spillet rundt Sverige noe president Erdogan liker?



– Han står imot mye press. Han har ikke mye kontakt med andre Nato-lands ledere, heller ikke president Biden. De møtes på store internasjonale møter. Jeg tror den eneste vestlige lederen han hadde møte med under FNs generalforsamling nylig, var Italias Giorgia Meloni.

Kuneralp sier at tyrkere liker at Erdogan står opp for dem, og at han står opp mot press fra store land. Hvis Erdogan ønsker, kan han la Sveriges Nato-søknad bli forsinket i flere komiteer i landets nasjonalforsamling, ifølge den pensjonerte topp-diplomaten.

Slutten av oktober

– Ratifiseringen av Sveriges medlemskap vil ta lenger tid i parlamentet enn det finske medlemskapet. Det ser ut til å ta fram til slutten av oktober, sier en Nato-kilde til TV 2.

Trolig vil Erdogan sørge for at Sverige blir fullt medlem av Nato, før han skal delta på et møte i Brussel i slutten av oktober.

Selv om Erdogan har få gode venner blant Nato-landenes ledere, har han god kontakt med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. De kjenner hverandre fra langt tilbake i tid og traff hverandre i New York nylig.

– Erdogan satte veldig pris på at Stoltenberg reiste til Ankara og deltok i den siste president-innsettelsen. Det ser ut som om Stoltenberg gjør sitt beste for å løse situasjonen med Sverige, sier tidligere ambassadør Kuneralp.