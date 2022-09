– Vil først og fremst utgjøre en risiko lokalt

At atomkraftverket i den ukrainske byen stadig blir utsatt for russiske angrep bekymrer både Det Internasjonale Atombyrået og norske eksperter.

Siden Russland invaderte Ukraina den 24. februar i år, har frykten for en atomulykke vært stor.

Ukraina har flere operative atomkraftverk. Den største av dem, Zaporizjzja, har blitt utsatt for flere voldsomme russiske angrep. Anlegget har i en lengre periode vært under russisk kontroll, noe som har økt frykten for en atomulykke.

Den 1. september ble det klart at en ekspertgruppe fra det Internasjonale Atombyrået (IAEA) skal dra til Ukraina for å undersøke tilstanden til kraftverket.

Den 5. september var de på plass i det russisk kontrollerte anlegget. Allerede dagen etter ble det klart at det er store skader på flere bygg.

Flere skader på anlegget

Det har aldri før vært en militær konflikt ved et stort og etablert atomkraftanlegg.

I en rapport publisert av IAEA kommer det frem at det blant annet er skader på bygninger som ligger 100 meter unna reaktorbygningen. De aktuelle bygningene som har fått skader er blant annet vannbehandlingsanlegg, utstyrsverksted og avfallshåndteringsanlegg.

IAEA: Rafael Grossi er sjefen i Det Internasjonale Atombyrået Foto: AFP

Det kommer og frem i rapporten at flere kraftledninger er blitt ødelagt. Noen av disse er reparert.

Vil innføre sikkerhetssone

Ødeleggelsene som er rapportert bekymrer IAEA. Nå ber de om at det innføres umiddelbare tiltak i området rundt kraftverket.

– I påvente av at konflikten skal ta slutt og det igjen kan etableres stabile forhold er det et behov for umiddelbare tiltak, skriver IAEA i rapporten.

BOMBES: Dette satellittbildet fra Maxar viser det brenner i området til kjernekraftverket, som følge av russisk beskytning i området Foto: AP / NTB

Disse tiltakene mener IAEA vil være nødvendig for å sikre at en eventuell militæroperasjon i området ikke vil føre til en atomulykke.

Av tiltak foreslår IAEA nå å innføre en sikkerhetssone og å gjenopprette atomsikkerheten i området umiddelbart. Det er ikke opplyst om hvor stor en eventuell sikkerhetssone bør være.

– IAEA er klare til å opprette disse tiltakene med umiddelbar virkning, opplyses det om i rapporten.

Ikke bygget for krig

Ingar Amundsen, seksjonssjef for internasjonal atomtrygget i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), mener det er positivt at IAEA nå har fått tilgang til kraftverket. Han er enig i at det er nødvendig med tiltak.

– IAEA rapporterer at det siden begynnelsen av august har vært tiltagende trefninger i nærheten av atomanlegget.

– Ved å implementere konkrete tiltak vil risikoen for ulykker avta, opplyser han til TV 2 i en e-post.

Det har vært mye militær aktivitet rundt atomkraftverket, noe som har skapt stor bekymring rundt spørsmålet om kraftverket vil kunne tåle et eventuelt angrep.

– Anlegget er ikke bygget for å kunne motstå kamphandlinger. Reaktorene er likevel ganske solide, og de er mer sikre enn for eksempel reaktoren i Tsjernobyl, opplyser Amundsen.

MINSKE RISIKO: Ingar Amundsen mener at IAEA har rett i å implementere konkrete tiltak for å minske risikoen for en atomulykke Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Ifølge Amundsen har det ikke blitt registrert høyere verdier av radioaktivitet ved kraftverket.

Ole Christensen Reistad, avdelingsleder i Institutt for energiteknikk, kan og bekrefte at anlegget ikke er bygget for å tåle en krig. Han etterlyser derimot at det er noe IAEA tar tak i for fremtiden.

– Anlegget i Zaporitzjzja er ikke bygget for å tåle krig. Nå må IAEA jobbe frem standarder som beskytter kraftverk mot krig. Det finnes ingen retningslinjer eller regelverk for slike situasjoner.

– Uholdbar situasjon

Reistad forteller til TV 2 at det i første omgang er en veldig viktig start at IAEA er på plass i kraftverket.

Han er derimot bekymret for sikkerheten ved anlegget og situasjonen for de ansatte på anlegget. Dette mener han kan skape farlige situasjoner.

– Rapporten beskriver hvordan dette er en fullstendig uholdbar situasjon.

– At de ansatte for eksempel bare har delvis tilgang til anlegget, kan skape farlige situasjoner, sier Reistad.

SIKKERHET: Reistad peker på at det er viktig å se på sikkerheten ved anlegget også på lang sikt Foto: IFE

IAEA har pekt på at en sikkerhetssone vil være et av tiltakene som er nødvendig for å forhindre at det skjer en atomulykke. Reistad mener også at det er kritisk at Ukraina får inn eget personell som er kompetent til å utføre jobben på kraftverket.

– På sikt er det avgjørende at personell som kjenner anlegget er på plass. Russerne tar inn egne folk til anlegget, men det er ukrainerne som kjenner anlegget best.

Alle kraftverk har forskjellig teknologi, og russiske atomkraftoperatører har erfaring fra en helt annen type kraftverk.

– Faren for en atomulykke er opplagt mindre når IAEA er der. Da er det også en viss grad av åpenhet som gjør at omverden får beskjed dersom noe skulle gå galt.

– Men det er absolutt ingen grunn til å ta det med ro, mener Reistad.

Vil trolig ikke påvirke Norge

Amundsen forklarer at i verste tilfelle vil en atomulykke kunne skape konsekvenser i form av utslipp av radioaktive stoffer. Dette kan ramme både lokalt, men også internasjonalt. Han er derimot ikke særlig bekymret for at Norge vil bli vesentlig berørt, dersom det skulle skje en ulykke.

Dette handler om at Ukraina ligger veldig langt unna Norge geografisk. Dermed vil andelen radioaktive stoffer være vesentlig mindre.

– DSA sine vurderinger viser at ved et slikt scenario kan det bli aktuelt med tiltak i deler av næringsmiddelindustrien i områder med nedfall. Det vil trolig ikke bli anbefalt bruk av jod-tabletter eller innendørsopphold.

RAKETT: Det er funnet flere fragmenter av raketter som er skutt mot kjernekraftverket og i områdene rundt Foto: AP

At en eventuell atomulykke vil påvirke Norge, er heller ikke Reistad bekymret for.

– Dersom anlegget skulle bli truffet av en rakett, vil det først og fremst utgjøre en risiko lokalt, i særdeleshet hvis anlegget er mest sannsynlig stengt ned. Det er tross alt den beste situasjon, ved en eventuell ulykke.

At verden igjen vil se en ulykke som Tsjernobyl ulykken, mener Reistad det heller ikke er noe sannsynlighet for.

– Zaporizjzja er et helt annet anlegg enn Tsjernobyl . Det er derfor helt usannsynlig at vi ser en ulykke der vi får utslipp i for eksempel ti dager, slik som i Tsjernobyl .