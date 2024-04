– Vil føre til skade på alt

FREMGANG?: Både USA og Russland har den siste tiden tatt til orde for en mulig dialog rundt bruken av atomvåpen. Foto: SERGEI GUNEYEV / NTB.

Russlands president Vladimir Putin har lenge raslet med de farlige atomsablene og truet med at «våpen er til for å brukes».

Det krigførende landet har satt Ny START-avtalen med USA på pause, som skal sørge for begrensninger i landenes strategiske atomvåpen.

Putin signerte i november 2023 lovvedtaket som opphever Russlands ratifisering av avtalen som forbyr atomprøvesprengninger.

Kort tid etterpå kom nyheten om at USA frykter at Russland potensielt kan sende atomvåpen opp i verdensrommet, for å kunne slå ut satellitter.

Nå hinter både Russland og USA om at de er villige til å opprette en dialog rundt bruken av atomvåpen, men er det grunn til å tro at de kan bli enige om en løsning?

Den russiske atomvåpenforskeren Pavel Podvig tror det er spesielt én ting som kan få Vladimir Putin til forhandlingsbordet.

– Veldig uforutsigbart

Før vi går dypere inn på Russlands krav fra USA, er det viktig å kartlegge konsekvensene av en mulig utsending av atomvåpen i verdensrommet.

– Det kan utgjøre en enorm skade å sende atomvåpen ut i verdensrommet, sier Pavel Podvig til TV 2.



Den russiske atomvåpenforskeren er direktør for «Russian Nuclear Forces Project» med base i Sveits, og er en av verdens fremste eksperter på Russlands kjernevåpenstyrker.

EKSPERT: Pavel er seniorforsker i WMD-programmet ved UNIDIR, med fokus på atomnedrustning, våpenkontroll og kjernefysisk sikkerhet. Foto: Pavel Podvig / Russianforces.org.

Ved å bruke atomvåpen i verdensrommet, så kan en stor eksplosjon i hovedsak føre til stor skade på andre fjerntliggende satellitter.

– Problemet med dette, er at det er veldig uforutsigbart. Du kan ikke målrette en bestemt konstellasjon, eventuelle Starlink- og GPS-satellitter, eller amerikanske satellitter, forklarer Podvig.

– Hvis du utløser en atomeksplosjon i verdensrommet, vil det føre til en skade på alt. Så, i utgangspunktet betyr det da slutten for alle satellittene, legger han til.

Dersom flere land mister sine dyrebare satellitter, vil det igjen kunne føre til farlige konsekvenser på jorden.

Kan føre til atomkrig

Amerikanske medier advarte i februar om at Russland vil åpne for å utplassere atomvåpen i verdensrommet.

Den amerikanske politikeren Mike Turner (R), som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, omtalte hendelsen som en «veldig alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet».



– En feilvurdering eller utilsiktet avfyring av et slikt våpen vil både kunne slå ut mange sivile satellitter, inkludert for navigasjon og kommunikasjon, og det vil kunne risikere å utløse en atomkrig, sier Halvor Kippe til TV 2.

KLARE: President Vladimir Putin har tidligere uttalt at Russland er klare til å samarbeide med USA om strategisk stabilitet, senest i talen om rikets tilstand i februar. Foto: MIKHAIL METZEL

Kippe er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på området kjemiske og kjernefysiske trusler.

– USA har rombaserte sensorer for strategisk tidlig varsling av atomangrep. Et angrep på disse sensorene kan tolkes som det første trinnet i et kjernefysisk førsteslag, hvilket vil medføre et stort press på USA til å avfyre sine bakkebaserte, langtrekkende missiler, sier Kippe.

Både USA og Russland trakk seg fra INF-avtalen i 2019, som forbød de to statene å utplassere bakkebaserte mellomdistansemissiler, etter amerikanske anklager om at russerne hadde utplassert et missilsystem i strid med avtalen.

Det er ingenting som tyder på at verken en ny INF-avtale eller en ny strategisk rustningskontrollavtale er på trappene, men det har kommet hint om en mulig dialog mellom USA og Russland den siste tiden.

DEMPE PRESSET: Sjefsforsker Halvor Kippe håper det kan komme en ny rustningskontrollavtale på plass, som demper det strategiske rustningspresset på Russland og USA. Foto: FFI.

Dette vil Kreml ha fra USA

Dialogen mellom de to stormaktene har drastisk forverret seg over tid, etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022.

I forrige uke var Kremls talsmann Dmitrij Peskov tydelig på hva han ønsket skulle komme ut av en potensiell dialog med amerikanske myndigheter.

– Det viktigste potensielle området for dialog mellom USA og Russland er spørsmål knyttet til strategisk sikkerhet, inkludert rombaserte våpensystemer, sa Peskov.

Sikkerhetspolitisk talsperson i Det hvite hus, John Kirby, bekreftet i februar at president Joe Biden hadde innledet et direkte diplomatisk engasjement med Russland på området.



– Hvorfor tror du Russland vil åpne for samtaler om atomvåpen med USA?

– Det blir spekulasjoner, men det er i rimelig å tenke seg at Russland ønsker noen begrensninger på USAs utvikling av missilforsvarssystemer, sier sjefforsker Kippe.

Podvig tror det finnes en mulighet for fremgang i dialogen mellom USA og Russland, men han sier det avhenger av utviklingen i Ukraina.



– Ideen er at Russland ønsker å ha en slags indikasjon, et slags signal om at Vesten - spesielt USA - er villige til å vurdere Russlands større interesser i møte med den europeiske sikkerheten, sier atomvåpeneksperten.

Kreml hevder at forholdet til USA ligger på et nivå «under null», fordi amerikanske myndigheter har trappet opp hjelpen til Ukraina.



Fakta om Ny Start-avtalen: * Kjernefysisk nedrustningsavtale mellom USA og Russland. Start er en forkortelse for Strategic Arms Reduction Treaty. * Undertegnet av de daværende presidentene Barack Obama og Dmitrij Medvedev i 2010. Trådte i kraft året etter. * Avtalen dreier seg om reduksjon av antall strategiske atomvåpen – våpen med kraftige sprengladninger som kan ramme mål langt unna. * I henhold til avtalen måtte USA og Russland redusere antall utplasserte kjernefysiske stridshoder til under 1.550 hver innen sju år etter at avtalen trådte i kraft. * Avtalen begrenser også antall interkontinentale raketter og utskytningsplattformer. * 3. februar 2021, to dager før avtalen løp ut, ble den forlenget med fem år etter at både Russland og USA hadde gått inn for dette. * I august 2022 nektet imidlertid Russland å gi amerikanske våpeninspektører adgang til deres atomanlegg inntil videre, noe som førte til at avtalen ble satt til side. * Samtaler for å løse konflikten ble tatt opp i november 2022. * 21. februar 2023 varslet imidlertid Russlands president Vladimir Putin at landet setter Ny Start-avtalen på pause. Kilde: NTB.

Putin ønsker respekt

Putin insisterer på at Moskva kun vil diskutere våpenkontroll som en del av en bredere pakke med spørsmål knyttet til Russlands sikkerhet, og har avvist alle anklager om at landet vil sende atomvåpen ut i verdensrommet.

– Russland ønsker å bli respektert og det er mange måter å gjøre det på, men så snart USA viser tegn til at de vil ta Russlands bekymringer på alvor, så kan jeg forestille meg at Putin er klar til å åpne for diskusjoner om spesifikke atomspørsmål, sier Podvig.

Samtidig er Podvig tydelig på at vi ikke burde forvente for mye, men håpet er at de to stormaktene i det minste kan komme til enighet om å bevare Ny START-avtalen om atomnedrustning.

– Det er veldig viktig. Den fungerer som en mekanisme for utveksling av data, varslinger og svært avgjørende inspeksjoner hos partene, sier han.

Podvig får støtte fra Kippe, som påpeker at begge statene fortsatt etterlever nivågrensene for utplasserte, strategiske kjernevåpen under Ny START-avtalen, men sjefforskeren sier det er slutt på stedlige inspeksjoner og gjensidig informasjonsutveksling om arsenalene.

– Det tar normalt lang tid å forhandle fram slike avtaler, så det er en reell fare for at verden står uten noen kjernefysiske rustningskontrollavtaler når Ny START utløper.

Atomnedrustningsavtalen utløper i februar 2026.