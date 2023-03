Vil deportere «kokainflodhester»

Colombianske myndigheter håper å få deportere minst 70 flodhester i et forsøk på å kontrollere den stadig voksende populasjonen.

I elvene rundt avdøde Pablo Escobars «Hacienda Napoles», kan man finne flodhester som ligger og dupper.

Narkobaronens fire flodhester, som ble ulovlig importert inn i landet på 80-tallet, har nemlig blitt til en familie med over 130 medlemmer.

Nå foreslår colombianske myndigheter å overflytte minst 70 flodhester til India og Mexico, i et forsøk på å få kontroll over populasjonen, skriver CBS.

Har spredt seg

Etter at Escobar ble drept i 1993, og gården hans forlatt, fikk flodhestene formere seg fritt i de lokale elvene og innsjøene.

De såkalte «kokainflodhestene», som kan veie opptil tre tonn, har nå spredt seg over et større område langs elven Magdalena, skriver den amerikanske nettavisen.

Forskere bekymrer seg over at pattedyret kan true det biologiske mangfoldet i elvene, ettersom kjempene ikke har naturlige fiender i landet. Flodhestavføringen påvirker nemlig elvevannet, og kan ødelegge for blant annet manatene og flodsvinene i området.

I fjor ble flodhestene svartelistet av de colombianske myndighetene.

Farlige dyr

Planen er å sende 60 flodhester til Greens Zoological Rescue & Rehabilitation Kingdom i Gujarat, India. Ytterligere ti vil bli sendt til dyrehager og reservater i Mexico.

– Planen om å flytte dyrene har vært under arbeid i et år, sier Lina Marcela de los Ríos Morales, sjef for dyrevern og dyrevelferd ved miljødepartementet i Antioquia til CBS.

I første omgang vil de fokusere på å flytte dyrene som befinner seg utenfor narkobaronens tidligere hjem.

– Forflytningen vil bidra til å kontrollere flodhestpopulasjonen, og selv om dyrets naturlige habitat er i Afrika, så er dette mer humant enn å avlive de som en invaderende art, sa De los Rìos Morales.

Ecuador, Fillipinene og Botswana har også vært åpne for å ta i mot colombianske flodhester.