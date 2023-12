Vil bosette seg på Gaza: – Innerst inne lengter vi tilbake

Israelsk folkevalgt på ytterste høyre fløy tar til orde for å opprette nye jødiske bosetninger på Gazastripen.

Et medlem i det høyrepopulistiske Otzma Yehudit-partiet i Israel tar onsdag til orde for krigen mot Hamas bare er vellykket hvis Israel klarer å ta over og etablere jødiske bosetninger på Gazastripen.

– Etter krigen vil Hamas ikke lenger eksistere. Kanskje ideologisk, men de kommer ikke til å være i stand til å påvirke området, sier Tzika Foghel i et radiointervju.

– Hamas vil betale prisen. Vi kommer til å kontrollere området og etablere jødiske bosetninger, fortsetter han ifølge Haaretz.

GUSH KATIF: I 2005 ble rundt 8500 jødiske bosettere flyttet fra Gush Katif-området sør på Gaza. Noen måtte bæres ut av hjemmene sine med makt, og saken er fremdeles betent for israelere. Foto: Amir Cohen/Reuters

Når han blir spurt om han vil gjenopprette bosetningene som fantes der under okkupasjonen fram til 2005, svarer han at han vil gå mye lenger.

– Ta alt nord for Gaza-eleven. Hele den nordlige delen. De som vil bevare al-Shifa sykehuset som et museum, er velkomne til det, sier han.

Foghels tanker er ikke den offisielle israelske linjen, men han er ikke alene om å ønske seg dette.



Tidligere Gaza-bosettere

Oded Mizrahi (63) og Hannah Picard (66) bor nå i Jerusalem, men under okkupasjonen av Gaza, bodde de i en jødisk bosetting der kalt Gush Katif i 16 år. De lengter tilbake.

– Det er veldig emosjonelt, fordi dypt inne drømmer vi om å flytte tilbake til Gush Katif. Det er hjemmet vårt. Men jeg vet ikke hva som kommer til å skje, sier hun.

2005: Israelske soldater tvangsflytter en bosetter fra Gush Katif 19. august 2005. Foto: Roberto Schmidt / AFP

Picard beskriver stedet som et paradis.

– Det var som himmelen. Utsikten, og alt. Det var et veldig godt liv. Virkelig et ideelt liv, sier hun.

– Jeg tror vi skal tilbake, fordi området tilhører oss. Det er del av det lovede land, så vi må tilbake. Jeg vet ikke når det kommer til å skje, men jeg deler bare mine ønsker. Og mange er enige med meg, sier hun.

LENGTER TILBAKE: Hannah Picard beskriver Gush Katif som et paradis. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP

Mizrahi og Picard påpeker at de ikke ønsker krig, men sier at de nå er tvunget til å kjempe til siste slutt.



– Vi har ikke noe annet valg enn å ta makten i Gaza, i hvert fall militært, sier Mizrahi.

Advarer

Vestlige diplomater fra land som støtter Israels kamp mot Hamas, advarer mot at slike uttalelser fra folkevalgte, vil være ødeleggende for støtten Israel har, og at konsekvensene kan bli alvorlige.

Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, tok tirsdag imot Israels minister for strategiske saker, Ron Dermer, for å diskutere Gazas fremtid.

De to diskuterte planlegging av dagen etter at krigen mellom Israel og Hamas avsluttes, blant annet styreform og sikkerhet på Gazastripen.