Vil avsløre Putin: – Det er rett og slett for mange

Kor mange russiske soldatar er drepne så langt i Ukraina? Det er eit tal styremaktene skjuler godt.

Sist gong Putins regjering kommenterte talet var i september 2022, og då hevda dei at berre 5937 soldatar var drepne.

– Vi visste at det ikkje kunne stemme, seier journalisten David Frenkel til TV 2.

Jaktar på sanninga

Frenkel jobbar i det uavhengige russiske mediet Mediazona. Han og kollegaene har flykta frå Russland fordi det er blitt umogleg å jobbe fritt der.

– Dei kriminaliserte all dekning av krigen som ikkje følgde den offisielle versjonen. Sidan eg ønskte å fortelje om russiske krigsbrotsverk i Ukraina, måtte eg flykte. Eg hadde ikkje noko val.

Frå eksil fortset Mediazona å sjå makta i korta. Blant prosjekta som får størst merksemd, er deira oversikt over drepne russiske soldatar, som dei lagar saman med BBC News Russian.

GRAVPLASS: Russiske soldatar gravlagde i Jekatarinburg sentralt i Russland. Bileta er fra august i fjor. Foto: European Broadcasting Union / EBU

– Vi sette oss som mål å bevise at tapstala regjeringa presenterte, var altfor lave. Vi må vise kva denne grufulle, meiningslause krigen faktisk kostar. Kor høg pris vi alle må betale, seier Frenkel til TV 2.

Han leiar arbeidet med å samle inn namn og øvrig informasjon på alle soldatar som døyr på slagmarka. Lenger nede i artikkelen avdekker Frenkel at deira tal er noko heilt anna enn Putins versjon.

Omfattande prosess

Det å avsløre informasjonen er litt av eit detektivarbeid.

– Vi er heilt avhengige av frivillige i Russland som samlar inn informasjon for oss, seier Frenkel. Ein liten hær av frivillige oppsøker mellom anna gravplassar.

– Der er det fort synleg om det er ein soldat som er gravlagt, seier Frenkel.

HEIDRA: Det er som regel lett å sjå om det er soldatar som er gravlagt. Biletet er tatt utanfor Volgograd 26. mai 2022. Foto: AP / NTB

Andre gonger finn dei frivillige minneplakettar, til dømes på skular eller kommunehus. Ofte vil lokale styremakter heidre sine falne.

Dei frivillige tar så bilete og sikrar gjerne øvrig informasjon som dei sender til Mediazona. Deretter startar journalistane arbeidet med å bekrefte opplysningane hos minst to andre kjelder.

– Vi sjekkar informasjonen gjennom til dømes offentlege databasar. Eller ikkje fullt så offentlege databasar, seier Frenkel med eit megetsigande blikk.

– Vi dobbel- og gjerne trippelsjekkar at personen faktisk eksisterte og at han er død, seier Frenkel, og legg til at tipsa somme tider kjem frå noko uventa hald.

– Vi har opplevd fleire gongar at pårørande sjølv tar kontakt med oss. Mødrer, fedrar, søsken. Dei ønskjer at sanninga skal komme fram.

Farleg arbeid

– Kor risikabelt er dette arbeidet?

– For dei frivillige i Russland er det veldig risikabelt, seier Frenkel, og viser til at styremaktene slår knallhardt ned på all krigsmotstand.

– Viss dei blir avslørt, kan dei bli angripne på gata eller kasta i fengsel i mange år.

PUTINS JERNGREP: I Putins Russland blir all krigsmotstand slått hardt ned på. Biletet er tatt 31. januar. Foto: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / NTB

Difor er all innsatsen til dei frivillige fullstendig anonymisert.

– Vi lagrar aldri noko informasjon om dei frivillige nokon stader, i tilfelle nokon skulle klare å komme seg inn i våre system.

Frenkel har også fått kjenne politiets brutalitet på kroppen sjølv. Det heile blei fanga på film, men fekk likevel eit sjokkerande utfall.

Politivald blei filma

Det var i juni 2020. Frenkel hadde fått eit tips om valfusk under avstemminga om grunnlovsendringar, som skulle sikre Putin endå meir makt. Frenkel skunda seg til det aktuelle vallokalet, men politiet hindra han å komme til.

– Eg hadde alle løyva i orden, eg var akkreditert gjennom den sentrale valkomiteen. Difor hadde dei ikkje lov til å verken nekte meg tilgang, eller kaste meg ut, seier Frenkel.

Likevel går politiet hardhendt ut mot Frenkel, noko som blei fanga på kamera. På videoen kan ein også høyre at Frenkel si skulder brekk:

Foto: TV Rain

– Politiet gjorde alt for å skjule valfusket som føregjekk der. Det enda med at dei brekte skuldra mi, seier Frenkel.



Frenkel måtte hasteopererast, og det viste seg å vere eit komplisert brot.

– Eg klarte ikkje å bruke høgrearmen på tre månader. Eg måtte gå på rehabilitering for å lære meg å bruke armen igjen.

Blei sjølv dømd

Frenkel melde overfallet til politiet, og pressa på for å få påtalemakta til å opne sak. Men utruleg nok enda det heile med at Frenkel sjølv blei tiltalt.

Han måtte møte i retten skulda for følgande: ikkje følge politiets ordre, forstyrre arbeidet til valkommisjonen og brot på covid-reglane.

– Det var berre løgn, seier Frenkel og ristar på hovudet.

– Og videoen viser at eg ikkje gjorde noko gale.

Politiet hevda vidare at Frenkel fall og braut skuldra på seg sjølv.

Og retten gav dei medhald.

– Eg fekk bot. Då blei det umogleg å straffeforfølge politimannen sidan hans handlingar blei rettferdiggjorde av at eg blei funnen skuldig, seier Frenkel.

Likevel heldt han fram å drive kritisk journalistikk heilt til han måtte flykte etter fullskalainvasjonen.

Aukande tapstal

No er fokuset på Russlands brutale krigføring i Ukraina, og han ser ein klar tendens.

– Tapa er høgare enn vanleg, seier han, og viser til ein kraftig auke i drepne russiske soldatar, særleg i tida før nyttår.

IDENTIFISERING: Sjølv om det er hemmeleghald rundt falne russiske soldatar, er det lett å stadfeste identitetar på Russlands mange gravplassar Foto: European Broadcasting Union / EBU

– Det har kome inn så mange namn at vi slit med å oppdatere databasane våre. Det er rett og slett for mange.

Han set blodbadet i samanheng med presidentvalet i mars.

– Dei kastar folk inn i kampane i eit forsøk på å ta område før valet slik at Putin får ein siger å vise til, seier Frenkel.

Mediazona si oversikt viser no 43.460 drepne russiske soldatar. Talet blei sist oppdatert 2. februar. Men Frenkel understrekar at mørketala er svært høge.

– Det reelle tapstalet er truleg på 90.000 til 100.000, seier journalisten.

Publiserer navn på drepne offiserar

Andre anslag viser endå høgare tal, men dei inneheld som regel tal for både drepne og dei som er så skadde at dei neppe kan returnere til slagmarka.

– Klart at det reelle talet kan vere høgare enn vårt. Kanskje vi er for strenge i våre metodar. Men eg har vanskeleg for å tru at talet kan vere veldig mykje høgare enn vårt anslag på opp mot 100.000 drepne, seier Frenkel.

På nettsidene publiserer Mediazona også namn og øvrig informasjon på alle offiserar.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Dei publiserer også oversikter over drepne fordelt på dato, heimfylke, militærgrein og rekrutteringsmetode.

– Mange vervar seg fordi dei er lutfattige og ikkje har andre moglegheiter til å tene pengar, seier Frenkel.



– Men på eit tidspunkt vil dei høge tapstala overvinne alle fordelane som dei fattigaste ser ved å gå i krigen.

Putin beordra delvis mobilisering i september 2022, noko som førte til at ytterlegare hundretusenar flykta frå landet. Det er venta at ein utvida mobiliseringsordre vil komme ein eller annan gong etter presidentvalet.

– Du er ikkje redd for å finne nokon av dine eigne vennar eller kjende på lista over drepne?

– Nei, alle eg kjenner har enten flykta frå Russland eller er krigsmotstandarar. Dei kjem ikkje til å gå i krigen.

Døyr raskt

Frenkel og kollegaene merkar seg også at dei mobiliserte soldatane døyr raskt.

– Vi har statistikk som viser at det tar rundt to månader frå ein person blir mobilisert til han døyr. Nokre gongar er det snakk om berre dagar, seier han.

– Soldatane får dårleg opplæring, dårleg utstyr og dårleg leiarskap.

HØGE TAPSTAL: Over heile Russland, er krigens pris synleg på kyrkjegardane. Biletet er tatt i Tula-regionen 24. mars i fjor. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP / NTB

Mediazona er blokkert i Russland. Mange brukar VPN for å omgå den strenge sensuren, men det er uvisst kor mange russarar Mediazona når.

Frenkel understrekar at dei gjer alt dei kan for å omgå sensuren slik at dei kan vere ei motvekt til den massive propagandaen frå dei statsstyrte media.

Sinnet aukar

Han trur likevel ikkje at folk vil storme ut på gatene i eit forsøk på å kaste Putin sjølv om dei får vite sanninga.

– Men alt hopar seg opp: sinnet, frustrasjonen, forvirringa. Til fleire drepne, til meir vil folk krevje å få sine kjære heim, seier Frenkel, og viser mellom anna til dei aukande demonstrasjonane frå konene til mobiliserte soldatar.

Han trur stadig fleire i heimlandet får meir enn nok av krigen.

– Vi ser at tapstala er ei av hovudbekymringane til russiske borgarar no. Det betyr at det er viktig å publisere denne informasjonen for å minne folk på kva krigen kostar.