Viktor døde. Så begynte ryktene å gå

Andrey Danilov våkner til bilder av en nedbrent garasje fra hjembyen Lovozero.

Vinteren har for lengst kommet til den nord-russiske regionen Murmansk, morgenen 30. november 2020. Om få dager gjør også mørketiden sitt inntog.

Det er lite informasjon å hente i de første meldingene. Lovozero er et fredelig sted med 3000 innbyggere. Er det en ulykke eller kan det være noe kriminelt?

Gjennom dagen viser det seg at to personer har dødd i brannen. Én av dem er Danilovs barndomsvenn og kollega, Evgeniy Yushkov.

– Jeg var i totalt sjokk, sier Danilov til TV 2.

Han ble umiddelbart mistenksom. Danilov beskriver Yushkov som ryddig og påpasselig. At han skulle dø i en brannulykke virket så rart – nærmest umulig å tro på. Det som kom frem i etterkant av brannen, skulle vise at han hadde rett.



De to som døde i brannen var Evgeniy Yushkov og Viktor Kovunov. De var kollegaer i den frivillige samiske organisasjonen Samirådet.

Alexander Slupachik var nabo med de to døde, og var også aktiv i det samiske miljøet.

– Det er en liten by. Alle kjenner alle, sier han på telefon fra Harstad. Både han og Danilov har søkt om politisk asyl i Norge.

POLITISK ASYL: Alexander Slupachik bor på et asylmottak i Harstad. Han kjenner begge som ble drept i Lovozero. Foto: Privat

– Vi var gode venner, sier han og forteller at han pleide å møte Kovunov for å spille PlayStation og fotball.

Brutalt dobbeltdrap



– Lovozero er en landsby der folk lar inngangsdøren stå ulåst, fordi det aldri skjer noe kriminelt, beretter Slupachik.



Men nå rystes det lille samfunnet av et brutalt dobbeltdrap.



Evgeniy Yukshov og Viktor Kovunov skal ha mekket på en snøscooter da de ble angrepet av to menn i 20-årene.

Ifølge påtalemyndigheten i Murmansk var de to i beruset tilstand da de begikk drapene. The Barents Observer skriver at ofrene ble påført stikkskader med en jaktkniv, og slått med kolben av en rifle.



DREPT: Viktor Kovunov ble drept novembernatten i 2020. Foto: Privat

De unge mennene ranet og tente på garasjen der de drepte lå, og brøt seg deretter inn og ranet et annet hus i nabolaget.

Etter halvannet år er dommen klar. I mai 2022 dømmes de to til 22 og 19,5 års fengsel. Selv nekter de straffskyld for drapene.

Krigen i Ukraina har på dette tidspunktet pågått i rundt tre måneder. Russland trenger flere soldater.



Det skal bli billetten ut for de to drapsmennene.

Rekruttert til krigen

I løpet av krigen i Ukraina har fanger i russiske fengsler latt seg friste. Avdøde Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har tidligere sagt at han har rekruttert 50.000 personer fra fengsler, i bytte mot penger, heltestatus og frihet til å reise hjem etter seks måneder ved fronten.

Ryktene i landsbyen Lovozero begynner å florere.

Datteren til drepte Yukshov sier til The Barents Observer at hun nektet å tro det hun hørte. Hun var sikker på at mennene satt innesperret i fengsel.

Men ryktene stemte. De to drapsdømte hadde sikret seg en billett ut av fengselet, og latt seg verve av Wagner-gruppen.

Her rekrutterer Wagner-gruppen russiske fanger

Månedene går og Wagner-gruppen slåss i Ukraina. De var spesielt sentrale i kampene i Bakhmut. I Lovozero håper man at de unge mennene ikke skal returnere hjem, skriver The Barents Observer.

Men det gjorde de.

Frykter å gå i nabolaget

– De er redde for å gå ut på gata. De stoler ikke på myndighetene. Folk ties i hjel, sier Danilov.

Han holder varsomt kontakt med gamle kjente i hjembyen. Selv er han i Melbu i Nordland, og venter på svar på asylsøknaden.

Danilov følte seg tvunget til å reise fra Russland, og russiske myndigheter anser ham nå som forræder, sier han. De som likevel velger å holde kontakten med ham løper en stor risiko.

DOBBELTDRAP: Evgeniy Yushkov (t.v.) ble drept i november i 2020. Til høyre står barndomsvenn Andrey Danilov. Foto: Privat

The Barnets Observer skriver at de to hjemvendte drapsmennene har flyttet til Murmansk by, hovedstaden i den nordlige regionen som ligger rundt to timer fra Lovozero. De skal ha kjøpt seg hver sin leilighet med pengene de tjente i krigen.



– Dette er mennesker uten grenser. Det er helt forferdelig at drapsmenn får heltestatus på den måten, sier Slupachik fra Harstad.



Ifølge lokale innbyggere har én av de to blitt sett i Lovozero flere ganger, skriver The Barents Observer.

– Folk føler det er utrolig urettferdig at menn som dette får lov til å reise hjem uten å sone straffen sin i fengsel. Selvfølgelig hater man dem, men uansett vil ingenting få Evgeniy og Viktor tilbake.

I starten av juni hevdet Prigozjin at 32.000 av soldatene som var rekruttert i fengsler hadde reist hjem, mens aktivist for fangers rettigheter, Olga Romanova, mener tallet er 15.000, skriver CBS News.



BBC har bekreftet minst 20 tilfeller av grov kriminalitet, som voldtekt og drap, begått av returnerte Wagner-soldater.

Et lovløst land

– Kriminalitet forblir ustraffet, sier Danilov. Han frykter hvordan Russland kan utvikle seg til å bli et samfunn uten lover og regler.



I landsbyen med 3000 innbyggere, sier enkelte at de aldri lenger går ut uten pepperspray. Andre vurderer mer ekstreme og ulovlige metoder for å få personene fjernet, opplyser en anonym kilde til The Barents Observer.



Danilov mener at man kan se en endring i den russiske befolkningen; at folk blir mer lukket og aggressive.



– Kriminalitet fostrer kriminalitet. Jeg vet ikke hva som vil skje når ondskap ikke straffes.