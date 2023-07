På dag to av Nato-toppmøtet i Litauen møtte Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj og Nato-leder Jens Stoltenberg pressen.

Stoltenberg startet pressekonferansen med å si at Ukraina er nærmere enn et Nato-medlemskap enn noen gang.

Stoltenberg fikk spørsmål om dette setter medlemslandene i direkte krig med Russland.

– Det pågår allerede en krig i Europa som ikke er risikofri for Nato. Men den største risikoen er hvis Putin vinner krigen, sier Stoltenberg.



En av betingelsene for Nato-medlemskap er at landet ikke er i krig.

Stoltenberg og ledere i Nato-land har flere ganger sagt at det ikke blir aktuelt for Ukraina å bli medlem før krigen er over.

Stoltenberg mener det aller viktigste nå er å støtte Ukraina militært, hvis ikke vil Ukraina tape krigen og slutte å eksistere.

– Vi kan aldri tillate at Moskva skal bestemme hvem som kan og ikke kan være medlem av Nato, sier Stoltenberg.



Et signal til Russland

Zelenskyj har de siste dagene gått hardt ut mot Nato og er skuffet over at det ikke er noe tidsramme for medlemskap.

Han mener den manglende tidsrammen vil motivere Russland til å fortsette krigføringen.

– Det er uhørt og absurd at det ikke er noen tidsramme for både invitasjon og Ukrainas medlemskap i Nato, skrev presidenten på Telegram.

Under dagens møte med pressen var tonen en litt annen.

Han vedgår at det beste hadde likevel vært en formell invitasjon, men understreker at han forstår at landet ikke kan bli med i Nato så lenge det pågår en krig.

– Ingen er villige til å ta en verdenskrig. Men signalet som nå blir sendt til Russland er viktig, sier presidenten.



STØTTE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte pressen i dag. Foto: ODD ANDERSEN

Nato-medlemskap er urealistisk

Per Erik Solli, forsvarsanalytiker ved NUPI, forteller at Ukraina ikke kommer til å slippe til så lenge krigen raser. Slipper Ukraina til nå, så vil Nato komme i direkte krig med Russland.

– Så lenge kamphandlingen og krigen pågår, så er det urealistisk at Ukraina vil bli tatt opp som medlem, forteller Solli.

Solli forteller at det så lenge krigen pågår kun er aktuelt å gi militær støtte til Ukraina.

– Men hvis det skulle bli fred vil, man kunne få Ukraina raskt på plass. Det er jeg ganske sikker på, sier Solli.



UREALISTISK: Forsvarsanalytiker Per Erik Solli mener det er urealistisk for Ukraina å bli medlemmer så lenge krigen raser. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Stoltenberg bekreftet tirsdag at Ukraina slipper den såkalte MAP-prosessen (Membership Action Plan). Det betyr en raskere behandling av Ukrainas Nato-søknad.

– Alle land i Nato er krystallklare på at fremtiden til Ukraina er i Nato. Det er egentlig bare spørsmål om når tid det vil skje, sier han.

Under dagens pressekonferanse sa Jens Stoltenberg at USA og Tyskland har vist mest tilbakeholdenhet med å fremskynde medlemskap mens konflikten pågår.

– Men når krigen er over må vi sørge for at det er troverdige ordninger på plass for Ukrainas sikkerhet, slik at historien ikke gjentar seg, sier Stoltenberg.