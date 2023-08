Videoen til Shane er nøkkelbevis etter brannkatastrofen

Shane Treu filmet det som trolig er starten på den katastrofale brannen som feide over ferieøya Maui sist uke. Videoen hans har blitt nøkkelbevis i etterforskningen av brannårsaken, ifølge AFP.

Det var en hylende vind som vekket Treu i grålysningen denne morgenen. Da han kikket ut så han en strømstolpe hvor gnistregnet sto. Stolpen knakk og falt ned i det tørre gresset.

Treu ringte brannvesenet, og tok så opp mobilkameraet for å filme samtidig som han forsøkte å slukke brannen med en hageslange.

BRANN: På bildet til venstre ser vi Shane som forsøker å stanse branntilløpet med hageslange. Til høyre ser vi brannen kort til etter. Foto: Shane Treu, Robert Arconado via AP

Spredte seg raskt

Det første av tre klipp ble lagt ut direkte på Facebook klokken 06.40. Tre minutter etter brannvesenet hadde fått varsel om brannen.

Kort tid etter spredte ilden seg.

Treu er fra Lahaina på vestkysten av Maui. Denne lille feriebyen regnes som episenteret for brannen, og er nærmest utslettet.

Videoen til Treu regnes som et bevis for at den dødelige brannen startet i strømstolpene.

Strømselskapet Hawaiian Electric Co. får kritikk for å ikke ha slått av strømmen da vinden dro seg til. Flere titalls stolper var i ferd med å velte. Allikevel var de strømførende, skriver nyhetsbyrået AP.

Å stenge strømmen ved uvær er en strategi som blant annet brukes i California for å forhindre skogbranner.

Dødeligste på 100 år

Over 100 personer er bekreftet omkommet, og fremdeles er flere hundre savnet. Skogbrannen på Maui er den dødeligste som har rammet USA på 100 år, konstaterer president Joe Biden.

– Vi er knust over dette tapet, sier guvernøren i den amerikanske delstaten, Josh Green.

Nesten alle bygningene i den historiske kystbyen Lahaina, som var hovedstad i kongedømmet på Hawaii tidlig på 1800-tallet, ble ødelagt i forrige ukes branninferno. Foto: Rick Bowmer

Bare 27 prosent av brannområdene er hittil gjennomsøkt av redningsmannskaper, og han frykter at tallet på omkomne vil stige ytterligere.

Gruppesøksmål

Et gruppesøksmål mot strømselskapet er allerede i gang.

Hawaiian Electric har ikke ønsket å kommentere kritikken så langt, men administrerende direktør, Shelee Kimura, sier mange faktorer spiller inn i deres vurderinger.

– Vi må også tenke på de som er avhengig av elektrisitet for å benytte medisinsk utstyr, og brannmenn som trenger strøm for å pumpe vann, sa Kimura på en pressekonferanse.

En av advokatene bak søksmålet, Mikal Watts, sier at de samler inn en mengde videoopptak med tanke på bevisføring.

– Det er troverdige videobevis for at minst en strømledning havnet i bakken på grunn av trær som ble blåst overende, sier Watts til AP. Han referer til Treus tre videoklipp.

Advarer politiet

Blant annet strømmet han direkte da de første politifolkene ankom stede. Man kan høre hvordan han advarer politifolkene mot de strømførende ledningene på bakken.

På et tidspunkt zoomer han inn kameraet på en kabel som dingler i en forkullet gressflekk, omgitt av oransje flammer.



Treus hjem unnslapp flammene, men satellittbilder gjennomgått av AP viser at 500 meter av nabolaget er redusert til aske.

Brannårsaken er ikke fastslått. Det var ingen registrerte lynnedslag eller andre åpenbare naturlige årsaker til brannene, men det spekuleres i om det kan ha vært flere arnesteder.