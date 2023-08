En video av Mitch McConnell (81), en av USAs fremste politikere, deles nå i stort tempo i sosiale medier, etter at 81-åringen igjen frøs og ble stående helt stille etter å ha fått et spørsmål fra en journalist.



– Videoen taler for seg selv. Dette er et klassisk tilfelle hvor bilder sier mer enn tusen ord, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.

McConnell er Republikanernes leder i Senatet og en av de aller viktigste lederne i partiet.



Se den mye omtalte videoen øverst i saken.

Ser forvirret ut

81-åringen ble spurt av en reporter om han ønsker å stille til gjenvalg, og stotret «Å, det …» før han ble helt taus.

Han stirret blankt ut i luften i sju sekunder, før en av hans medarbeidere kom bort til ham og spurte om han hadde hørt spørsmålet.



McConnell ga ikke et svar, men fortsatte å stirre tomt ut i luften.

Medarbeideren ba da journalistene om å gi dem et minutt. Så kom en annen medarbeider bort og snakket til McConnell, som da signaliserte at han var klar.

Han rensket stemmen og sa «Okay», før han fortsatte å svare på spørsmål.

«Leder McConnell følte seg litt svimmel og tok en pause under pressekonferansen i dag», sier en talsperson for senatoren ifølge The Washington Post.

– Et seriøst problem

– Han har medisinske utfordringer. Han har kognitive utfordringer. Han er helsemessig klart svekket, noe som jo ikke er unormalt for 81-åringer, konkluderer Eirik Løkke.



Løkke mener at Mitch McConnell nå fremstår som uegnet for å være Republikanernes leder i Senatet.

– Dette er et seriøst problem for Republikanerne i Kongressen og Senatet. Han tar i hvert fall ikke gjenvalg i 2026, men det vil ikke overraske meg om han trekker seg før den tid.

En lignende episode skjedde også i juli, under en pressekonferanse McConnell holdt sammen med senatorene John Barrasso og Joni Ernst. Den gang ble han geleidet vekk av Barrasso.



McConnell kom tilbake flere minutter senere og sa at han følte seg bra.

– Dette er en mann som ikke tar gjenvalg, tror Løkke.

President Joe Biden, som har sittet i det amerikanske senatet sammen med McConnell i en årrekke, fikk spørsmål om sin kollega under en pressekonferanse onsdag:

– Jeg hørte det først nå nettopp, svarer Biden:

– Mitch er en god venn av meg, selv om vi er uenige politisk. Jeg skal prøve å komme i kontakt med ham senere i dag, men jeg vet ikke mer enn det.