Video skaper sterke reaksjoner

To ungdommer skal ha blitt fortalt at bassenget kun var for «hvite mennesker».

En video som florerer på sosiale medier viser to svarte tenåringer som blir angrepet av flere hvite menn ved et basseng på et feriested i Bloemfontein i Sør-Afrika. Byen ligger omtrent fire timer sør for Johannesburg.

Et familiemedlem av guttene på 13 og 18 år har publisert videoen på Twitter.

Ifølge henne ønsket familien å tilbringe dagen på resort for en avslappende jul, da guttene ble angrepet av voksne menn fordi de hevdet at bassenget var reservert for «hvite mennesker».

I videoen kan man se en av guttene få et slag i ansiktet og bli holdt rundt. En annen mann som holder en sigarett drar i håret til den andre. Den eldste blir holdt i hodelås før han havner under vann i bassenget.

Sterkt preget

Brian Nakedi, en tidligere kjemper mot apartheid, sier at det var hans 18 år gamle sønn og fetteren på 13 som ble angrepet. Han benekter påstander om at ungdommene hadde provosert fram kampen.

– Jeg ble opprørt. Vi må gjenoppleve smerten gjennom barna våre, sier han til The New York Times.

Ifølge avisen forteller 18-åringen at de fikk spørsmål om hva de gjorde der og ble fortalt at de ikke fikk lov til å svømme i bassenget.

Men guttene hadde valgt å bade i bassenget uansett. De merket fort at spenningen økte, og dro for å fortelle faren.

BEVISMATERIALE: Et overvåkingskamera fra bassengområdet fanget opp hele hendelsen. Foto: Twitter/@jeligon

Nakedi hadde gått for å konfrontere mennene som hadde stoppet sønnen og nevøen hans. Mennene hadde argumentert for at det så ut som at tenåringene ikke var gjester på feriestedet, og derfor ikke hadde lov til å bruke bassenget. Da faren forklarte at de faktisk var gjester så situasjonene ut til å bli oppklart.

Guttene kunne gå tilbake til bassenget.

Men da de gikk tilbake forteller guttene at en av mennene lukket porten og stoppet dem fra å komme inn. Det oppstod en krangel, og de to guttene hoppet over gjerdet

Sikkerhetsopptak skal vise at flere av de besøkende forlater bassenget. Det er på dette tidspunktet hendelsen oppstår.

På Twitter har mange uttalt at videoen er en påminnelse om Sør-Afrikas uavklarte rasesituasjon. Landet førte mellom 1948 og 1994 en raseskillepolitikk, kjent som apartheid.

Men tre tiår etter at Sør-Afrika fjernet lovene, er det fortsatt store forskjeller mellom svarte og hvite i landet.

Presidenten i Sør-Afrika har også uttalt seg om hendelsen og oppfordrer folk til å bekjempe rasisme.

Nå har politiet arrestert og siktet tre menn. To av dem må møte i retten anklaget for vold, den tredje må møte siktet for drapsforsøk. Det har foreløpig ikke kommet noen uttalelser fra mennenes advokater.