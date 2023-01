Video skal vise øyeblikket Andrej Medvedev slutter i Wagner

30. november publiserte menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net en video på sin YouTube-kanal. Videoen varer i drøyt 15 minutter, og har tittelen «Flukten fra Wagner». TV 2 har ikke selv verifisert videoen, men innholdet bekreftes av Medvedevs advokat Brynjulf Risnes.

Den skal vise øyeblikket Andrej Medvedev gikk fra å være medlem av den private militærgruppa Wagner til å bli etterlyst desertør.

I helgen ble det kjent at Medvedev har søkt asyl i Norge. Han sitter nå i varetekt i Oslo, siktet for ulovlig grensepassering fra Russland til Norge.

Tok med venner til Wagner

Videoen hevder å vise Andrej Medvedev på vei til Wagners hovedkvarter i St. Petersburg. Medvedev sier at han har jobbet som leiesoldat i Wagner, hvor han går under kallenavnet «Dzhoga».

– Jeg skrev under en arbeidskontrakt med Wagner 6. juli 2022, forteller Medvedev.

Ifølge avhopperen skal Wagner senere ha endret kontrakten, uten at det ble klarert med Medvedev selv.

HOVEDKVARTER: Det høymoderne hovedkvarteret til Wagner-gruppen åpnet i St. Petersburg 31. oktober i fjor. Bare dager senere skal Medvedev ha levert inn sine militære identifikasjonsmerker ved bygget. Foto: AP Photo

– Jeg ble beordret til å bli der jeg var. Akkurat nå er jeg på vei til hovedkvarteret til det private militærselskapet Wagner. Jeg tenker å gå dit i full offentlighet, sammen med venner, sier Medvedev mens han filmer seg selv kjørende i en bil.

Forbløffer sikkerhetsvakt

Videoen hopper deretter frem i tid, hvor en annen person filmer Medvedev gående utendørs i retning et moderne kontorbygg. Her blir Medvedev stanset av en uniformert sikkerhetsvakt, og 26-åringen gir ham de militære identifikasjonsmerkene sine – såkalte «dog tags».

– Skal du gi dem fra deg? Hvem skal ha dem da?, sier sikkerhetsvakten og tar dem forbauset imot.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

TV 2 har snakket med Medvedevs forsvarer, Brynjulf Risnes, som er kjent med innholdet i videoen. Han forklarer opptrinnet som en protest:

– Det var en slags en demonstrativ handling i midten av november. Han marsjerer inn på hovedkvarteret, sier Risnes.

Ifølge Gulagu.net startet sikkerhetstjenesten til Wagner og russisk politi en leteaksjon etter Andrej Medvedev et døgn etter hendelsen, fordi han hadde desertert.

– Han har det tungt. Han er utrygg, stresset og sliten. Det er vanskelig for ham å innse at han er i sikkerhet, sier advokat Risnes til TV 2 tirsdag kveld.

Klienten hans hevder å ha vært på rømmen fra russiske myndigheter i nærmere to måneder.

SLITEN: Advokat Brynjar Risnes sier klienten hans er stresset og sliten. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Før det var han fire måneder i Ukraina for Wagner-gruppen, så det var heller ingen kjære mor, legger forsvareren til.

Slår tilbake mot storavis

Det var også Gulagu.net som delte det første intervjuet med Medvedev etter at han flyktet til Norge. Her hevder 26-åringen at han ble avhopper i november, noe som vil stemme overens med publiseringstidspunktet for videoen fra Wagners hovedkontor.

Medvedev har gjennom advokat Risnes tidligere sagt at han er vitne til krigsforbrytelser og at han er villig til å vitne om dette.

INTERVJU: Menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net publiserte et lengre intervju med Medvedev 15. januar, hvor han snakker om flukten til Norge. Foto: Gulagu.net via Reuters

Samtidig knyttes det usikkerhet til om Medvedev selv har begått krigsforbrytelser, og Kripos ga tirsdag uttrykk for at de ønsker å avhøre avhopperen. Til TV 2 forteller Risnes at Medvedev enda ikke er avhørt av Kripos, men er innstilt på å samarbeide med norske myndigheter.

– Han er villig til å fortelle om alt han har opplevd, sier Risnes til TV 2.

Videoen av Medvedev utenfor Wagners hovedkontor omtales blant annet i New York Times tirsdag. Avisa har dykket dypere i Medvedevs bakgrunn, og mener det er en rekke ting som er uklare og selvmotsigende.

New York Times peker blant annet på at 26-åringen har sonet fire år i russisk fengsel for ran. Overfor TV 2 bekrefter Risnes at Medvedev har vært dømt for ran, men avviser at han sonet i fire år.

– Han ble dømt til to års betinget fengsel, sier Risnes, som forteller at dette skjedde da Medvedev var 17 år gammel.

Betingede dommer må i utgangspunktet ikke sones med mindre man blir dømt for ytterligere lovbrudd i fremtiden. Advokat Risnes forteller at Medvedev likevel skal ha sonet deler av dommen, angivelig på grunn av en konflikt med en myndighetsperson.

Vokste opp på barnehjem

New York Times skriver videre Medvedev vokste opp på barnehjem, noe Risnes bekrefter. Da han i fjor sommer signerte kontrakten med Wagner, skal Medvedev ifølge New York Times ha vært på militære oppdrag i Ukraina to ganger tidligere.

Avisa siterer bekjente av Medvedev, som sier han var i Donbas i både 2015 og 2020, uten at de kan kaste lys over hva salgs rolle Medvedev spilte i de militære oppdragene.

Forsvarer Risnes bekrefter at Medvedev var i Donbas i 2015 og 2020. Det første besøket skal ifølge forsvareren ha vært i forbindelse med førstegangstjenesten, og Medvedev skal ikke ha vært involvert i kamphandlinger.

– De var langt bak frontlinjen. De skal ha gått over grensen fra russiske områder og over i Donbas, men var aldri fremme ved fronten, sier Risnes.

Det siste besøket i 2020 skal ifølge forsvareren ha vært et privat ærend i forbindelse med feiringen av en bekjent, og ikke tilknyttet et militært oppdrag.