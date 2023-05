Video av Trump-avhør offentliggjort

Bevisene som ble presentert for Trump under et avhør i høst, fikk det til å gå i kluss for ham.

TROR DET ER KONA: Donald Trump (bakfra) i samtale med E. Jean Carroll (nummer to fra venstre), og hennes daværende mann John Johnson (i midten) Når Trump blir presentert med dette bildet, tror han Carroll er ekskona, Marla Maples . Foto: EJ CARROLL LEGAL TEAM HANDOUT

Et videoopptak av forklaringen Donald Trump ga i voldtektssøksmålet mot ham i fjor høst, er offentliggjort.



Det er spaltisten E. Jean Carroll som har saksøkt Trump. Hun hevder Trump har ærekrenket henne ved å benekte offentlig at han voldtok henne på 1990-tallet.



BEVIS: Dette bildet er blant bevisene som presenteres til juryen under rettssaken. Bildet viser Carroll slik hun så ut som ung på 90-tallet. Foto: EJ CARROLL LEGAL TEAM HANDOUT

Anklagene ble publisert i en bok i 2019, og Trump har i etterkant både benektet påstanden, og kommet med mange nedsettende kommentarer om henne.

– Motbydelig løgn

Trump sier at anklagene om at han voldtok Carroll er «en falsk, motbydelig løgn», og at kvinnen må være mentalt syk.



Se forklaringen her:

I opptaket kan man høre Trump nekte for å kjenne til kvinnen da han blir vist et bilde av ham selv og Carroll under en tilstelning på 80-tallet.

Han tror imidlertid bilde av Carroll er hans egen tidligere kone, Marla Maples. Han sier videre at Carrol ikke er hans type.

– Det er en skam. Det er ærlig talt en skam at en slik sak kan bli tatt opp, sier Trump.



E. Jean Carroll har vært skribent i Elle Magazine. Hun ga ut en bok i 2019 der hun hevder Trump voldtok henne. Foto: EJ CARROLL LEGAL TEAM

– Garderobeprat

Trump blir også spurt ut om det famøse utsagnet om å «gripe kvinner etter kjønnsorganet» og hva han mente med at berømte mennesker pleier å få det som de vil med kvinner.

– Vel. Dette stemmer som regel med stjerner, sier han.

Han gjentar at det er «garderobeprat», og at han ikke mente det.

Frist søndag

Trump har hintet om at han ville møte i retten og tilbakevise Carrols påstander, men advokaten hans sa torsdag at han frasier seg retten til å vitne. Dommeren i saken har imidlertid gitt Trump en frist søndag klokken 17 til å avgjøre om han vil vitne.

Hvis ikke, er vitneførselen i saken ferdig og det er nå opp til juryen på tre kvinner og seks menn om å komme med sin dom.

En utskrift av Trumps forklaring er tidligere offentliggjort, men nå er også videoen gjort tilgjengelig for folk.