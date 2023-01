– Vi slåss mot bombefly, helikoptre og missiler

«Juice» og hans medsoldater fikk mytisk heltestatus i begynnelsen av krigen. Norsk luftkrigsekspert forklarer russernes store feilvurderinger som førte til at de aldri klarte å slå ut «Juice og hans kolleger».

SPØKELSESPILOT: Piloten med kallenavnet Juice i cocpiten på en MiG-29 Fulcrum, på tokt over Ukraina. Foto: Privat

Topp hemmelig og myteomspunnet. Det ukrainske flyvåpenet og luftforsvaret er noe av det som er omgitt av mest hemmelighold under hele krigen i Ukraina.

Jagerflybasen ved Kyiv var ett av de viktigste målene for Putin i den aller første fasen av krigen. Likevel mislyktes Russland fullstendig i å etablere herredømme i luften, et fatalt grep, ifølge eksperter.

– Dårlige på komplekse operasjoner

– Evnen til å påvirke en motstander i luften består tradisjonelt av både kampfly og bakkebasert luftvern, forklarer oberstløytnant Dag Henriksen, forskningsleder ved Luftkrigsskolen (LKSK), til TV 2.

URETTFERDIG: Oberstløytnant Dag Henriksen er forskningsleder ved Luftkrigsskolen (LKSK). Han forklarer hvorfor russerne mislykkes i å ta ut ukrainske luftvernssystemer. Foto: Julia Kalvik / Forsvaret

For å fungere best mulig, er både kampfly og luftvernsystemene avhengig av å være en del av et integrert luftforsvarssystem.

Et slikt system består av en rekke komponenter, som for eksempel radarer for å oppdage mål, kommunikasjonslinjer for å lede operasjoner, flyplasser, landingsstriper, teknikere og baseforsvar.

– De fikk det ikke til i starten. Russerne er ikke så gode på komplekse luftoperasjoner, luftetterretning og såkalt targeting, sier Henriksen og legger til:

– Men det var også fordi ukrainerne var så flinke til å forflytte og skjule sine fly og antiluftskyts.

Gjemte unna flyene

At Ukraina klarte å gjemme unna og berge mange av flyene i krigens første fase kan den ukrainske piloten med kallenavnet «Juice» skrive under på.

Da russerne angrep natt til 25. februar, var han hjemme, men kastet seg i bilen og kjørte mot flybasen få minutter unna.

– Da jeg kom fram, hadde jagerflyene våre allerede tatt av og forflyttet seg til andre baser lengre unna, forteller han til TV 2.

– Vi måtte berge jetflyene for å berge folket vårt, sier han.

Med mange av de ukrainske flyene helskinnet på plass ved tryggere baser, kunne Juice og kameratene konsentrere seg om å hindre at den strategisk viktige basen falt i russiske hender.

I NORGE: «Juice» forteller at han og ukrainske kollegaer besøkte Ørlandet kampflybase på en ukes treningsopphold i 2014. Åtte år senere er situasjonen en helt annen. Foto: Privat

I flere uker var basen under konstante angrep fra russiske spesialstyrker og fallskjermstyrker, forteller Juice.

«Spøkelset i Kyiv»

Enheten til Juice var opphavet til historier om en mytisk legende de første ukene av krigen. «The Ghost of Kyiv» ble et nettfenomen, men ble senere tilbakevist som oppspinn og propaganda.

– På det tidspunktet forsvarte jeg basen fra bakken. Kollegaene mine fløy og slåss mot russiske bombefly, angrepshelikoptre og missiler.

– Folk i Kyiv så at vi slåss tilbake mot russerne, og for mange så oppsto myten om at det bare var en enslig pilot som beskyttet dem som en engel, forklarer Juice til TV 2.

– Vi fløy selv om været var ille, og folk trodde faktisk at spøkelset fra Kyiv ville redde dem, ville forsvare dem. Dessverre mistet mange av dem livet, men enheten vår, i samarbeid med andre brigader, klarte å forsvare Kyiv, sier han.

Fra kaos til seier

Han forteller at starten av krigen var kaotisk. Soldatene måtte selv organisere og få på plass utstyr og mer våpen. Etter hvert leverte utenlandske frivillige kommunikasjonsutstyr, infrarøde sikter, droner og nattkikkerter.

Han beskriver samarbeidet mellom ulike enheter som enestående, på tross av de kaotiske omstendighetene.

Etter uker med knallharde kamper måtte russerne til slutt gi opp å erobre både flybasen og hovedstaden Kyiv, og trekke seg tilbake.

KAOTISK: Starten på krigen var kaotisk, forteller Juice. Her avbildet under et besøk på Ørlandet kampflybase i Norge. Foto: Privat

Hvorfor dette første forsøket på å ta Kyiv ble mislykket har bakgrunn i den russiske militære doktrinen, forklarer oberstløytnant Dag Henriksen.

Ifølge klassisk russisk doktrine skal flyvåpenet nemlig først og fremst støtte den russiske hæren. De skal bygge opp rundt styrkene ved frontlinjen, og sikre at fiendtlige fly ikke påvirker striden på bakken.

– Ikke imponert

– Slik sett kan en si at det er litt urettferdig å kritisere det russiske luftforsvaret for å følge sin egen doktrine, men det er også en hovedforklaring på hvorfor russisk luftmakt ikke har greid å utnytte luftmaktens potensial særlig effektivt i denne krigen, forklarer Henriksen.

LUFTSTYRKER: En ukrainsk soldat vinker ned et militærhelikopter som returnerer fra kamp i Kherson-regionen søndag 8. januar. Foto: LIBKOS/AP

– Hvordan vurderer du Russlands gjennomføring av luftkrigen i Ukraina så langt?

– Russland har ikke imponert oss, for å si det forsiktig. Om vi sammenligner med USA, så vil en innledende fase av en konflikt ta sikte på å slå ut fiendens luftforsvar med en gang.

– Amerikanerne er trent og utstyrt for å gjennomføre komplekse luftoperasjoner for å ta ut radarsystemer, flystriper, militære hovedkvarter som leder luftoperasjoner, fly, bakkebasert luftvern, sier han.

– Hvorfor gjorde ikke russerne det?

– Helt fra starten av krigen benyttet Ukraina sitt S300 luftvernsystem. Dersom du bruker det riktig, er det vanskelig å ta ut, forklarer oberstløytnanten.

Et ukrainsk militærhelikopter skyter mot russiske stillinger ved fronten i Kherson-regionen søndag 8. januar. Foto: LIBKOS/AP

Han forklarer at systemet kan være gjemt bort i en låve eller i en tett skog med radaren slått av.

– Når etterretning melder om innkommende trusler ruller du det ut og slår på radaren noen sekunder for å få måldata, skyter på målet, og så slår du radaren av, flytter systemet og gjemmer det bort til neste gang det skal benyttes, sier Henriksen.

Teknologisk forsprang

Fra cockpiten på en Mig-29, ser Juice daglig det han beskriver som et teknologisk gap mellom Ukraina og Russland. Et problem han beskriver er rekkevidden på fly, utstyr og våpen på de russiske flyene, som er overlegne de ukrainske.

Juice har selv opplevd å nesten bli skutt ned av et russisk SU-35s jagerfly.

– Lyden som forteller deg at noen forsøker å låse siktet på deg er så gjennomtrengende at du bare stenger den ute. Det er en helt latterlig følelse, fordi du kan egentlig ikke gjøre noe med det.

Juice klarte til slutt å komme seg unna og inn i sonen som er beskyttet av det ukrainske luftforsvaret. Han mener mer våpenstøtte fra utlandet kan endre krigens gang.

– Trenger vestlig utstyr

– Vi trenger moderne utstyr for å kunne holde fienden unna den kritiske infrastrukturen og kraftstasjonene våre. Heller ikke atomkraftverkene vil vi kunne klare å forsvare uten.

Høyest på ønskelisten er moderne jagerfly fra USA eller Europa.

– Det vil kunne være en «game changer» for oss. F15, F16 eller F18. Eller JAS Gripen-fly for den saks skyld. Modellen er ikke det viktigste - ethvert moderne jagerfly er multifunksjonelt og bare en plattform for å levere ulike våpen mot mål, sier han.

SKUTT NED: Vraket etter et jagerfly ligger på et jorde i Kherson-regionen. (AP Photo/Libkos) Foto: LIBKOS

– Vi behøver det helt kritisk i denne krigen for å holde fienden unna og berge så mange liv som vi kan klare, sier han.

Men Henriksen tror ikke flere jagerfly til Ukraina nødvendigvis endrer mye i styrkeforhold når det gjelder luftforsvar.

– Det kampflyet Ukraina trolig har litt igjen av er Mig-29. Det kan ha en viss effekt, men er gammelt, og ikke spesielt sofistikert, forteller Henriksen.

Nå blir det diskutert om Slovakia kan donere noen av sine Mig-29 til Ukraina. Det vil på kort sikt være en fordel, fordi dette er et fly ukrainske piloter kjenner godt og trolig kan bruke nokså umiddelbart.

Henriksen understreker likevel at Ukraina er en underdog i luften, sammenlignet med Russland.

Luftvern viktigere enn kampfly

Ekspertene er ikke enige med Juice i at flere brukte fly til Ukraina vil endre situasjonen vesentlig.

Oberstløytnant Dag Henriksen mener at verken antall fly, flyenes sensorer eller missilene de benytter er av en slik karakter at det vil endre særlig mye.

VÅPEN: Ukrainske soldater rigger til en amerikansk M777 howitzer i Kherson mandag denne uken. (AP Photo/Libkos) Foto: LIBKOS

– Jeg tror ikke det er på kampflysiden det er viktigst med støtte. Men bakkebasert luftvern vil kunne være effektivt. Håndholdte luftvernsystemer har gjort det nesten umulig for russiske fly og helikopter å fly lavt. S300-systemet har fungert godt.

Det fungerer så bra at russerne ikke tør å bruke sine mest avanserte fly med stealth-teknologi, SU-57 Felon, over ukrainsk jord, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform. Det har imidlertid trolig blitt brukt til å avfyre langdistansemissiler fra lufta over russisk territorium.

Norsk-amerikansk bidrag

Helt siden starten på krigen, i februar, har Vesten bidratt med luftforsvar - fra håndholdte Stinger missiler, til mer avanserte radarstyrte og varmesøkende systemer.

Det norsk-amerikanske NASAMS-systemet er et avansert luftforsvarssystem som har vært viktig for Ukraina. Nylig lovet Tyskland og USA luftvernsystemet Patriot, som er enda mer avansert, samt opplæring av ukrainske soldater.

En utskytningsrampe med seks NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) peker mot himmelen utenfor Kongsberg Gruppens kontorer. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Systemene brukes til å skyte ned russiske missiler og droner. Nå sier ukrainske militære at de skyter ned rundt 90 prosent av dronene og missilene som Russland avfyrer mot landet.

– Svært vanskelig for russerne

Henriksen tror disse systemene utgjør en stor fordel i favør Ukraina.

– NASAMS-systemene Ukraina benytter, rapporteres å være svært effektive. Nå skal de få PATRIOT-systemer i tillegg. Sett i sammenheng, vil alle disse luftvernsystemene gjøre det svært vanskelig for russiske fly eller droner å operere i ukrainsk luftrom, sier han.

Men på samme måte som med NASAMS vil verken amerikanske eller NATO-styrker operere systemene inne i Ukraina, og opplæringen må skje utenfor landet. Det tar tid, så dersom en utplassering skal skje snarlig betyr det at slik trening alt kan være i gang.

Den ukrainske jagerpiloten er helt enig med Henriksen.

– Vi behøver mer avansert luftforsvar, radarer og utstyr til å bedrive elektronisk krigføring. Luftkrig er avansert. Uten moderne utstyr klarer ikke ukrainerne forsvare luftrommet, byene og infrastrukturen, avslutter han.