– Vi skal holde Putin våken om natten

Sjefen for US Marines i Europa mener det er de andre som bør bekymre seg, ikke Nato.

I de ærverdige lokalene til Oslo Militære Samfund møter TV 2 mannen som siden i fjor sommer har vært kommandør for styrkene til USAs marinekorps i Europa og Afrika.

Denne uka er han på plass i Norge for å overvære storøvelsen Nordic Reponse, der over 20.000 soldater fra 14 land deltar.



STORØVELSE: CB-90 angrepsbåter fra den svenske marinen er med på øvelsen Nordic Response 2024, her utenfor Tovik i Troms. Foto: NATO

Og US Marines er tungt til stede.

– Dette er ganske kult for oss, sier Sofge.



Ifølge ham har det stor verdi for de amerikanske marineinfanteristene å få trent i det kalde klimaet i nord.

Nytt av året er også at øvelsen går på kryss og tvers av landegrensene mellom Norge og Nato-nykomlingene Finland og Sverige, slik at Norden blir én stor øvelsesregion.



Vil avskrekke

Sofge ønsker ikke å gå i detalj om hvilke scenarioer de øver på. Han nøyer seg med å si at det er åpenlyst for alle hvilke sikkerhetsutfordringer vi står overfor.

I NORGE: Generalmajor Robert Sofge er i Norge i forbindelse med storøvelsen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Russlands ulovlige invasjon av Ukraina gir absolutt grunn til bekymring. Den viser hva Russland er villig til å gjøre internasjonalt. Så jeg ville vært bekymret. Og jeg mener det er riktig av oss å øve sammen som NATO for å sikre at hvis vi blir nødvendig, så er vi sterke og vil lykkes.

– Men målet er avskrekking – at vi er så sterke at krigen aldri vil finne sted. Jeg tror det er det vi alle håper på.

Ifølge generalmajoren er nøkkelen å vise muskler.

– Det er vårt suverene ansvar, vår suverene rett, å øve sammen – for å sørge for at vi holder Putin våken om natten, og ikke omvendt.

– Vi har hørt forskjellige ledere si at vi må være forberedt på krig, på væpnet konflikt. Hva er din vurdering?

– Jeg mener avskrekking er å være forberedt, sier Sofge.

– Men jeg unngå sabelrasling og å spille på frykt. Vi er sterke. Vi er sterkere sammen. Og vi har ingenting å frykte så lenge vi står sammen.



– VI ER STERKE: Generalmajor Robert Sofge mener Natos styrke er at medlemmene står sterkere sammen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Utvider samarbeidet

I februar ble det kjent at Norge og USA er enige om at amerikanske styrker skal få tilgang til åtte nye militæranlegg i Norge.

Fra før er de til stede på tre militære flyplasser og én marinebase.

Samarbeidet har vært omdiskutert på grunn av den norske basepolitikken, som har hatt til hensikt å dempe spenningen i nordområdene. Og generalmajor Sofge er påpasselig med å unngå ordet «baser» når han snakker om avtalen.

– Jeg tror «omforente områder» er riktig begrep, sier han.

– Men det disse stedene gjør for oss, er å gi oss mer plass til å øve på. Og ved å øve sammen på de stedene styrker vi forsvaret av Norge. Det er bra for forholdet mellom USA og Norge, og for hele NATO, når vi jobber for å trygge hverandre og befolkningene våre og for å avskrekke våre mulige motstandere.

GOD TONE: Generalmajor Robert Sofge hilser på militære musikere som er samlet i forbindelse med storøvelsen Nordic Reponse. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Baseerklæringen fra 1949 «Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.»

Siden 1980-tallet har marinekorpset også hatt militært materiell forhåndslagret i Norge.

– Utvides det nå?

– Det utvides ikke, men det er helt klart blåst nytt liv i programmet, sier Sofge.

– Partnerskapet mellom de to landene våre, spesielt med tanke på marinekorpset, har alltid vært spesielt. Jeg tror det forholdet har fått vind i seilene nå, gitt verdenssituasjonen, sier han.



Store russiske tap

En annen side ved situasjonen er de store tapene Russland har lidd i krigen i Ukraina.

Ifølge anslag fra Nato er mer enn 300.000 russiske soldater enten drept eller såret i krigen. I tillegg har Russland mistet flere tusen stridsvogner og pansrede kjøretøyer og flere hundre fly.

– Hva betyr det for Russlands evne til å gjennomføre et konvensjonelt angrep på Natos territorium?

– Jeg tror det er best å ikke kommentere fiendens evner. Alle land har et militær og et ansvar for å bygge det. Jeg tror ikke det ville være hensiktsmessig å dele etterretning om Russlands evne eller mangel på sådan til å gjøre noe overfor NATO.

– SPESIELT: Generalmajoren sier forholdet mellom USA og Norge er spesielt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jeg tror spørsmålet, for å si det mer rett ut, er om Russland er svekket?

– Det synes jeg ikke det er riktig å kommentere.

– Hva er din største bekymring når du ser på den nordlige regionen?

– NATO burde ikke være bekymret. Andre burde være bekymret hvis de skulle bestemme seg for å gjøre noe mot NATO-familien.

– Vi hører fra tid til annen snakk om at spesielt Europa ikke er i stand til å produsere nok ammunisjon til å fylle lagrene. Blir vi svakere?

– Det er et godt spørsmål, sier Sofge.

– Jeg velger å svare på denne måten: Jeg mener vi har sett en fornyet innsats, både i Europa og i USA, for å styrke forsvarsindustrien og forsvaret. Det er veldig viktig.



Taus om Trump

Samtidig som militærøvelsen går av stabelen i Troms og Finnmark, ruller nominasjonskampen videre i USA.

Der ligger alt til rette for at Republikanernes presidentkandidat blir Donald Trump, som igjen og igjen har sådd tvil om viljen til å komme de allierte i Nato til unnsetning. Den tidligere presidenten skal i møter med europeiske ledere ha sagt at Nato er «dødt», og så sent som i februar gjorde Trump det klart at han ikke vil hjelpe allierte som ikke bruker nok penger på forsvar:

– Nei, jeg ville ikke beskyttet dere. Tvert imot, ville jeg heller oppfordret Russland til å gjøre hva faen de ville. Dere er nødt til å betale, sa Trump at han hadde fortalt en president i et større Nato-land.

Nato-paktens artikkel 5 «Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle.»

Sofge er for sin del klar på at Norge kan stole på USAs beskyttelse.

– Absolutt. Absolutt. USA er en global makt med global rekkevidde og globalt ansvar, og det er avgjørende at vi står sammen med NATO. Vi er med NATO, punktum, ferdig snakka.

Men:

– Amerikanere sier jo ofte at USAs forpliktelse til NATO er jernbelagt. Så hører vi Donald Trump si at NATO er dødt. Hva skal vi tenke om det?

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere amerikansk politikk i et valgår. Vår forpliktelse til Grunnloven, og vi står sterkt sammen med våre NATO-allierte.

– Som nordmann er det vanskelig å ikke tenke på det...

– Jeg har forståelse for det.