Israelske stridsvogner presset seg onsdag igjennom byen Khan Younis, hvor flere hundre tusen palestinere på flukt har søkt ly for Israels bomberegn. I et angrep på FNs treningssenter i byen, skal ni personer ha blitt drept og 75 skadet.

– Okkupasjonen isolerer sykehusene i Khan Younis og utfører massakrer i den vestre delen av byen, sier talsperson Ashraf Al-Qidra fra Gazas helsedepartement ifølge Reuters onsdag.

Direktør Thomas White ved FNs senter for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) forteller på X at deres bygninger ble truffet og at ni personer mennesker ble drept og 75 skadet i et angrep fra israelske stridsvogner.

STERKE INNTRYKK: Geir Stray Andreassen forlater Gaza med mange inntrykk i ryggsekken. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Midt i dette bomberegnet har seks norske leger og sykepleiere jobbet hardt for å redde liv på Det europeiske sykehuset i byen, som også har huset flere titusener av internt fordrevne palestinere.

– Vi reiser fra noe som er helt grusomt. Folk som blir fordrevet fra det ene stedet til det andre, som blir bombet og beskutt dag og natt. Spesielt om natten var det intens bombing. Det er ganske sterkt, sier ortoped Geir Stray Andreassen til TV 2.



Kontrast

Det norske legeteamet kom til Khan Younis 10. januar. Hvorvidt de ville klare å komme seg ut igjen, slik situasjonen er nå, var uvisst helt frem til nå.

TV 2 møter Andreassen og kollegaene Thor-Erling Fosse Engemyr og Kjersti Fiveland idet de ankommet et hotell i Kairo.

De forlot Khan Younis onsdag morgen, mens kollegene Erik Fosse, Mohammed Abou-Arab og Hilde Volland er igjen. De skal etter planen reise hjem om en uke.

– Det var heftig bombing de siste dagene og i perioder var det tett på, men vi følte oss aldri utrygge, forteller Andreassen.



PÅ HOTELLET: Norwac-teamet sjekket inn på hotellet i Kairo onsdag kveld. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Han forteller at det er en voldsom kontrast å komme til trygge Kairo, etter å ha jobbet fra morgen til kveld i to uker i det som høres ut som et helvete på jord.

– Det kjennes veldig merkelig ut, etter å ha levd relativt enkelt og sett hvordan flyktningene lever.



Takknemlige

Sykepleier Kjersti Fiveland beskriver oppholdet som kjempesterkt.

– Vi har sett forferdelige skader på unge mennesker. Amputasjoner. Eksplosiver gjennom armer og bein. Det er forferdelig, sier Fiveland til TV 2.

Ingen av dem angrer på at de reise til Gaza.

– Jeg er veldig glad for at vi dro inn. Vi har jobbet fram morgen til kveld og hjulpet mange. Vi skulle gjerne ha hjulpet enda flere. Men det å se de menneskene med så fæle bombeskader … Alle har mistet noen. Mistet venner, familie. Det er fælt å se, sier Thor-Erling Fosse Engemyr.

Han beskriver de lokale legene på Gaza som helter.

– Vi dro inn helt frivillig. De helsearbeiderne som har stått på nå i over hundre dager for folket sitt og ikke har noe sted å gå, det imponerer oss virkelig oppe i alt dette. Bemanningen er jo så lav som den kan være, men det er noen som står på dag ut og dag inn for folket sitt. Det imponerer oss, sier Engemyr.

SØRGER: Palestinere ber ved siden av landsmenn som ble drept i et av onsdagens angrep på Khan Younis. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Fiveland er enig.

– Kollegaene på sykehuset er fullstendig utslitt. De står på og jobber hver dag, natt og dag. Det er kjempeimponerende. Vi ble ønsket så velkomne, det var så viktig at vi kom og de takket Norge for at vi sender helseteam til Gaza. Vi føler at vi har vært på et viktig oppdrag, sier sykepleieren.

Mer enn 25.000 er drept

Samtidig fortsetter Israel jakten på Hamas, uansett kostnad.

– Målet er å demontere Hamas sitt militære rammeverk vest i Khan Younis, det er logikken bak operasjonen, sier en kilde i det israelske forsvaret til Reuters.

NORWAC-TEAMET: Fra venstre ser vi lege Erik Fosse, ortoped Geir Stray Andreassen, ortoped Thor-Erling Fosse Engemyr, operasjonssykepleier Hilde Vollan, operasjonssykepleier Kjersti Fiveland og anestesilege Mohammed Abou-Arab. Foto: Norwac / NTB

Fordrevne palestinere i Gaza har få steder å gjøre av seg. Mange søker ly under plastduker i enorme provisoriske flyktningleirer i nærheten av Rafah.

Minst 25.700 palestinere er drept i israelske angrep mot Gazastripen siden 7. oktober, ifølge Gazas helsedepartement. Det siste døgnet skal 210 ha blitt drept.