– Vi ønsker et gravsted å gå til

En måned etter jordskjelvet i Tyrkia er det fortsatt mange som ikke har funnet sine kjære, selv om steinmassene er fjernet. – Jeg er tom for tårer, sier en av de etterlatte.

Mandag har det gått en måned siden et kraftig jordskjelv rammet Tyrkia og Syria.

Så langt har rundt 46.000 mennesker bekreftet omkommet i Tyrkia, og 4.267 av dem er syrere som bodde i Tyrkia.

Flere har også blitt meldt savnet.

En av dem er Salih Özçeliks familie som bodde i Kahramanmaraş. Han forteller at han reddet faren sin ut av ruinene, men at moren og søsteren er ikke funnet.

– Steinmassene er nå fjernet, men moren og søsteren min min ble ikke funnet. Det var 14 andre personer som heller ikke ble funnet, sier Özçelik til tyrkiske CNN og fortsetter:

– Det eneste jeg ønsker er å gravlegge dem hvis de døde, hvis de lever, vil jeg se dem i live.

Mange spekulerer i om grunnen til at mange av de savnede ikke blir funnet, er at levningene deres blandes med steinmassene under arbeidet i ruinene.

– Vi har ikke håp lenger

En annen mann som leter etter sine nærmeste, er Battal Kerzi. Hans datter bodde i den kjente boligblokken, Ronesans Residence som hadde 12 etasjer og 250 leiligheter.

Boligblokken, som har blitt et symbol på katastrofen, raste sammen i jordskjelvet.

Kerzis datter, Esra, bodde i en av dem, og ble fanget i ruinene.

Etter redningsarbeidet, ble steinmassene fjernet. Likevel fant de ikke Esra.

KATASTROFE: Jordskjelvet har rammet 11 byer i Tyrkia og har ført til enorme ødeleggelser. Foto: Bernat Armangue

– Vi har gitt DNA-eksempler i håp om å finne dem. Gjennom det har vi funnet svigersønnen min, men ikke datteren min. Hun er fortsatt savnet. Vi har ikke håp lenger, dessverre, sier faren Kerzi gråtende.

Vil ha en gravplass å gå til

Blant dem som forsøker å finne familien sin er Ali Yurdakul. Hans datter, svigersønn og to barnebarn er heller ikke funnet etter jordskjelvet.

– Redningsmannskapet jobbet i en uke for å hente overlevende ut av ruinene. Datteren min og familien hennes ble ikke funnet. Jeg vil bare ha en gravplass å gå til, sier Yurdakul.

– Tom for tårer

En annen boligblokk som raste sammen i jordskjelvet er boligblokken Pırlanta som lå i byen Kahramanmaraş. 13 personer som bodde i blokken er fortsatt savnet.

Datteren til Ferhat Altınışık var en av dem.

Nimet våker over datterens døde kropp

– Jeg vil ha kroppen og gravlegge den, men jeg har ikke hørt noe fra myndighetene de siste 27 dagene. Jeg er tom for tårer, og kan ikke gråte lenger, sier Altınışık.

Ba om tilgivelse

Myndighetene har blitt kraftig kritisert etter jordskjelvet. Flere mener at tusenvis kunne ha overlevd dersom hjelpen hadde kommet tidligere.

I KATASTROFEOMRÅDET: President Recep Tayyip Erdogan viser tilstedeværelse i katastrofeområdet. Foto: ADEM ALTAN

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, har derfor bedt om tilgivelse fra befolkningen.

– Vi var ikke i stand til å arbeide slik vi ønsket i Adiyaman de første dagene, på grunn av de enorme ødeleggelsene, og det dårlige været. Jeg ber om unnskyldning for dette, sier Erdogan.

TV kanalene er bøtelagt

I tiden etter jordskjelvet har flere titalls personer blitt arrestert for å ytre kritikk i sosiale medier.

Det tyrkiske kringkastingsrådet, RTUK, har også bøtelagt kanalene Halk TV, Tele 1, og Fox TV for rapporteringen av myndighetenes manglende innsats etter jordskjelvene.

957 etterforskes

Myndighetene har også satt i gang etterforskning for entreprenører som er mistenkt for juks og lovbrudd knyttet til jordskjelvsikring av bygninger.

I skrivende stund skal 957 mistenkte entreprenører etterforskes. 236 av dem har blitt pågrepet, 181 av dem har fått en arrestordre mot seg, mens 330 har blitt løslatt etter avhør.

FUNNET DØD: Christian Atsu, her fra tiden som Newcastle-spiller. Foto: SCOTT HEPPELL

Noen av dem ble pågrepet på flyplassen mens de forsøkte å flykte fra landet. En av dem var Yaşar Coşkun.

Han var entreprenøren til blokka Ronesans Residence i Antakya, som huser flere luksusleiligheter.

En av dem som bodde i den tolv etasjer høye blokken var fotballspilleren Christian Atsu. Redningsarbeiderne fant Atsu i ruinene av luksusblokken, der han bodde i byen Antakya.