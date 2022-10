Etter at krigen i Ukraina lenge var preget av russisk fremgang på slagmarkene, har de siste månedene vist at Ukraina har mer å fare med enn russerne kanskje hadde ventet seg.

Blant annet har ukrainske styrker gjenerobret flere områder som russerne tidligere har okkupert.

Når russerne ikke får den fremgangen på slagmarken de ønsker seg, tror Karlsen det vil være viktig for russerne å kunne legge press på den politiske ledelsen i Europa på andre måter.

Han nevner blant annet droneaktiviteten flere steder, både i Norge og andre land, som viktig for russerne.

– Jeg tror også vi vil se en del atomtrusler, og sabotasjetrusler ble veldig aktuelt etter sprengingen i Østersjøen, sier Karlsen, som er hovedlærer ved Forsvarets stabsskole.

– Må være forberedt

Likevel er det noe annet Karlsen særlig mener alle må være forberedt på i den kommende tiden.

– Det er cyberangrep. Det har vi sett vokse de siste årene, og det har rammet alt fra små kommuner og småbedrifter til store institusjoner og bedrifter. Det er et område vi kan risikere opptrapping, der trusselen uansett er betydelig. Alle er nødt til å ta det alvorlig.

I sommer ble det gjennomført et større hackerangrep mot en rekke norske bedrifter. Tidligere har norske kommuner blitt utsatt for omfattende angrep, og i august sa oljefondsjef Nicolai Tangen at fondet i snitt blir utsatt for tre angrep daglig.

– Er det slik at jo dårligere det går for Russland, jo større er sjansen for cyberangrep, flere droner osv.?

– Vi kan vente noe, vi må ta høyde for det. Det er vanskelig å si om det er mer eller mindre sannsynlig, men jeg tror vi må være forberedt på at ting kan skje, det er det viktigste. Da er vi også bedre rustet når ting skjer.

HUITFELDT: Hackergruppa Killnet la ut et manipulert bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt på Telegram etter et større angrep mot norske bedrifter i juni.

Erfaring fra korona

Også på andre områder mener Karlsen at russerne ønsker å legge på press på vestlige ledere.

– Russlands strategi er å sørge for at økte strømpriser, matpriser og inflasjon fører til økonomiske, sosiale og politiske problemer rundt om i Europa. De vil sette press på politikerne og dermed muligens øke viljen til å inngå kompromisser utover vinteren, sier han.

– De håper å skape usikkerhet. Alt dette legger seg oppå hverandre, så håper de at Vesten skal gi seg

Karlsen tror imidlertid vestlige politikere er bevisst på at Russlands ønsker å skape usikkerhet i Vesten.

– Og vi har opplevd under korona at politiske lederskap i Europa er i stand til å se befolkningen i øynene og fortelle at man står ovenfor krevende tider, og at de gjør det som trengs. Det tror jeg også vi kommer til å gjøre nå, sier Karlsen.

Sover godt

Oberstløytnant Karlsen mener vi vil fortsette å se droneaktivitet ved norske installasjoner, men er likevel klar på at vi ikke bør la det gå utover nattesøvnen.

– Jeg tror en av de viktigste årsakene til at det flys droner er for at vi skal bli bekymret. Jeg tror ikke folk skal sove dårlig, jeg sover ikke dårlig. Dette er noen som ønsker å skape uro, understreker han.

DRONEAKTIVITET: To russere har blitt pågrepet med drone i Norge den siste uken. Den siste tiden har det også blitt observert flere droner i Nordsjøen og ved norske kraftanlegg. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han sier også at det ikke er sikkert at all droneaktiviteten vi nå ser er russisk.

– Det kan være noen som prøver å ha det moro også. Vi har sett droneflyving over flyplasser og andre steder tidligere som sannsynligvis har vært vanlige folk. Så jeg tror ikke vi skal overdrive det, sier Karlsen.

– Men som justisministeren sa her om dagen, det er ganske mange som er ute og passer på nå, og det er det en grunn til.