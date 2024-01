– Vi må ta umulige valg

Helt siden krigen brøt ut 7. oktober har leger fra den norske organisasjonen NORWAC, forsøkt å få adgang til Gazastripen.

Onsdag fikk fire leger og to sykepleiere innpass.

De neste to ukene skal de forsøke å redde liv ved Det europeiske sykehuset i Khan Younis.

Hyppige angrep fra det israelske militæret gjør det til en stadig vanskeligere oppgave.

– Vi hører bombedrønn hele tiden, og ser umiddelbart resultatene av det, forteller den 71 år gamle kirurgen Geir Stray Andreassen.

PÅ GAZASTRIPEN: Det norske teamet består av Geir Stray Andreassen, Thor-Erling Engemyr, Hilde Vollan, Kjersti Fiveland, Mohammed Abou-Arab og Erik Fosse. Foto: Norwac

– Hjerteskjærende

For ham betyr lyden av bombedrønn flere innkommende pasienter.

Bare det siste døgnet har 151 palestinere blitt drept og over 248 skadet, melder palestinske helsemyndigheter.

Mens dødstallet er i ferd med å passere 24.000 mennesker, er over 60.000 skadet.

800 av dem har blitt skrevet inn ved Det europeiske sykehuset i Khan Younis, som kun har 200 sengeplasser.

– Flere pasienter ligger på gulvet i korridorene. I tillegg har flere tusen søkt tilflukt på sykehuset, fordi de anser det som trygt. Det er nesten umulig å ta seg frem her, sier Stray Andreassen.

TILFLUKT: Flere tusen personer har søkt tilflukt i og rundt Det europeiske sykehuset i Khan Younis, i håp om å være trygg fra bombene. Foto: Hatem Ali / AP

Under hele Facetime-intervjuet med TV 2 høres skrik, gråt og fortvilte rop.

Den erfarne kirurgen har vært på Gazastripen flere ganger før, også under tidligere kriger.

Men Geir Stray Andreassen er ikke nummen for lidelse, og etter ett særlig intenst skrik utbryter han:

– Jeg var forberedt på at situasjonen ville være svært vanskelig, men dette er virkelig hjerteskjærende. Det er vondt å se. Det går ikke an å sammenligne med noe jeg har sett før.

TIL SYKEHUS: Ett barn bæres inn på Det europeiske sykehuset i Khan Younis, 9.januar. Foto: Arafat Barbakh / Reuters

– Umulige valg

Som ortopedisk kirurg er også valgene han må ta vanskeligere enn tidligere, bemerker nordmannen.

Mens konstante angrep totalt overbelaster helsevesenet på Gazastripen, har Israels totalblokade ført til ekstrem mangel på medisiner som smertestillende og anestesimidler.

– Medisinmangel begrenser hva vi kan gjøre. Vi kjøpte inn og tok med oss så mye medisiner vi kunne fra Egypt, men det er på ingen måte nok. Vi må ta umulige valg om hvem som skal behandles og hvordan, sier Stray Andreassen og legger til:

– Dess lengre tid det tar før en pasient får behandling, dess dårligere blir prognosene. Vi må prioritere hardt.

– Hvilke skader ser du?

– Det er spesielt mange alvorlige bruddskader, trykkskader og splintskader, som krever rask behandling. For mange vil skadene resultere i amputasjon.

I november meldte Unicef at over tusen barn på Gazastripen, har måtte amputere ett eller begge ben. Reuters melder nå at dette tallet har steget betraktelig.

MISTET BENA: Fire år gamle Ahmad Shabat mistet begge bena etter bombeangrep. Her på al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Foto: STRINGER

Det er også Gazastripens barn som vekker aller sterkest følelser hos den norske kirurgen.

– Jeg er utvilsomt mest bekymret for barna, og hvordan denne krigen vil påvirke dem både fysisk og mentalt. Hvordan skal det gå med dem?

Leger og sykehus angripes



Som helsepersonell vil ikke Geir Stray Andreassen uttale seg politisk om krigen mellom Hamas og Israel. Hans jobb og fokus er å hjelpe sivile på Gazastripen, poengterer han.

Men kirurgen har ett tydelig budskap:

– Det må på plass en våpenhvile. Lidelsene kan ikke fortsette.

Men enn så lenge fortsetter skrikene, ropene og gråten fra de skadede, deres pårørende og fra dem som har søkt tilflukt på sykehuset.

Det høres tydelig.

ANGRIPES: Per 20. november hadde WHO registrert 164 angrep mot helsevesen på Gazastripen, som har kostet flere leger, ambulansearbeidere og sykepleiere livet. Foto: Said Khatib / AFP

– Verdens helseorganisasjon (WHO) har registrert flere hundre angrep på helsevesen på Gazastripen, og har flere ganger fordømt dette. Føler du deg trygg på sykehuset i Khan Younis?

– Ja. Vi har reist inn med WHO …

Mer rekker ikke Geir Stray Andreassen å si. Linjen brytes, og internett er igjen stengt på Gazastripen.

Landansvarlig for Palestina i NORWAC, Kristil Haraldstad, bekrefter fredag klokken 17.30 til TV 2 at internett og telefonforbindelse på Gazastripen har vært nede siden fredag ettermiddag, men sier at det ikke er grunn til bekymring for NORWACs team.