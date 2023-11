Lørdag møtte TV 2 flere palestinere i Ramallah på Vestbredden som hadde samlet seg i påvente av de palestinske fangene som ble løslatt av Israel sent lørdag kveld.

39 palestinere slapp ut av de israelske fengslene Damon, Megiddo og Ofer.

Ifølge israelske myndigheter er de løslatte lørdag kveld 33 tenåringsgutter på 16 og 17 år og seks kvinner.



Tidligere på dagen løslot Hamas 17 gisler, inkludert 13 israelere.

Nyhetsbyrået Al Jazeera melder om gledesscener da de løslatte fangene ble tatt imot av den store folkemengden på Vestbredden.

TV 2 snakket med palestinske Maiar før de 39 palestineren ble løslatt.

STOLER IKKE PÅ ISRAEL: Maiar vil gjerne at Israel slipper løs fanger først, for hun stoler ikke på at de holder sin del av avtalen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det må ta slutt så fort som mulig

– Vi må ta imot fangene som våre søsken, fordi vi er fra samme nasjon, sier Maiar.

Videre forteller hun at alt som skjer nå er feil og at det må ta slutt så fort som mulig. Maiar uttrykker at hun har lite tillit at Israel holder sin del av avtalen under våpenhvilen.

Til sammen skal 50 gisler løslates fra Gaza, og 150 fengslede palestinere løslates fra Israel i den fire dagers lange våpenhvilen.

– Vi må først få ut våre fanger, og så kan de få ut sine fanger. For vi vet at de er sleipe, og de holder ikke sine ord, fortsetter Maiar.

De løslatte

En av de løslatte er 24 år gamle Noorhan Awad, som var 17 år gammel da hun i 2016 ble dømt til 13 og et halvt år i fengsel for å ha stukket en israelsk soldat med en saks utenfor Jerusalem.

LØSLATT: Israa Jaabis er også blant en av kvinnene som ble løslatt av Israel lørdag kveld. Foto: OREN ZIV/AFP/NTB

Israa Jaabis er også blant en av kvinnene som ble løslatt lørdag kveld.

Hun fikk store skader etter en bileksplosjon i 2015 som skjedde like etter at hun ble stoppet av politiet i nærheten av en bosetting utenfor Jerusalem.



Hun ble arrestert da Israel mente hun hadde intensjon om å gjennomføre en selvmordsbombing i byen.

Dette har hun nektet for og sier eksplosjonen skjedde som følge av en teknisk feil,

ETT FOLK: «Vi er Hamas sitt folk. For å være ærlig tror jeg ikke de (Israel, red. anm.) kommer til å stoppe», sier Iyad Omari til TV 2. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Viser støtte til Hamas

Flere av ungdommene som møtte opp lørdag viser støtte til Hamas og mener at Netanyahu ikke ønsker å stoppe krigen.

– Israel vil ta livet av hele Gazas befolkning, sier Iyad Omari til TV 2.



Omari tror ikke Israel vil stoppe og sier videre at dette kun er en pause i krigen for å utveksle fanger.

– De kommer ikke til å stoppe. Det som skjer med folket nå er uvanlig. Det er massakre, fortsetter han.

STOLER PÅ HAMAS: «Jeg stoler blindt på motstandsbevegelsen. De gjør det som er riktig å gjøre», sier Osman Zorba (til høyre). Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Osman Zorba sier til TV 2 at han stoler på Hamas.



– De gjør det som er riktig å gjøre.

Han mener også Israel har sviktet avtalen ved å ikke slippe inn nok bistand til Gaza.

Myndigheter: Seks palestinere drept

Krigen i Gaza har ført til en økning av vold og uroligheter på den okkuperte Vestbredden.

Ifølge palestinske helsemyndigheter ble seks palestinere drept av israelske styrker sent lørdag kveld.

Fire av dem ble drept i en aksjon mot Jenin, ifølge helsemyndighetene. Det skal ha skjedd i en israelsk aksjon mot byen, hvor soldatene tok seg inn med flere kjøretøyer.



Øyevitner forteller til nyhetsbyrået AFP at soldatene omringet et sykehus i byen, hvor de blant annet ransaket sykebiler. Vitnene fortalte om voldsomme kamper med automatvåpen.

Jenin har vært utsatt for hyppige militæraksjoner i flere måneder. Flere titalls palestinere skal ha blitt drept i Jenin i november alene.

Tidlig på morgenen også en lege på 25 år ble drept utenfor sitt hjem i Qabatiya, nær Jenin, ifølge helsemyndighetene. En person skal også ha blitt drept ved Ramallah.

Det er ikke Hamas som styrer på Vestbredden, men mange har håpet av den midlertidige våpenhvilen skulle føre til ro også på Vestbredden og på grensen mot Libanon