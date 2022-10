– Vi må snakke om Norge

TOPPMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre er én av fire som får tale under toppmøtet. Her sammen med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen Foto: Dati Bendo

Krigen i Ukraina lager nye møteplasser for verdens mektigste. For første gang arrangeres et stor-europeisk toppmøte, der også statsminister Jonas Gahr Støre er invitert.

Bakteppet for toppmøtet i Praha er behovet for å stå sammen mot Russland og den alvorlige energikrisen Europa står i. Den norske statsministeren valgte toppmøtet foran presentasjonen av statsbudsjettet.

Norge vil tjene et sted mellom 1000 og 2000 milliarder kroner mer på salg av olje og gass enn forventet bare i år, viser analyser fra blant annet The Economist.

Det tilsvarer omtrent et helt ekstra statsbudsjett og er fire ganger mer enn kalkulert.

KRITISK: - Astronomiske summer, kaller Tysklands visekansler Robert Habeck inntektene til Norge. Irritasjonen øker og flere land vil at Norge senker gassprisen. Foto: LISI NIESNER

– Dette medfører naturlig nok problemer som er vi er nødt til å snakke om, sier den tyske finans- og klimaministeren Robert Habeck til avisa Neue Osnabruecker Zeitung.

Han styrer pengesekken til den største økonomien i Europa. Tyskland er EUs mest innflytelsesrike land, på grunn av størrelsen. Han peker på både Norge og USA, som nå tjener enorme summer på krigen.

TV 2 har tidligere fortalt at Yara-sjefen er bekymret for omdømmet til Norge, fordi vi stadig oftere oppfattes som profitører på krigen i Ukraina.

INNTEKTER: Norge tjener store summer på at energisituasjonen i Europa har blitt prekær etter at krigen startet i Ukraina. Dette er fra et rakettangrep mot kjøpesenter i Krementsjuk, Ukraina. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg må si at det er bekymringsfullt å oppleve hvordan Norge nå blir omtalt ute, som følge av de enorme ekstrainntektene som vi har på eksport av blant annet olje og gass som et resultat av krigen i Ukraina og krisen i energimarkedet akkurat nå, sier Svein Tore Holsether til TV 2.

Vil presse Norge

Statsminister Støre får «spesialbehandling» på møtet. I alt 44 land er invitert. Den eneste som måtte si nei var Danmarks statsminister Mette Fredriksen. Årsaken er åpningen av Folketinget. Bare fire personer får holde eget innlegg.

PÅ TALELISTEN: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Ukrainas president Volodymyr Zelensky er to av fire som får holde eget innlegg på toppmøtet. Foto: Simen Askjer / TV 2

To av dem er Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Støre. Den norske statsministeren får også et eget møte med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Flere land presser nå på for at EU-kommisjonen skal legge ytterligere press på Norge for å få ned gassprisen. EU og Norge jobber allerede i en arbeidsgruppe på byråkratnivå for å finne løsninger. Norge har overtatt Russlands plass som den største gass-leverandøren til EU. Rundt 40 prosent av gassen i EU leveres av Norge.