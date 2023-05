Sveitsisk arbeidsgiverforening:

Arbeidsgiverne i Sveits foreslår radikale grep for sine ansatte. Arbeidstakerforening reagerer kraftig på forslagene.

LENGRE SKIFT: Får arbeidsgiverforeningene i Sveits som de vil, blir arbeidsdagene per sveitser lengre enn i dag. Foto: Jean-Christophe Bott / AP

Arbeidsløsheten i Sveits er rekordlav.

Samtidig har etterspørselen etter arbeidskraft aldri vært høyere.



Kvalifisert arbeidskraft er spesielt en mangelvare, og det vil sveitsiske arbeidsgivere gjøre noe med.

Derfor presenterer arbeidsgivernes forening i Sveits (SAV) åtte løsninger for å få løst problemet.

Et av disse er lengre arbeidsdager og mer jobb.

Dette melder nyhetskanalen SRF.

OVER 70 ÅR: Dersom SAV får sine ønsker oppfylt, må sveitserne jobbe lengre dager og mange flere år. Foto: Arnd Wiegmann / Reuters

Flere og lengre arbeidsdager

Forslagene kommer i lys av en ny studie, som viser at flertallet i Sveits er for lengre arbeidsdager.

Ifølge SAV jobber den gjennomsnittlige sveitser to uker mindre per år enn for ti år siden.

Arbeidsgiverforeningen sier derfor at det er nødvendig å kvitte seg med eksisterende dissinsentiver.

I tillegg ber de om at politiske forslag, med mål om å redusere arbeidstidene, forkastes.

Den sveitsiske arbeidsgiverforeningens åtte løsninger Øke arbeidsvolumet per arbeidsdag Mer fleksibel arbeidstid

Øke pensjonsalderen til 70+

Gjøre populære studieretninger dyrere og etterspurte yrkesutdanninger billigere Økt satsning på yrkesutdanning Mer åpenhet for arbeidsinnvandring Beholde flere funksjonshemmede i arbeidsmarkedet Bedre barnehagedekning nasjonalt



Sveits kommer også til å oppleve en eldrebølge når de såkalte «baby-boomers"-ene når pensjonsalderen.

Landet er blant landene i Europa med lavest pensjonsalder. Gjennomsnittlig pensjonsalder i Sveits er 65 år.

VARSKO: Slik så det ut da Frankrikes president økte pensjonsalderen med to år. Foto: Jeremias Gonzalez / AP

Et av løsningene for å minimere påvirkningen av eldrebølgen er å la arbeiderne jobbe til de er 70 år eller eldre.

Frankrikes president Emanuel Macron utløste store protester, da han tvang igjennom landets pensjonsreform, der pensjonsalderen ble økt fra 62 til 64 år.

–Mer stress og utbrenthet

Den sveitsiske fagforbundet SGB skriver til TV 2 i en e-post at de mener forslagene vil øke sykdomsfravær og svekke arbeidsmiljøet.

– Arbeidsgiverne ønsker å skru tilbake tiden. Konsekvensene blir økt stress og utbrenthet, skriver Benoît Gaillard, kommunikasjonssjef i SGB.

Lengre arbeidstid, mer overtid og mindre arbeidstakervern vil gjøre arbeidstakernes liv enda vanskeligere, ifølge fagforbundet.



MOTSTANDER: Foran det sveitsiske parlamentet protesterte fagforbundet SGB i 2018 med banneret «Vi forsvarer lønning- og arbeidsvilkår.» Foto: ARND WIEGMANN

De skriver videre at reallønnsøkninger de siste årene har uteblitt.

– De er på tide med økte lønninger for å forbedre arbeidernes kjøpekraft. Fagforbundene sørger for at produktiviteten øker samtidig som reduserte arbeidstimer tjener arbeiderne, sier Gaillard.

NHO: – Må tilpasse oss

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier at det er interessant å se tiltak og erfaringer fra andre land.

NHO støtter utvalget, som ser på den norske pensjonsreformen, i at laveste pensjonsalder må øke gradvis, fordi vi lever lengre.



– Det er viktig at både arbeidstakere og arbeidsgivere skrur om forventningene. Arbeidslivspolitikken må innrettes slik at vi både kan, vil og skal jobbe lenger, sier Melsom.

OBSERVERER: For Nina Melsom og resten av NHO er det viktig å se tiltakene og erfaringene fra andre land i lignende arbeidslivssituasjon som Norge. Foto: Martin Leigland / TV 2

De ser på økt fleksibilitet gjennom hjemmekontor som positivt, så lenge det ligger tydelige grenser for å skille arbeidstid og fritid.

For NHO blir det derimot ikke aktuelt å jobbe lengre per dag.

– Lengre arbeidsdager er ikke noe NHO går inn for i Norge. Derimot er vi opptatt av at det skal være større frihet med hensyn til når arbeidstiden kan og skal plasseres, forteller Melsom.

– Vi må til enhver tid passe på at arbeidstidsordningene er tilpasset samfunnets behov.