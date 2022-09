- Vi må diskutere lavere gasspriser, også med våre norske venner

EU-president Ursula von der Leyen vil forhandle med Norge om lavere gasspriser, for å få strømprisen ned. Hun vil også droppe å knytte gassprisen til prisen på strøm.

Det kom fram da EU-kommisjonens president holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. EU og Norge skal jobbe sammen i en arbeidsgruppe om disse spørsmålene. I talen sin sa EU-preisdent von der Leyen at hun hadde diskutert dette med statsminister Jonas Gahr Støre. Målet er å omfordele 400 milliarder kroner.

Det kom fram da EU-kommisjonens president holdt sin «State of the Union»-tale i Strasbourg. Hun var kledd i gult og blått, Ukrainas farger, for anledningen.

Æresgjest i EU-parlamentet var Ukrainas førstedame Olena Zelenska.

EU-kommisjonens president sa også at gassprisen må frakobles strømprisen. Den høye gassprisen drar prisen på elektrisitet opp til et rekordhøyt nivå.