Søndag rapporterte den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) at ukrainske styrker har etablert posisjoner på østsiden av Dnipro-elven i Kherson fylke.

Informasjonen kommer gjennom geolokalisering av materiale fra russiske militærbloggere.

Ifølge ISW skrev russiske militærbloggere 20. og 22. april at ukrainske styrker i flere uker har hatt posisjoner på østbredden av Dnipro-elven, at de har etablert stabile forsyningslinjer til disse posisjonene og at de jevnlig gjennomfører aksjoner, noe som kan indikere manglende russisk kontroll i dette området.

ISW understreker at de ikke vet hvilket omfang eller hvilke intensjoner de ukrainske styrkene har.

– Det kan være forstadiet til denne ventede våroffensiven, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, til TV 2.

EKSPERT: Tom Røseth er forsker og ekspert innen e-tjenesten med fagfelt Russland, Kina og Ukraina. Han er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han påpeker at dette er et elvedelta der det er områder uten bebyggelse, noe som kan ha gjort det mulig for ukrainske spesialstyrker å komme seg ubemerket over for å sette posisjoner.

– Ukrainerne vil forsøke å få brohoder over Dnipro-elven, og slå ut russernes bakre kontrollsentre og logistikklinjer. Nå har vi indikasjoner på at de har styrker over Dnipro-elven, så får vi se hvor solide disse posisjonene er, sier Røseth.



Etter at de russiske styrkene ble tvunget til å trekke seg tilbake fra Kherson by i november i fjor, har de stått rett på andre siden av elven. Derfra har de jevnlig bombardert byen.

VIKTIG ELV: I november i fjor ble Kherson by frigjort. Russiske styrker har stått på andre siden av elven og bombardert innbyggerne. ISW skriver søndag at ukrainerne har etablert enkelte posisjoner på østsiden av elven. Foto: ANDREY BORODULIN

Hemmelighold

Ukrainas hær holder kortene tett til brystet. Som svar på rapporten fra ISW, manet de til «tålmodighet» rundt det som ventes å bli en krevende operasjon.

«Alle» forventer en ukrainsk motoffensiv når de gjørmete jordene tørker opp. Finland varslet mandag at de vil fremskynde anskaffelsen av ammunisjon til Ukraina med tanke på offensiven, ifølge Reuters.

TRENING: Ukrainske styrker har fått opplæring i å håndtere Leopard 2-stridsvogner. Dette bildet er tatt i Spania 13. mars 2023. Foto: Oscar Del Pozo

Samtidig er overraskelsesmomentet helt avgjørende for å lykkes. Russerne følger nøye med på hva som blir Ukrainas neste trekk, understreker Røseth.

– Her kommer ukrainerne til å prøve og narre russerne. Nå er det en viktig strategi for Ukraina å holde kortene tett til brystet, slik at de om mulig kan angripe overraskende.

Han påpeker at det er flere steder ukrainerne kan slå til langs den om lag 850 kilometer lange frontlinjen.

– Det kommer også rapporter om styrkeoppbygging i Zaporizjzja, så her er det flere muligheter for ukrainerne. Hvor de velger å gå blir formodentlig en overraskelse, men det er klart at russerne følger dette tett og vil forsøke å avdekke det, sier Røseth.



OVERSIKT: De røde områdene er under russisk kontroll mens de blå områdene viser områdene ukrainerne tok tilbake under offensivene i fjor høst. Foto: Jørgen Herland

Spent på det som kommer

Palle Ydstebø, hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, vil ikke overdrive betydningen av at ukrainerne har etablert posisjoner på østsiden av Dnipro-elven.



– Helt siden russerne trakk seg ut av Kherson by, har de hatt mindre styrker på østsiden av elven. Det er snakk om noen spesialstyrker og marineinfanteri, sier Ydstebø.



Han mener terrenget i området ikke egner seg for større operasjoner, men at ukrainerne kan ha brukt sin tilstedeværelse der til å drive rekognosering mot russerne.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø er oberstløytnant og sjef for landmakt ved krigsskolen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Dette er en ganske vasstrukken elveslette, uten noe infrastruktur. Man har heller ingen fast forbindelse til vestsiden fordi broene er sprengt.



Oppgaven ukrainerne står overfor er større enn noen offensiver de tidligere har forsøkt.



Ydstebø sier ukrainerne har brukt det siste halvåret på å bygge opp igjen eller etablere nye brigader. Hver brigade består av 4500-5000 soldater.

– Hvis man ser på det de har fått fra Vesten i form av militært materiell, har de fått nok til å kunne etablere 3-5 nye brigader, sier Ydstebø.



Nyhetsbyrået Reuters skriver at ukrainerne har trent 40.000 soldater til den kommende offensiven.

TRENING: Ukrainske soldater trener på hemmelig sted i England. Bildet er tatt 24. mars. Foto: Kin Cheung

Ydstebø sier ukrainerne har bygget opp minst tre armékorpshovedkvarter. Dette er hovedkvarter som hvert er i stand til å styre eller støtte flere brigader under én felles kommando.

– Er du spent på det som kommer?

– Ja, det er klart. Vi lurer alle på hva som kommer, når det kommer og på hvilken måte. Det er noen opplagte retninger ukrainerne kan gå, men det er opplagt for alle, sier Ydstebø.

Bygger forsvarslinjer

Russerne har over lengre tid bygget opp forsvarsverker helt fra grensen nord i Ukraina til Kherson og Krim i sør. De har bygget sperringer, gravd grøfter og utplassert miner og såkalte dragetenner, det vil si firkantede, pyramideformede antitankhindringer i armert betong.

FORSVARSVERK: Dette satellittbildet viser russiske forsvarsverk, grøfter og dragetenner ved Medvedivka på Krimhalvøya. Bildet er tatt 11. februar i år. (Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP) Foto: AP / NTB

12. april opplyste britisk etterretning at russerne hadde ferdigstilt byggingen av tre lag med defensive forsvarsverk langs 120 kilometer av frontlinjen i Zaporizjzja.

Det er også knyttet spenning til hvor mange soldater russerne har i reserve.

– Vi vet at de hvertfall har brukt en tredjedel av de 300.000 som de mobiliserte i høst. Også de har forsøkt å bygge opp avdelinger. Spørsmålet er hva de har av styrker og materiell å sette inn, sier Ydstebø.



HVOR MANGE?: Det er knyttet spenning til hvor mange soldater Russland har i reserve. Dette bildet er tatt 21. oktober 2022, og viser russiske soldater som trener på en skytebane i Krasnodar i det sørlige Russland. Foto: AP / NTB

Én ting er sikkert; oppgaven ukrainerne står overfor er komplisert og svært krevende.

– Dette er Europas nest største hær, som skal ha en motoffensiv mot Europas største hær. Dette er et kommende stort slag, men dette er komplisert, sier Tom Røseth.



– Spørsmålet er om ukrainerne klarer å få til et gjennombrudd slik at russerne faller bakover - og i såfall hvor mye? Kan de klare å komme helt inntil Krim?



Han advarer mot å tro at dette er noe som kan gjøres unna på bare noen uker.

– Her snakker vi trolig om flere måneder, sier Røseth.



KAMPER: Ukrainske soldater avfyrer artilleri mot russiske posisjoner rundt byen Bakhmut i Donetsk fylke. Bildet er tatt 13. april. Foto: KAI PFAFFENBACH



– Vi venter veldig

TV 2s team i Ukraina befinner seg i Zaporizjzja og har intervjuet en innbygger og hennes tanker rundt våroffensiven.



– Min mor er på okkupert territorium i Zaporizjzja. Vi ønsker å få henne ut derfra, men vi får det ikke til akkurat nå på grunn av okkupasjonen, sier Inna Derevjago, en lokal innbygger til TV 2.

VENTER: Inna Derevjago venter veldig på våroffensiven. Foto: Simen Askjer

Videre forteller hun at det kan være vanskelig for hennes mor fordi hun nærmest ikke kan gå, men at naboene som ble igjen, hjelper til.

– Hva er dine håp for den kommende offensiven?

– Vi venter veldig. Vi tror det vil skje snart. Vi har holdt ut i over et år. Det har vært svært mange vanskeligheter, sier Derevjago.

– Vi tror at innen sommeren er over vil vi ha seiret.

– Har startet evakuering

Et annet tegn på at de russiske styrkene forbereder seg på en kommende ukrainsk offensiv, er rapportene om at de har begynt å tvangsflytte sivilbefolkningen.

Søndag uttalte den ukrainske lederen for Kherson fylkesråd, Oleksandr Samoylenko, at russerne hadde startet evakueringer fra de delene av Kherson som har fortsatt er russisk-okkupert.

– Jeg har fått informasjon om at de har startet evakueringer i dag, under dekke av at de vil beskytte sivilbefolkningen fra konsekvensene av harde kamper, sa Samoylenko til avisen New York Times.



Uttalelsene har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Britiske etterretning skriver i sin morgenrapport mandag at de russiske okkupasjonsmyndighetene «nesten helt sikkert» forsøker å påtvinge befolkningen russiske pass.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/hKhCuMwBFk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6ugy1ZlZXQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2023

De skriver at innbyggerne i de russisk-okkuperte delene av Kherson fylke som ikke har akseptert russisk pass innen 1. juni 2023, blir truet med deportasjon eller at eiendommene deres vil bli beslaglagt.

Kherson fylke er en av fire ukrainske regioner som Russland folkerettsstridig har annektert og innlemmet i Den russiske føderasjonen.