Det republikanske partiet avholdt natt til torsdag den første TV-debatten i sitt primærvalg foran neste års presidentvalg.

Donald Trump deltok ikke, men seks av de åtte som gjorde det, lovte i debatten at de vil støtte Trump hvis han vinner partiets primærvalg, selv dersom han blir dømt for noen av de 78 lovbruddene han er tiltalt for i de fire rettssakene som venter.

TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen mener forretningsmannen Vivek Ramaswami (38) var en av vinnerne i debatten.

– Du velger en morder

– Man endte egentlig opp med at alle gikk etter Ramaswami i stedet for å gå etter Ron DeSantis eller Donald Trump. Det viser at han rystet hele feltet. Vi kommer til å høre mye mer om ham. Han kommer til å øke på meningsmålingene, sier Bergesen.

Ramaswami angrep sine motdebattanter ved å hevde at han selv var den eneste på scenen som ikke er «kjøpt og betalt».

Han hevdet også at klimasaken er en «bløff» og foreslo å kutte støtten til Ukraina i deres forsvar mot Russlands angrep.

Det siste fikk Nikki Haley til å rase:



– Du velger en morder foran et USA-vennlig land, sa hun.

Begeistrer de unge

Det politiske nettstedet The Hill skriver i sin analyse at Ramaswami trolig er den folk vil være mest splittet i oppfatningen av. Også The Hill påpeker at alle angrepene mot ham under debatten, tyder på at de andre ser ham som en trussel.

Vivek Ramaswamy (38) Gründer som har tjent en formue på bioteknologi og kaller miljøaktivisme for en «religiøs kult». Nyter for tiden en overraskende vekst i de republikanske primærvalgene. Ramaswamy er en fullstendig politisk nybegynner, tenker på seg selv som en ny Trump og håper at provoserende og skarp retorikk skal drive ham hele veien til Det hvite hus. (@NTB)



«Men han fremsto også svak til tider, spesielt på Ukraina og i sitt løfte om å benåde Trump for alle lovbrudd hvis han blir president», skriver nettstedet.

The Hill fastslår at Ramaswamys svakheter ble tydelig eksponert, selv om han virkelig klarte å introdusere seg for en velgerne.

– Han var ikke bare debattvinneren, han var den som fikk mest nytte av denne debatten, mener Bergesen.

Spørsmålet er om Vivek Ramaswamy faktisk kan vinne partiets primærvalg.

– Nei. Han har et tak. Han kan få 15-20 prosent av stemmene. Trump-supporter – og unge, viser det seg i kjappe målinger etter debatten – er veldig begeistret for ham.

Kan ikke vinne?

I et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene, har Trump oppslutning fra 55,4 prosent av velgerne, altså mer enn alle andre kandidater til sammen.

Floridas guvernør Ron DeSantis er nærmeste utfordrer, men ligger helt nede på 14,3 prosent. DeSantis klarte ikke å gjøre seg bemerket i den Fox News-sendte debatten.

– Man vil jo tro at han hadde mer å bidra med. Og at alle andre ville gå etter ham, i og med at han er nummer to, men de andre brydde seg ikke så mye om ham. Det er også med på å redusere hans betydning her, sier Bergesen.

– Er det noen av de andre som egentlig har en sjanse?



– Basert på denne debatten? Nei, fastslår Bergesen.