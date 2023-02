– Vi klarte ikke rive oss løs fra hverandre. Vi bare sto der

Vlada Yushchenko var fremdeles i tenårene, og gravid i tredje måned da hun klemte mannen sin for siste gang, og gikk over grensen.

BARNELATTER: Lille Daniel er åtte måneder. Han har aldri møtt sin far som måtte bli igjen i Ukraina for å kjempe mot okkupasjonsmakten. Foto: Vadim Ghirda/AP

Vlada Yushchenko (19) koser med sønnen Daniel på åtte måneder.

Han har aldri møtt sin far.

– Ingen trodde krigen skulle komme

Vlada og ektemannen Jaroslav (21) giftet seg tidlig. Den unge familien hadde framtiden foran seg. Både Vlada og Jaroslav var studenter i Kyiv.

– Ingen trodde krigen skulle komme. Ingen trodde at vi ikke skulle få være sammen, sier Yushchenko til nyhetsbyrået AP.

UNG MOR: Vlada Yushchenko fikk barn i slutten av tenårene. Ektemannen er 21 år og soldat i Ukraina. Foto: Vadim Ghirda/AP

De intervjuer henne i en toroms leilighet i Brasov, Romania, hvor hun bor sammen med sønnen, sin mor og bestemor som er alvorlig syk. Familien er blant mange millioner ukrainere som har flyktet fra krigen.

Ektemannen på 21, er som de fleste andre menn på hans alder, pliktig til å tjene i forsvaret av landet. Da krigen brøt ut skjønte de fort at det tryggeste var å sende gravide Vlada ut av landet.

– Klarte ikke slippe taket

Ektemannen kjørte dem til grensen mot Moldova. Der skulle de ta en hjerteskjærende avskjed.

– Vi klarte ikke slippe taket i hverandre. Vi sto der så lenge. Men vi skjønte det var det eneste riktige å gjøre sånn at jeg og babyen skulle være trygge, sier hun.

Etter hvert dro Vlada sammen med mor og bestemor over til Romania. Der fødte hun også gutten sin.

LYKKEN: – Barnet er vår lykke, sier den unge moren. Hun lengter etter dagen Daniel får møte sin far. Foto: Vadim Ghirda

Det første hun gjorde var å sende bilder av den nyfødte gutten til faren og ringe ham. De begge gråt.

Krigen går snart inn i sitt andre år. Faren lengter etter å møte sønnen sin fysisk - enn så lenge snakker de sammen via videosamtaler.

Bryter sammen

– Av og til bryter vi sammen i tårer. Men vi er også veldig glade hver gang vi får sett hverandre på video, sier Yushchenko.

Infrastrukturen i Ukraina er hardt rammet av krigen, og det er ikke alltid det er telefonforbindelse. Vissheten om at ektemannen er i krigen, bekymrer 19-åringen mye.

Jaroslav forsøker å roe henne ned. Han advarer henne før potensielle strømbrudd og sier at hun ikke skal få panikk hvis hun ikke når ham.

LITEN FAMILIE: Vlada og daniel bor sammen med Daniels bestemor og oldemor i en toroms leilighet. Foto: Vadim Ghirda/AP

– Det er veldig vanskelig se på nyhetene og all lidelsen. Missilangrepene og dødsfallene, sier Yushchenko.

Ektemannen studerte IT før krigen. Selv fortsetter hun studiene i matematikk og fysikk via fjernundervisning samtidig som hun tar seg av Daniel.

– Jeg ber hver dag om at alt vi gå bra. Og at byen hvor Jaroslav bor er trygg, sier hun.

Drømmer om gjenforeningen

I Brasov forsøker hun å skape en ny hverdag. Hun går lange turer med Daniel, og møter også andre ukrainske mødre som oppholder seg her. Krigen ligger alltid som et bakteppe, men når de møtes snakker de om mammarollen og babyer.

TAKKNEMLIG OG REDD: Vlada Yushchenko er både takknemlig for å være i sikkerhet med sønnen, og redd for at noe skal skje med ektemannen som er igjen i krigen. Foto: Vadim Ghirda/AP

Siden krigens start for nesten ett år siden har mer enn åtte millioner ukrainere flyktet til andre europeiske land. Det er den største flyktningestrømmen internt i Europa siden andre verdenskrig.

– Jeg føler meg trygg her. Vi får masse hjelp, og jeg er veldig takknemlig, sier Yushchenko.

Hun drømmer om dagen Ukraina vinner krigen, og at de kan reise hjem og leve sammen som en familie. At Daniel endelig skal få møte sin far.

– Det vil bli et uforglemmelig møte. Vårt barn er vår lykke, sier hun.