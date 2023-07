– Vi kan seriøst dø

Hetebølgen som herjer i Sør-Europa ser ikke ut til å være over ennå. I Roma bor det to søstre som kan få uante konsekvenser av varmen.

Lukten av solkrem brer seg i den varme luften. Angelica (15) lager et ansiktsuttrykk som tilsier at hun ikke liker det.

Søsteren hennes, Matilde (17), forsøker å holde kroppen nedkjølt med en håndholdt vifte, og ler av søsteren.

HØY FAKTOR: Søstrene som har albinisme må ta flere forholdsregler enn andre. Foto: Yara Nardi / Reuters

Tenåringssøstrene Matilde og Angelica Aureli har albinisme, og må bruke solkrem med ekstremt høy faktor.

De møter på unike utfordringer i Italias svulmende temperaturer, og må passe ekstra godt på å beskytte deres lyse hudfarge og sarte syn.

Redusert levealder

Søstrene sier til nyhetsbyrået Reuters at det er farlig for helsen deres å være ute mellom klokken 06:00 og 21:00.



De forlater bare hjemmet sitt i Roma med hatter, mørke solbriller og svarte, UV-solbeskyttende paraplyer.

GODT BESKYTTET: Søstrene må kle seg i spesielle solbriller og hatter når de går ut. Foto: Yara Nardi / Reuters

– Når jeg forlater huset, er det åpenbart at jeg føler meg annerledes enn andre, fordi solen plager øynene mine mye, sier Angelica til nyhetsbyrået.

Albinisme er en genetisk tilstand preget av mangel på det beskyttende pigmentet melanin i hår, hud og øyne.

Dette gjør mennesker med tilstanden spesielt sårbare for eksponering for sollys, og kan ifølge internasjonale helsemyndigheter øke synshemming og følsomhet for hudkreft.

SÅRBAR: Søstrene har mangel på melanin, som gjør dem ekstremt sårbar for sollys. Foto: Yara Nardi / Reuters

Beatrice Gueli, moren deres, sier at døtrene hennes må ha regelmessige hudsjekker. Mennesker med albinisme har høyere risiko for å utvikle hudkreft.

– De med albinisme utvikler hudsvulster tidligere. Noen av disse fører til en reduksjon i forventet levealder, sier en hudlege ved søstrenes lokale sykehus.

Ifølge FN har 1 av 5 000 mennesker i Afrika sør for Sahara og 1 av 20 000 mennesker i Europa og Nord-Amerika albinisme.



– Kan seriøst dø

Italienske myndigheter har utstedt røde varsler for 16 byer, inkludert søstrenes hjemby Roma, etter at en ny hetebølge har rammet landet.



HETEBØLGE: Mandag er det svært varmt i den italienske hovedstaden. Foto: Remo Casilli / Reuters

Det er den tredje hetebølgen landet opplever denne sommeren.



Meteorologer spår at temperaturene i den kommende uken kan overgå Europas nåværende rekord på 48,8 grader, satt på Sicilia i august 2021.



Trenden med stigende temperaturer er nervepirrende for søstrene.

– La oss håpe det ikke blir varmere enn det, for ellers kan vi seriøst dø av heten. Vi smelter så snart vi forlater huset, sier Angelica.



SKUMMELT: Matilde sier at det blir skumlere med de stadig nye varmerekordene. Foto: Yara Nardi / Reuters

Matilde stemmer i, og sier at det blir skumlere for dem med albinisme for hvert år som går.

– Solen er der alltid, og den plager oss, sier hun.

Løsningen for søstrene er å holde seg innendørs, eller å gå ut på kvelden.

– Det bekymrer meg at det må være sånn, men jeg tror jeg fortsetter å gå ut på kvelden uansett, avslutter Matilde.