– Vi kan bidra med mer penger og mer våpen

Utenriksministeren kommer direkte fra Ukraina til NATOs utenriksministermøte i Bucuresti i Romania. I går lovet hun tre milliarder kroner i gass- og strømnett-støtte til ukrainerne. Men hun er villig til å gi mer.

– Hva mer kan Norge bidra med?

– Vi kan bidra med mer økonomisk støtte og mer våpen, men dette må være godt koordinert med de andre landene. Det er veldig mange kriser i verden hvor det ikke har stått på vilje og penger, men hvor innsatsen ikke har vært godt nok koordinert.

VIL GI MER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt snakker med sin kollega fra Luxembourg. Hun mener Norge må bidra med mer til Ukraina. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Norge er invitert til G7-møtet som en stor energileverandør i Europa. Møtet skjer i forbindelse med NATOs utenriksministermøte i Bucuresti i Romania.

– Vi har en god del kompetanse år det gjelder energiforsyning og energisikkerhet. Vi har eksperter som kan dette godt. Dette må være basert på behovene til Ukraina, sier Huitfeldt.

Hun forteller at ukrainerne sender lister over hva de ønsker hjelp til, og at land som har spesiell ekspertise hjelper med det de er best til.

Tyskland, som har formannskapet i G7, har kalt inn til møtet for å bedre koordinere arbeidet med å skaffe Ukraina energi. Og beskytte kritisk infrastruktur i Ukraina. Formelt heter forumet G7+, fordi noen land utenfor deltar.

Opplever det smertefullt

– Russland bruker vinter som våpen, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på vei inn til møtet med utenriksministerne.

Han brukte ordene «smertefullt å se » om den situasjonen ukrainerne er i. De siste ukene har russerne målrettet bombet kritisk infrastruktur, som blant annet strømnettet. Store deler av Ukraina har vært uten strøm.

Det er ventet at USAs utenriksminister Antony Blinken på G7-krisemøtet vil annonsere amerikansk hjelp til Ukraina. Målet er å få energinettet opp og stå igjen raskt. Det er særlig behov for transformatorer i Ukraina.