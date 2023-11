– Vi holder pusten

STENGEPOST: Redningsmannskap hjelper de få innbyggerne som søndag fikk komme inn i ett distrikt i Grindavik, for å hente ut dyr og viktige gjenstander. Foto: Vilhelm Gunnarsson, Stöð 2 Iceland

Det var en kamp mot klokka da de drøyt 3000 innbyggere i den lille byen Grindavik måtte hasteevakueres natt til lørdag, etter en kraftig bølge av jordskjelv og overhengende fare for vulkansk utbrudd.

Evakueringen skjedde raskt og innbyggerne bare fikk ta med seg det aller nødvendigste. Dermed ble flere tusen dyr etterlatt.

Etter evakueringen har seks dyrevernsorganisasjoner på Island jobbet intenst for å prøve å redde de mange forlatte dyrene.

Søndag ettermiddag besluttet politimesteren at noen få personer fikk slippe inn i Þórkátlustaðar-distriktet i Grindavik, for å hente ut dyr og viktige gjenstander.

REDDET: En full henger med sauer ble hentet ut fra det avsperrede Þórkátlustaðar-distriktet i Grindavik søndag. Foto: Vilhelm Gunnarsson, Stöð 2 Iceland

Det er rundt 20 boliger i distriktet hvor det ble klarert for sende noen beboere inn i søndag.

– Takknemlig

Fra dette området ble 20 hester og en god del sauer hentet ut.

– Vi er veldig takknemlige for å ha klart å redde ut disse hestene og sauene, sier Eygló Anna Guðlaugsdóttir i organisasjonen Dýrfinna til TV 2.



KJEMPER: Eygló Anna Guðlaugsdóttir er en av de mange som kjemper for å få ut de forlatte dyrene fra Grindavik. Foto: Dýrfinna

Faren for et betydelig vulkanutbrudd øker nå for hver time som går.

Forskere ved National Weather Service sier at et utbrudd kan starte når som helst.

Natt til søndag ble det registrert 880 jordskjelv på Island, og tunnelen med magma 800 meter under Grindavik er nå rundt 15 kilometer lang.

Stille før stormen

Mens alle venter nervøst på hvor og når magmaen skal komme opp til overflaten, og hvor stort utbruddet kommer til å bli, krysser alle dyrevernsorganisasjonene for at de kan klare å redde de forlatte dyrene.

Guðlaugsdóttir og kollegene holder pusten og håper intenst at situasjonen roer seg litt, slik at det blir mulig å hente ut de mange kjæledyrene som sitter fast i Grindavik.

BUR KLAR: En av de mange frivillige i organisasjonen Kattholt har mange kattebur klare, til de 61 kattene som er forlatt i Grindavik. Foto: Vilhelm Gunnarsson, Stöð 2 Iceland

– Vår oversikt viser at det er 61 katter, noen kaniner, hamstre og veldig mange fugler som er alene uten mat og drikke i de evakuerte husene, sier Guðlaugsdóttir.

Ny risikovurdering mandag

Islands statlige kringkastingsselskap, RUV, har spurt politibetjent Víðir Reynisson om når det kan være mulig for innbyggerne i Grindavik å hente ut kjæledyrene sine.

– Det er håpløst å svare på. Alt avhenger av hvor utbruddet starter og hvilke effekter utbruddet har på miljøet, sier Víðir til kanalen.

AVSTENGT OMRÅDE: Innbyggere i et lite distrikt av Grindavik fikk søndag dra inn og hente verdigjenstander og kjæledyr. Foto: Vilhelm Gunnarsson, Stöð 2 Iceland

Han refererer til tidligere utbrudd der vulkanskaktivitet beveget seg langs sprekker og nye kartere åpnet seg.

Samfunnssikkerhetsdirektør på Island, Víðir Reynisson, sier til statskanalen at de får en ny risikovurdering fra sivilforsvaret mandag morgen.



Da vil det bli tatt en en vurdering om det er trygt nok om flere innbyggere får komme inn i faresonen og hente ut dyr og medisiner.