– Vi hater dem for det de har gjort

Kharkiv, Ukraina (TV 2): Da de russiske stridsvognene dukket opp like ved det ukrainske dronelaget, følte 19-åringen Nikita redselen komme. De hadde bare håndvåpen til å forsvare seg med.

Pulsen stiger mer og mer mens vi klatrer opp noen bratte trapper i en tårnbygning ved et utbomba kornlager.

PULS: Soldatene tar seg inn på et forlatt fabrikkområde for å finne en god stilling. FOTO: Aage Aune / TV 2

Stedet bærer preg av harde kamper og det ryker fortsatt fra hauger med maiskorn som brenner sakte i lagerhallene utenfor.

Vi kommer opp til et lite rom nesten øverst i bygget og de ukrainske soldatene begynner å pakke ut utstyret sitt. På veggene er det ødelagte skap med gammeldagse brytere og elektriske installasjoner. På gulvet ligger det tomflasker og tomme hermetikkbokser. Det er ikke første gang dronelaget har hatt tilhold her.

DRONEPILOTEN: Nikita klargjør ei drone til oppdraget. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Det er et perfekt sted, sier Nikita, som er dronepilot.

Utsyn

Fra tårnrommet har de vidt utsyn over omgivelsene fra de to vinduene på hver side. Glassrutene er selvfølgelig knust, det knaser under skoa når vi beveger oss.

UTSIKT: Omgivelsene er som fra en dommedagsfilm. Utbrente bygninger og stinkende røyk fra brannen i kornlageret. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Helt siden det ukrainske lynangrepet i september som frigjorde store områder øst i Kharkiv fylke, fra Kupjansk til Izium, har kampene fortsatt øst for Oskil-elva. Nå følger frontlinja grensa til Luhansk fylke i retning Svatove, mens russiske styrker fremdeles har et lite fotfeste nordøst i Kharkiv fylke.

Den ukrainske framrykningen går ikke så fort nå. En faktor kan være at høstregnet har gjort om terrenget til et gjørmebad.

Men Jurij, som er troppsjef i droneavdelingen som kaller seg Akilles, er ikke i tvil om at hans soldater har hatt stor betydning i krigen så langt.

– Droner hjelper til med å finne fiendens panserkjøretøy og troppeansamlinger. De finner bygninger som fungerer som våpenlagre for artilleriammunisjon, og da kan vi sørge for at disse målene blir ødelagt av våre egne presisjonsvåpen.

TAKKNEMLIG: Troppsjefen Jurij er glad for at den ukrainske hæren får presisjonsvåpen fra NATO-landene. Men de trenger stadig mer utstyr. Avdelingen har opprettet en spleis på sosiale medier der folk kan donere penger. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Utrolig viktig

Jurij forteller at dronene leverer et sanntidsbilde av situasjonen langs hele fronten, hver dag hele uka. De større dronene kan også bære med seg bomber som kan uskadeliggjøre kjøretøy.

Han benytter sjansen til å takke for våpenhjelpa fra NATO-landene.

PRESISJONSANGREP: Disse videoene viser ukrainske angrep dirigert av droner. FOTO: Akilles/Den ukrainske hæren

– Rakettartilleri og andre presisjonsvåpen fra vesten redder liv daglig her i Ukraina. Det er utrolig viktig at vi fortsatt kan få denne hjelpen, sier troppsjefen.

STARLINK: En av soldatene plasserer ei antenne på taket for å kunne kommunisere med hovedkvarteret. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Sanntidsvideo

Nikita og resten av laget monterer rutinert opp en Starlink-enhet, som skal sikre dem internettforbindelse. Antenna plasseres på taket en trapp opp.

På denne måten kan de sende sanntidsvideo tilbake til hovedkvarteret og formidle fiendens posisjon. Dette gjør ukrainerne i stand til å treffe mer presist.

TAKEOFF: Nikita styrer drona ut gjennom et vindu i bygningen de holder til. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Drona starter opp og flyr ut av vinduet. De sier den kan ha en rekkevidde fra 12 til 20 kilometer. På kontrollskjermen kan vi følge med mens drona beveger seg. Vi får øye på to utbrente stridsvognvrak.

– Det er vanskelig, men en godt trent dronepilot kan finne fienden selv om de er godt skjult, forteller Nikita.

FUGLEPERSPEKTIV: Fra lufta kan vi se vrakene av russiske stridsvogner. FOTO: Aage Aune / TV 2

– Noen ganger kan lyden av drona røpe oss. derfor er det viktig å fly forsiktig inn mot målet. Hvis vindretningen er feil kan russerne høre oss lettere.

19-åringen flyr over en vei med flere godt synlige hull i veibanen. Med drona kan de også se hvor det er utplassert miner. Da kan dronelaget advare egne styrker som rykker fram.

Utvalgt

Nikita hadde akkurat begynt på legestudiet da Russland invaderte Ukraina i februar. Derfor ble han sanitetssoldat da han meldte seg til tjeneste. Han har vært med på å redde flere hardt skadde medsoldater i begynnelsen av krigen og forteller om grusomme scener.

– Det var en som hadde splintskader på hele kroppen, fra hodet og helt ned til beina. En annen vi evakuerte hadde en stor granatsplint stikkende ut fra hodet. Men vi reddet dem og de overlevde, forteller han.

Siden han hadde erfaring med droner fra før invasjonen, ble Nikita etter hvert plukket ut til å tjenestegjøre i Akilles-avdelingen. Det ukrainske forsvaret trengte flere piloter som behersket teknologien. Han er fornøyd med å slippe unna inntrykkene som sanitetssoldat.

STERKE INNTRYKK: I løpet av den 9 måneder lange krigen mot de russiske invasjonsstyrkene har 19 år gamle Nikita opplevd mye, på godt og vondt. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– I krig opplever du de verste følelsene og de beste følelsene. De beste følelsene er for eksempel når vi kan ødelegge fiendens kjøretøy.

Han mener det er lettere å være soldat enn sivil i en krig, fordi han kan gjøre en forskjell og hele tiden vite hva som skjer på fronten.

– Som sivil kan du bare se på og bekymre deg, og ikke være i stand til å gjøre noe med det, sier han.

FØLGER MED: Soldatene føler at de gjør en viktig jobb, både for å beskytte egne avdelinger og for å bidra til å få slutt på krigen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Du hater dem bare mer

Nikita forklarer at det gjør vondt å se hva Russland har gjort med landet hans, men er overbevist om at hvis han står på og gjør en best mulig jobb, vil alt snart bli bedre for alle som lever i Ukraina. Det er det som er motivasjonen.

– Russerne klarer ikke å akseptere at de taper krigen, derfor bomber de og dreper sivile. De bomber og ødelegger kritisk infrastruktur.

– Du hater dem bare mer, og ønsker bare å jobbe hardere for å stoppe dem fra å drepe flere mennesker.

DRONEKRIG: Dronelaget er en viktig ressurs for den ukrainske hæren under kampene for å frigjøre Øst-Ukraina. FOTO: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Drona står rett over de to ødelagte stridsvognene. Nikita zoomer inn så vi kan se bedre. Det er en historie bak akkurat disse vrakene. De er bare et par hundre meter fra der vi står i tårnet.

Det var Nikita som oppdaget dem da de plutselig kom dundrende ned veien utenfor kornlageret. Dronegjengen meldte nervøst tilbake til hovedkvarteret. Hva var avstanden? 100 meter! For kort for artilleristøtte var svaret.

Soldatene i tårnet forsøkte å holde hodet kaldt mens de russiske stridsvognene skjøt mot dem, og så begynte de å dirigere andre avdelinger som befant seg i nærheten.

– Redningen ble en maskingeværskytter fra 92. brigade som skjøt på periskopene til stridsvognene, så de ikke kunne se, sier Nikita.

RESULTATET: To russiske stridsvogner ble skutt i brann like ved stillingen til dronelaget. Foto: Aage Aune / TV 2

– Og som et resultat av det så begynte alle de andre å skyte på dem med panservernraketter og granatkastere. Og så begynte de å brenne. Alle russerne døde.

Nærkampen varte rundt en halvtime. Nikita og de andre i tårnet kunne puste lettet ut. Et stort hull i veggen på bygningen vitner om at det var nære på.

– Faktisk så blir du alltid redd i slike situasjoner. Men frykten får deg til å ta deg sammen, den gjør at du ikke får panikk. Den får deg til å ta de rette valgene.

FRYKTEN: Nikita mener at det viktigste er å prøve og holde hodet kaldt når de er i kamp. Men det er ikke alltid like lett. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Drona til Nikita kommer tilbake, inn gjennom vinduet i rommet der vi står. Laget begynner å pakke sammen utstyret for å gå videre til neste oppdrag. Vi spør hvordan han skal feire jula i år.

– Drepe flere russere, sier han.